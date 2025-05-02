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西班牙悲劇編成現代三角關係 不育婦故事新演 《妻迷》辯證何謂「愛」

【明報專訊】西班牙語有個詞叫「Yerma」，意為「荒蕪」，既指寸草不生的土地，也隱喻無法生育的女人的身體與靈魂。近百年前，西班牙劇作家羅卡（Federico García Lorca）寫下著名劇本Yerma，講述一個無法生育的女人在社會約束、傳統觀念與自我渴望間的撕裂；近百年後，香港導演甄詠蓓將這部經典搬上舞台，由唐詩詠、朱栢謙與RubberBand主音6號（繆浩昌）主演。從近百年前的西班牙，到近百年後的香港；從舞台劇到現實生活：當代女性是否仍被困在同樣的荒原？

「妻」唐詩詠：7年前看原作深受吸引

羅卡的原著劇本Yerma創作於1934年，背景是保守的西班牙鄉村。女主角Yerma因無法生育而被視為「不完整的女人」，丈夫的冷漠、三姑六婆的嘲諷逐漸將她逼向瘋狂。劇名「Yerma」既是女主角的名字，也暗示她的命運——她的身體如貧瘠的土地，無法孕育生命；她的靈魂同樣乾涸，卻尋不到雨水，只有淚水。

《妻迷Yerma》的故事則發生在一座架空的現代城市——似香港，又不全是香港。尚未結婚、專注事業的演員唐詩詠飾演劇中被困於家庭、渴望生育的妻子；婚姻幸福、重視家庭的朱栢謙，飾演愛妻子、卻忽略妻子內心需要的丈夫；廣受注目的樂團主音6號，則飾演妻子的藝術家前度——終於，演員與劇本有重疊？

三人卻說，最早與《妻迷Yerma》劇本有重疊的，反而是與飾演的角色最不相似的唐詩詠。「7年前，我已經看過舞台劇Yerma，並被深深吸引」，唐詩詠說，在這個圍繞「妻子」展開的劇本中，妻子一角卻天真得宛如孩童，「她天真地以為，所有人與事都不會改變；世界會圍繞一個模式運行」。天真的妻子堅信，「女人係一定要生㗎……有小朋友，先認為自己係完整嘅」。然而，渴望生育的妻子，卻始終無法懷孕，天真逐漸變成執著，再變成偏執與極端，將她困在其中。生育之外，困住妻子的還有傳統觀念下「男主外、女主內」的家庭結構，「妻子為咗丈夫，為咗家庭，放棄咗自己嘅夢想……但佢始終感到缺失，佢需要喺人哋嗰度攞番好多嘢畀自己——但佢缺乏的，其實係自己」。

「夫」朱栢謙：故事放諸四海皆準

朱栢謙飾演的是妻子的丈夫。在他看來，劇中的「丈夫」一角，並不是對妻子不聞不問的「反派」，反倒是個「好上進嘅人」，醉心工作，希望為妻子與家庭拼得更好的物質條件，「但呢種上進，反而會令到佢好多時都忽略咗身邊最重要嘅人——妻子」。

因生育與家庭被迫放棄一部分自我、最後在空洞中走向迷失與極端的妻子；認為物質是愛的保障，卻忽略妻子內心感受的丈夫，不禁令人想起正在上映的電影《虎毒不》。從電影到舞台劇，從西班牙到香港、乃至劇本中架空的世界，百年來的性別觀念無縫銜接，妻子們與丈夫們，都被困在一張用「傳統觀念」編織成的網中。困住妻子們的，不止生育本身，還有社會加諸女性、加諸母親的「責任」；困住丈夫的，亦是在不同年代不同社會不斷複製的、對「成功男性」的期待。「我認為導演在改編時是刻意將故事地點抽空，因為這個故事好世界性、好宇宙性，放諸四海皆準——從過去到現在，世上的一切問題其實都在周而復始，生育、性別、戰爭、人性……」朱栢謙說。

「前度」6號：「最不會變的人」也會變

妻子與丈夫之外，劇中還有一人，是6號出演的「前度」——「是妻子的前度，不是丈夫的前度」，朱栢謙笑着強調。在6號看來，前度身上承載着妻子的天真，「我們是puppy love，因畢業而分開……好長時間中，妻子都認為前度是『冇腳嘅雀仔』」。再重逢，前度令妻子心中泛起漣漪，變成妻子尋回自己、探索欲望的載體，亦寄託着妻子已然喪失的自由與自我。然而，「前度卻又令妻子發現：原本以為最不會變的人，其實也會變」，再度給妻子造成衝擊。

妻子、丈夫與前度三人間的角力，令《妻迷Yerma》不僅關於性別、關於婚姻，還是一場關於「愛」的辯證：愛是行為、手段還是目的？愛是控制、執著還是尊重？朱栢謙憶起劇中對白，「丈夫外出公幹，臨走前對妻子說，『行山，太難嘅路線就唔好行，唔啱一個女仔自己行，你等我返嚟陪你行，最好就唔好去』，點知講完呢句，一切就返唔到轉頭嚕……」他解釋，簡單的對白中卻包含着對「愛」的不同理解：「什麼是愛？愛中包含着保護，但保護得太過，又變成一種操縱，究竟這條線要如何拿揑？」

原著劇本Yerma，以絕望的妻子殺死丈夫、亦殺死自己心底的「孩子」作結。三人卻說，《妻迷Yerma》並不是一個悲劇。故事中有歌聲、有浪漫，還有幽默，不同觀眾入場，都會有不同體驗。而在看戲與聽歌之外，3位主演亦希望觀眾對照劇中情節與劇外現實，記住愛、討論愛、感受愛，「最重要係無論如何，都唔好忽略自己嘅感受，要搵番你自己！」「妻子」唐詩詠說。

《妻迷Yerma》

日期及時間：6月28至29日下午3:00；6月27至29日、7月2至6日晚上8:00；7月1日晚上8:30 （部分場次已售罄）

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心壽臣劇院

票價：598元、698元

詳情：bit.ly/3GuqjfH

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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