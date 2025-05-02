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廢墟生花 敢愛敢恨 港版《搖滾芭比》 派對裏唱尋自我

【明報專訊】據說人類原是球體——有一個頭、兩塊面、四手四腳、兩組生殖器，可分成男、女，以及雌雄同體3種性別；宙斯將人類劈開兩半，以致人類傾其一生都在尋覓另一半。劇作家及演員John Cameron Mitchell認為故事浪漫且傲慢，他筆下音樂劇《搖滾芭比》的主角Hedwig也曾經找到另一半，並願意為他變性，但手術失敗，胯下留下一寸爛肉。一次又一次被拋棄使Hedwig決意帶着樂隊The Angry Inch，在台上怒吼高歌復仇，最終擁抱自我，發現從不需要他人來填補自我缺失。Hedwig的「巡演」下一站來到香港，用粵語演唱他的故事。

變性者故事音樂劇 風靡歐美亞

Hedwig是眾多演員夢寐以求的角色，鄭君熾不例外，演出《搖滾芭比》一直以來放在他的願望清單。20多歲時，鄭君熾在音樂劇老師的珍藏書櫃上翻到一本硬皮書，黑白封面上的一個男人握着咪孤獨地唱歌，旁邊印着粉紅色字的「Hedwig and the Angry Inch」，「我小時候的印象，音樂劇都是一些很大的製作，十幾廿人，但它（《搖滾芭比》）近乎九成（時間）是一個男演員的獨角戲加即興，這反差的演出很吸引我」。那時他還年輕，未有太多經驗，只好把劇本偷偷藏於心裏。多年過去，香港劇場仍未有人解鎖這部劇。鄭君熾在前年完成了《大狀王》演出後，西九文化區管理局表演藝術高級製作人（戲劇）李筱怡問他有沒有一些製作點子想開展，他便拋出埋藏已久的心願；鄭君熾後來在乘坐的士的路上，詢問編舞及導演林俊浩對製作《搖滾芭比》的興趣，怎料他二話不說立即答應，原來那也列在他的願望清單，之後便促成這次合作。

《搖滾芭比》一開始只在夜店演出，1998年走進外百老匯；2014年登上百老匯，並獲得美國戲劇界最高殊榮的東尼獎。時至今日，Hedwig的足迹遍佈歐美國家及亞洲，也是各國演員渴望挑戰的角色，其中韓國自2005年改編成當地版本，由不同演員輪流扮演Hedwig，包括曹政奭和吳萬石，在當地大受歡迎，至2024年已上演了14季，達2500場。恍似也對應故事——在異鄉求生的Hedwig邂逅到少年Tommy，視他為靈魂伴侶，但Tommy卻偷走Hedwig所有音樂創作，離他而去。Tommy每次到某地表演，敢愛敢恨的Hedwig便帶着樂隊The Angry Inch到旁邊與他打對台。Hedwig逐漸走上更大的舞台，以至世界各地。

根據劇本，Tommy 5月將踏足香港Wonderland（西九翠竹公園），Hedwig（鄭君熾飾）就在對頭的自由空間「大盒」裏爭妍鬥麗。李筱怡說這次要做一個特別版的《搖滾芭比》，呈現不同的戲劇體驗，觀眾不再正經坐着，而是成為Rock and Roller，更似進入演唱會及嘉年華現場，邊吃邊喝地看表演，亦設搖滾企位區，「將它變成一個Hedwig's party，這個是很『自由空間』的事」。

John Cameron Mitchell將他對生命、對人和宇宙的看法投射到Hedwig這個角色身上。林俊浩認為無論身處何地的人都值得參考，「他講一些『很靚』的東西，講什麼叫愛，但是你怎樣掌握愛與恨之間，才是最需要學，而且是最華麗、最提倡的一個praise」。去年61歲的John Cameron Mitchell到首爾做Hedwig主題的演唱會，林俊浩看見他在舞台上充滿力量、大方地表達自己對世界的看法，「我覺得他真的是一個true artist，如何擁抱自己是誰的一個人」。

