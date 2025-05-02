釘珠仔的那些年 媽媽是刺繡高手

紡織業的製作流程分為多個工序，紡紗、織布、剪裁、印染等環環相扣，布面綴飾也是其中一環。它是一種在紡織品上的裝飾工藝，包括釘珠、刺繡、抽紗等。六廠紡織文化藝術館副策展人李勺言表示，「布面綴飾通常來自家庭式工業、山寨廠等小型方式，由於管理方式零碎，令他們的歷史很難被記錄，官方資料寥寥可數，卻是上一代人的集體回憶」。

因此，他沒用大量數據來追溯歷史，而是以超過200件織品與檔案舊照，分為10個主題，如瑪利諾修院學校的刺繡、家庭手工業者的針線活、冷戰對香港紡織業的影響等，盡力還原並敘述「香港製造」的工藝故事。

從百姓家走到奧斯卡

李勺言表示，在布上綴飾毋須很大的工作空間，加上工具簡單，故通常以在家女性為主要勞動力。她們先到分發站領取物資，拿回家工作同時照顧孩子。1954年《香港貿易月刊》一篇標題為Busy Needles的報告指出，1949年汕頭不少手工藝工人移居香港，帶旺本地刺繡業，1954年僅上半年，出口到西方的銷售額已超過400萬港元，然而一眾幕後功臣卻寂寂無名。

他說：「當年住公屋的女工沒有拍照的條件，而且閉門工作的方式，令她們的人數與情况難以統計。1962年另一篇報告指出，當時女性繡花工人平均日薪4元，相反男性設計者多達20元。」故他把展區1的主題定為「鄰家的針線」，透過各種舊照揭示繡工的社區生活、經濟地位與行業中的權力關係；並引用報道標題Busy Needles作為展覽名稱，寓意着展覽與紡織業的開始。

至於展區9的主題「一個名字的故事」，則展示刺繡女工李桂珍的發迹史和織品。其原創品牌Magnolia享譽國際，場內展出她的人工刺繡，還有為Dior製作的1998春夏高級訂製系列「花卉刺青」禮服。影星姬蒂白蘭芝曾在1999年奧斯卡頒獎禮上穿同系列服裝，在2024年Met Gala晚會上則由Zendaya再度演繹。李勺言特意把李桂珍的故事跟「鄰家的針線」的無名紀錄互相比較，讓觀者反思香港紡織業的發展。

紡織的宗教背景

布面綴飾工藝的發展亦與宗教有關，展示櫃2「構思先行」便收藏了香港百年女校——瑪利諾修院學校昔日的手工縫紉繡坊資料，包括設計草圖、舊照，還有根據草圖設計製成的複製品等。李勺言表示，工坊由華人修女楊德麗創立，從1924年營運至1970年，最高峰時期有90名婦女參與。她們負責製作神父的祭衣、祭壇布與其他宗教紡織品，其中九成產品外銷，出口超過60個國家，以絲綢製品在國際聞名。「工坊不止為修院帶來收入，修女在教授刺繡宗教圖案如葡萄和藤蔓時，亦能乘機向繡工解釋含義並傳教。」他表示這種做法並不罕見，19世紀抽紗綴飾工藝經傳教士傳入中國時，也是如此向當地人傳教。

抽紗是指將布上的經線或緯線抽去，以營造不同的花紋圖案或布料效果。其中汕頭的抽紗技術尤其精湛，20世紀下半葉時，外國更會經香港商行訂購汕頭的抽紗產品。但李勺言笑說，對技工而言抽紗產品其實十分荒謬，不富裕的生活環境自然用不上這種奢侈品，純白設計亦被視為不吉利。但當抽紗擺脫了商業化與傳教的含義後，這些技工發展出一套中西合璧的抽紗混合美學。展區3「如機械般流暢」與展區4「從我家到你家」便展示了不同的抽紗產品，從最初一針一線的尺寸都被國營企業規範化，發展至百花齊放的自由創作，藉此探討工藝發展與時代的關係。

玩遊戲體驗紡織工藝

探討完紡織業的過去，不妨試玩「來自未來」的織光機。它是一部電子印花遊戲機，「遊戲機的設計元素致敬了南豐舊紗廠與『雅卡爾織布機』（被視為發明電腦的重要啟蒙），是一部加入了未來想像的『織布機』」。李勺言說，其燈帶狀熒幕設計模擬布料的經緯線，參觀者可運用控制台製作有6種背景與4款圖案的電子印花，總共有30多款圖案可供選擇。遊戲完結後可下載電子印花，或付費製成熱轉印貼紙，自行印貼到任何布料上；亦可在現場參與熱轉印手提袋工作坊與針織電腦袋工作坊，製作獨一無二的成品。

忙碌的針線：香港的布面綴飾工藝

日期：即日至2026年2月22日

地點：荃灣南豐紗廠2樓

查詢：3979 2301

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：黃振宇

電郵：friday@mingpao.com

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