明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

編者話：回答1919

【明報專訊】今日五四，回首五四運動已是距今106年，這中間從一戰到二戰，冷戰之後又有新冷戰。人在風暴中，如像風砂捲，才總有待至一切成為歷史，留給後世評價之說。然而處身今世，又要如何想像、理解，從而評論百年前世？這是今屆DSE歷史科考生一道必答題，葉蔭聰想了想，認同五四是一個無法永遠繞過的題目，寫了一篇五四雜談。

「繞不開1919年的五四運動，而1883年5月4日，一名被千夫所指的『漢奸』汪兆銘則在廣東三水出生。他更為大眾熟悉的名字，是『汪精衛』」。記者鍾卓言訪問了撰寫《汪精衛與中國的黑暗時代：詩歌．歷史．記憶》一書的法蘭克福大學漢學系教授楊治宜，從汪氏的詩作挖掘更多其人處身風暴中的思想原委。

今周四（8日）是第二次世界大戰結束80周年，翌日俄羅斯則慶祝「衛國戰爭勝利日」，林康琪把早前提議共讀的《生活與命運》看完，寫下詳細的筆記：「二戰的經歷及二戰後蘇聯發展促使他（格羅斯曼）反思納粹主義、斯大林主義和對自由的渴望，這些都可見於《生活與命運》」。

教宗選戰則定於周三（7日）啟動，莫哲暐寫下選前概覽，誰是熱門誰是冷門，不同派系在信仰中有不同的堅守，最後會選出延續抑或推翻方濟各的新教宗？接下來，新聞將離不開梵蒂岡的煙囪。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