「不是去飾演，是打開心胸給角色進入」

在鄭君熾眼中，Hedwig是「在垃圾廢墟裏面生出來的一朵花」，他無畏無懼、有勇氣，但最觸動他的是靈魂深處的純潔，「我們這個世界、這個地方很需要這種純潔，因為香港生活很繁忙，東西很容易捉不住，然後離離合合、生離死別，很多事情每天都在身邊發生。我們有幾可可以在一個這麼華麗的環境裏面一邊享受，一邊慶祝生命，並同時反思自己的生命」。角色靈魂的本質很有層次和厚度，作為演員的鄭君熾認為是很好的探索素材；放眼在音樂劇歷史上，這部戲也是獨一無二的存在。

世界各地不同版本的Hedwig帶有不同韻味，鄭君熾說他這次扮演的方法沒有刻意去突顯或模仿Hedwig某一面，「因為這個故事其實就是鼓勵你做自己，不是去飾演這個角色，所以我與其要去接近這個角色，我不如說我打開自己的心胸給這個角色進入」。在澳門長大的鄭君熾說：「我對香港的印象是一堆chaos裏面有一個自己的order和norm，如果你是一個外來者會覺得亂七八糟的，不是說很混亂，而是很多不同的東西不停地拼貼、互相交叉，但久了又會發現其實她有一個脈絡，就是很適合Hedwig的personality，因為他本身也是充滿矛盾、充滿激烈衝突的角色。」他認為本來的劇本已有一浸香港應該有的質地。

譯詞中英夾雜 粗口爛舌挑戰衛道士

香港版《搖滾芭比》由鄭君熾翻譯劇本及歌詞，他介紹故事依然起源於東德，然後有一段去美國的旅程，只不過語言上講廣東話。這次不是他初次翻譯，卻是放了很多個人情感在翻譯上的一次。去年3、4月開始動筆，他說劇本中有些英文字詞寫得非常好，翻譯成中文時總會丟失一些substance（要點），譯不出味道，那他就決定「索性就說英文啦」，而這個特質也符合香港中英夾雜的語言表達方式，或者用Hedwig充滿「港女」特質的方法，他舉例歌詞裏的「Sugar Daddy」會變作「契爺」，以香港人一聽就理解到的表達方式來譯。

林俊浩又說如果純粹循規蹈矩地用最傳統的方法呈現，可能文本上會得到最原汁原味，但亦害怕變成翻譯劇，未必是年輕觀眾最「㗳」到落去的方式，「表面好像在講transgender（跨性別），但我們也在想『什麼叫trans的精神』，譯本上中英對照的已經是trans-culture的東西」。談到劇中粗口爛舌、黃色笑話的部分，眼前的鄭君熾恍似馬上Hedwig上身，調侃地說：「我們是非常歡迎所有最嚴肅的衛道之士來看，激到爆血管都好，就是去挑戰他們。這個show本身就是edgy（前衛的），如果要避就不如不做了。」

最後他們首次公開劇中喜歡的粵語歌詞。鄭君熾選了〈Wicked Little Town〉——「若有日收起流淚眼／你願放下世道荒誕／隨著我的聲音你會找到新空間」，他說任何地方都可以是Wicked Little Town（邪惡小鎮），困着人的過去和執念，要像Hedwig那樣放下，就會看見海闊天空。林俊浩翻開樂譜，說〈Wig in a Box〉最觸動他——「我用變裝飾演我一生與嚮往／終可講一句／I'm never turning back!」，變裝不限於drag queen，平日每個人都會有變裝的時間，在社會裏面飾演不同角色，那什麼時候才做回自己？李筱怡藉溫柔的〈Midnight Radio〉，祝「仍然相信路縱使再長／仍舊舞動／沿途高歌」。

《搖滾芭比》

日期及時間：5月17日下午2:30

5月10至12日、14至18日晚上7:45

地點：西九文化區自由空間大盒

票價：688至1088元

詳情：bit.ly/4jxdIqF

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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