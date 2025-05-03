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趁「熱」食

母親節大餐精選 維港美景前送媽媽「一朵花」

【明報專訊】一年一度的母親節即將到來，何不透過美食傳遞對母親的愛意與謝意？你可以帶着媽媽來到擁有無敵海景的現代澳洲菜餐廳，邊欣賞維港美景，邊享受如玫瑰花般的意粉美食；又或是走進以四合院為設計靈感的中菜餐廳，借「長情」美食讓她感受你的心意；當然亦可以琳瑯滿目的自助餐美食慰勞媽媽。今個母親節，讓愛在味蕾之間綻放，以味道編織溫暖回憶。

還有8天便是母親節，仍未想到給媽媽送什麼禮物？何不送一朵可以吃的「花」？位於香港藝術館1樓的現代澳洲菜餐廳HUE Dining，擁有無敵維港海景，將於5月11日推出母親節菜單，包括共享頭盤、自選主菜及自選甜品，於早午餐及晚餐供應。餐廳行政總廚王昌正（Ramsey）設計菜單時，考量香港天氣濕熱，在菜單中特別加入大量柑橘類、芒果、乳酪等食材，酸甜醒胃，一掃悶熱。同時增加共享頭盤環節，方便家庭客人一起分享。

紅菜頭意粉扮玫瑰IG-able

今年共享頭盤亮點非「鮮花紅菜頭手工意大利粉」莫屬！這道意粉以鮮榨澳洲紅菜頭汁、澳洲雞蛋黃和意大利「00」麵粉搓成色澤粉紅的意粉，包裹蜜煎紅菜頭ricotta芝士餡，然後捲成玫瑰花狀，化身成一朵可以吃的「花」，賣相非常IG-able！吃時，可搭配含buttermilk及特製香草油的醬汁，提升香味。

其他頭盤亦各具特色，廚師選用鮮甜鑽石蜆製作蜆湯，先煠蜆拆肉，再以蘋果木煙熏蜆肉，加入洋葱、茴香攪拌成濃湯，令香濃的蜆湯增添煙熏香。烤牛肉沙律，以煎至三成熟的牛側腹肉，搭配羅馬生菜、特製酥脆薯片和雪利酒醋。看來像一粒大肉丸的炸椰菜花淋上含有紅椒的Harissa醬、乳酪和炸蒜片，微辣開胃。還有油甘魚醃魚生（Ceviche），油甘魚、芒果和牛油果拌勻英國芫荽（chervil）、芫荽苗（micro coriander）和柚子醬汁，入口清爽。

澳洲和牛肉眼扒外脆肉嫩

主菜五選一，食肉獸可選香煎伊比利亞豬梅花肉（Iberico presa），肉質軟中帶爽，蘸點小柑橘醬，清爽又減膩。若想升級享受，另加$120可選M4級澳洲和牛肉眼扒，煎至三成熟，外脆肉嫩，原味固然能享受純粹肉味，亦可蘸點花了24小時製作的番茄醬，以及自家製番茄粉提味，可減去肉膩之餘，還可配煎鴨肝、烤番茄或四季豆食用，帶來不同風味。

海鮮迷看到Shrimp On The Barbie（烤大蝦扁意粉）這個菜式，一定會好奇芭比娃娃在哪裏？原來在澳洲俚語中，barbie指的是barbecue，是燒烤的意思。廚師簡單地烤虎蝦，經烤烘後的虎蝦，殼帶焦香，肉質爽彈。另一方面，他亦先把蝦、龍蝦和蟹的殼炒香，再加上海鮮上湯、甘筍、西芹、洋葱等材料煮至收汁，形成濃郁又有層次的蝦汁，將烤虎蝦、醬汁、扁意粉一同拌勻，每條扁意粉均掛滿醬汁，好味道！

另一道紅鯔魚（Red Mullet），廚師處理亦見細心。魚鱗經滾油淋至挺立如日式立鱗燒，魚肉嫩滑。魚肉底下鋪有煎意大利煙肉、羊肚菌、豆腐和紫蘇，最後加入熱魚湯，魚香四溢。最後還有「無肉」的羅勒薯仔丸子（gnocchi）配水牛芝士，芳香滋味。覺得不夠喉？還可以額外點炸薯條配檸檬蛋黃醬、炒菠菜苗或heirloom蘿蔔等不同配菜。

澳洲國民甜品減甜配合港人口味

母親節菜單亦有3款甜品可選，記者推介芒果柑桔蛋白餅（Pavlova）。Pavlova蛋白餅可說是澳洲國民甜品，相傳在1920年代舉世聞名的俄羅斯芭蕾舞者Anna Pavlova到訪澳洲及新西蘭時出現。Ramsey分享這次的蛋白餅沿用傳統圓形，選用高質的澳洲雞蛋製作，同時減甜迎合港人口味，搭配呂宋芒果肉、芒果蓉、柑桔醬及自家芒果雪糕，充滿熱帶風情。除此以外，亦可選茉莉花茶戚風蛋糕，或於餐車上自選芝士小甜點。順帶一提，當日出席的媽媽均可獲贈神秘禮物，為今個母親節增添驚喜！

HUE Dining：母親節菜單

價錢：每位$600（2位起）；每位可另加$290享用2小時無限暢飲氣泡酒套餐，或加$480升級至香檳套餐

日期：5月11日（早午餐及晚市）

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台

查詢：3500 5888

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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[趁「熱」食]

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