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副刊

旅遊

搭蒸汽火車遊「大草原」 清遠近觀輕量級動物大遷徙

【明報專訊】每當在電視上看到非洲動物大遷徙那震撼場面時，心裏即有一個「一生起碼睇一次」的念頭！然而長途跋涉飛到坦桑尼亞、肯尼亞，一點也不容易。即使不計時間金錢，千山萬水飛到非洲也未必看得到。今年初在清遠新開幕的「長隆森林王國」特別加設「動物大遷徙」一幕，大家還可坐蒸汽火車暢遊「大草原」睇盡各種動物，比遠征非洲方便呢！

長隆森林王國屬於清遠長隆度假區的其中一部分，此外有同期開業的長隆長頸鹿城堡酒店，以及剛趕及五一前開幕的長隆森林溫泉樂園，還有預期年中開業的長隆森林大自駕。整個度假區佔地5700多公頃，面積相當於9個廣州長隆度假區。走進森林王國，率先看見的就是大家熟悉的鸚鵡。不說不知，原來鸚鵡有許多不同品種，包括五彩金剛鸚鵡、太陽鸚鵡、折衷鸚鵡等，前兩者來自美洲，後者則主要分佈於印尼或澳洲等地，牠們站在樹枝上哼歌，像是歡迎大家到訪森林王國。

餵小鹿羊駝 看英「熊」爭霸

走過鸚鵡雨林，來到中央大草坪，這兒是火烈鳥、白頭䴉鸛和非洲禿鸛等雀鳥的放養之地，牠們可以在這個大草坪上自由飛翔或步走。欣賞鳥兒後，在不遠處便有一個袋鼠叢林，可看見袋鼠、小鹿和羊駝等可愛動物，甚至可以即場購買紅蘿蔔（每袋30人民幣，約32港元）餵飼牠們。在大草坪旁的「猿林猴島」則有狐猴、紅毛猩猩和蜘蛛猴等猿猴類動物。而在叢林裏亦有一座「英熊谷」，顧名思義是以棕熊為主角，在「英熊谷劇場」內會上演由棕熊擔綱演出的《三熊爭霸賽》。而谷內亦設有戶外無動力大型攀爬設備——叢林攀爬，參加者可配上裝備，一嘗空中攀爬的樂趣。走過大草坪後，便來到適合一家大細的「小蟲大世界」，內裏設有多款機動遊戲，如過山車、木馬、飛機、轉轉杯、碰碰車、摩天輪等，一享親子樂。

坐摩天輪俯瞰 斑馬牛羚領銜大遷徙

穿過小蟲大世界之後，終於來到森林王國的「戲肉」——長頸鹿大草原，乍看起碼有二三十隻長頸鹿在你面前走過，若你想跟長頸鹿互動，也可即場購買葉子餵飼。咦！又說有「動物大遷徙」，為何只得長頸鹿，其他動物在哪兒呢？原來這個「動物大遷徙」精彩時刻只限每個整點上演，屆時在長頸鹿大草原上，斑馬和牛羚（角馬）會成群結隊奔進大草原，亮相之後，牠們又會跑回屬於自己的「領地」。雖然過程與真正的非洲動物大遷徙、沙塵滾滾的場面相距甚遠，但在不用舟車勞頓之下，看見這種場面也算「收貨」吧！若想從另一角度觀看這場大遷徙，也可坐上獅王摩天輪，居高臨下俯瞰這個大草原。

珍稀動物逐個捉 校準時間睇表演

除此之外，遊客還可乘搭復古蒸汽小火車，在大約35分鐘車程中，會看見牛羚、斑馬、水羚、藪羚、鵜鶘、雕鴞、鸚鵡、火烈鳥、非洲象、長頸鹿、斑狐猴、黑犀牛、白犀牛、河馬、赤猴、狒狒，以及壓軸登場的非洲獅等，其中不少是珍稀物種，相當難得。

園內有多個劇場上演不同節目，只要入場前看清楚電子屏幕展示，校準時間到劇場便可欣賞。在小蟲大世界旁邊的孖寶劇場上演的《頑皮孖寶秀》，由演員扮演不同動物登場，十分有趣。此外，中央大草坪每天亦會上演《森林總動員》，不同種類的雀鳥如火烈鳥及琵鷺等一起群飛，場面十分壯觀。每天下午5時，園區會有一場壓軸《森林王國狂歡大巡遊》，全體表演人員和花車均會出動，讓遊客一同狂歡。

玩到攰，肚餓了！園內設有多家餐廳，其中「小熊大廚」、「長頸鹿餐廳」和「獅王餐廳」均有玻璃阻隔室外動物，而客人就宛如跟動物一起進餐般。今次記者特選「獅王」，餐廳主要提供不同的雞類套餐，有雞漢堡、雞腿堡、焗雞和雞翼配肉醬意粉等，大家一邊吃雞，一邊看着獅子在你面前來回踱步，當中只有一塊玻璃之隔，感覺心驚驚。

長隆森林王國

門票：成人260人民幣（約277港元）起

地址：清遠長隆度假區

網址：www.chimelong.com/qy

交通：

1.高鐵清遠站乘的士，車程約25分鐘，車費約70人民幣（約75港元），或乘K266路公交車前往，車程約50分鐘，車費4人民幣（約4.2港元）

2.永東巴士設直通巴士由香港前往清遠，其中一班車更直達清遠長隆，車程約3至4小時，成人車費單程140港元，來回212港元

■旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.07港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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