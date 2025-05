周日話題：教宗選戰起風雲

【明報專訊】Bellini: If you want to defeat Tedesco…Lawrence: Defeat? This is the Conclave, Aldo, it's not a war. Bellini: IT IS A WAR! And you have to commit to a side! 以上幾句話,相信是電影《教宗選戰》中最著名的對白。去年年尾看過電影後,我寫了一篇「導賞」,提到相信很快就會出現真正的秘密會議(Conclave)。果不其然。上周六,超過25萬人齊集聖伯多祿廣場送別教宗方濟各,可能是教會過去12年來最團結一刻。葬禮過後,大家立即把目光投向西斯汀小堂,迎接5月7日選舉啟動。這場只有133人投票的選舉,將左右全球14億教徒的命運,以及整個世界大局。每一票都真是神聖的一票,而每一票背後都充滿着期待、關注、計算,以及禱告。