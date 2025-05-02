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開眼 大都會文藝誌

【東京】同伴

【明報專訊】「同伴」到底是以怎樣的姿態存在着？我想，就是能感覺到我們都是被同樣的風吹着。樹遇上風，搖啊搖，搖成怎樣的形狀，吹甩幾塊葉，心裏一句「啊，昨天風很大」後，也知道在某程度上被分享着、理解着，能安靜又能互嘲「嘩你吹成咁」。

在創作路上「同伴」的組成與當中的系統，是一個常被忽略的大課題，卻是形成整個藝術生態的關鍵之一。最近看的展覽，是友人Ayaka Ura和小山友也，以及另外兩位藝術家參與，在藝術中心「BUG」進行的「同伴分動態」。「同伴分動態」是由「同伴」「分動」「態」三詞組成，意思是一群人出現、結伴，且彼此分開自由移動的樣子。4位參展藝術家都同是在生活介護事業所（殘障人士的創作、生產、復康支援機構）、藝術教育機構等工作，他們都能藉着日常支援他人行動的經驗，互相學習，且交織到自身作品的理念中。

這個展覽除了實體作品，他們也一貫地把生活和工作中培養的技能，例如社群的營運和支援他人行動等，應用到各個展覽活動中。以一起行動和邀請他人行動為軸心，探索同伴的可能性。展場中央的一張大木枱就成為活動的交流場地。Ayaka的作品《すべての水曜日はアマチュアでごく個人的なことのために》（拙譯：所有星期三都是為了業餘和個人的）每周三會與參與者圍到木枱前，討論一些業餘和個人的題目，期待以交談互相影響；Ayaka Ura的另外一件作品《こ.っ.か.て.ん.ぷ.く.のアイデア》則會與6位表演者來一場對話，結合舞蹈的參與型表演，當中透過討論沒有明確答案的問題來練習突破固有的思維框架。

小山友也的錄像紀錄作品《制圧する看視員/されるアーティスト》（拙譯：保安的制服／藝術家的防禦）中，影片以慢動作播放着藝術中心的保安「制服」藝術家小山友也的一系列動作。拖慢了的兩個身體結合成一個相互關連的結構。

宮田明日鹿是在日本各地工作的織物藝術家。她設立「手藝部」，為想做工藝的人創造可聚集並相互學習的空間。這次展覽她展出由農業用的絲網製成的大型裝置《ちいさな庭で》，讓藤類植物隨時間攀附上去，另展出了她在家製作堆肥時分工的錄像作品。對於擁有菜園6年的宮田來說，種植蔬菜佔據了她生活中大部分時間，去年起宮田就讀堆肥學校，將其作為連接生活與創作的一種研究模式。

密集式的活動成為這展覽的重心，與BUG藝術中心的宗旨不謀而合。在東京車站旁，2023年成立的藝術中心「BUG」，取名BUG是因認為蟲子是這個世界需要的不適感，卻是令人突然意識到一些東西的一瞬間。「BUG」志在遇上無數的happening，如蟲子般在生活中產生一點點化學作用。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

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