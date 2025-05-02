開眼·文化力場｜土炮自製 越洋學藝 熱血特攝誕港產英雄

原來香港也有自己的特攝片，有人將特攝元素注入電影；又有人懷着熱血前往日本學師，回港拍起原創英雄特攝。本期專訪以特攝風格著名的電影導演梁仲文，以及《守武者——夢翔》主創團隊，看看本土英雄誕生的故事。

導演梁仲文以2011年短片作品《關公大戰外星人》參加鮮浪潮等短片創作比賽嶄露頭角，2017年更執導帶有Cyberpunk風格的科幻特攝電影《香港大師》。近日，他在YouTube頻道「梁仲文化 鳩寨cult」陸續釋出7年前拍攝但未曾公開的特攝作品《神骸軀形》。

梁仲文憶述1990年代曾興起《真‧幪面超人 序章》一類官能刺激大、暗黑寫實及硬科幻的特攝，如今卻式微。「無人拍，就自己拍」，喜歡後末日設定的他，2018年獲支持本地新進導演獨立創作的機構邀請拍攝作品，既然形式不限，他便決定將10萬元左右的製作費「去盡佢」，拍出《神骸軀形》的概念短片，惜因機構停止運作等各種原因未有公開該片，後來雖有機會拍成電影，也因不同問題擱置。但說回故事本體，靈感取材自邵氏武打電影《五毒》——戲中互不相識的「五毒門」弟子在獨立出山後改名換姓，掌門臨終因覺門下子弟貽害江湖，派遣小弟子出山尋找心中存有善念的師兄合力清理門戶，展開同門廝殺。梁仲文加入後末日風格與特攝手法，《神骸軀形》圍繞寄生人體的生物化石，訴說擁有不同機械生命體遺骸的宿主互相廝殺的故事。

導演一腳踢 包攬重製CG、剪輯

全劇預計有5至6集，現已推出2集——主角煉京賢（張進翹飾）意外獲得詭異的生物化石「神骸種」，又偶遇神秘少女AVA（郭爾君飾），意外被捲入打鬥；打鬥拳拳到肉，皮套精美，設計方面不同於幪面超人，採用了半邊著裝的左右不對稱英雄造型，作品質素不遜色於特攝精品，殊不知原來美術部只有3、4個人， 其中1人製作皮套，加上2、3個攝影師與數個武師。而為更好地呈現作品，他一腳踢逐集重製CG、打鬥、剪輯，每集短短5到8分鐘，需要重製的特技鏡頭卻不下30個。同時兼顧YouTube及不同工作的他，只能「有時間搞幾下」，2、3星期推出1集比起吊胃口，更多是現實的無奈。他也遺憾有份參演的演員柳俊江離世，不少鏡頭無法補拍。

近年AI崛起，梁仲文卻笑言雖然有助後製，但不會加快製作速度，因為對作品的要求亦隨之提升。而AI也有其局限，有可能認錯物件，以AI重製比重拍更吃力。不過用於輔助拍攝會更容易，舉例以往要成部車抬起，現在以綠色紙箱代替車再後製便可，但「CG永遠是CG，不是真實的東西，有錢就做真實的，沒錢就不做真實的」。他指一個爆炸鏡頭耗費十幾二十萬，同樣價錢可多做幾套怪獸、超人皮套，要平衡取捨。

嘆港欠完整生態 難說服投資

梁仲文指特攝片「一出世就是貴」，想要將世界觀與動作場面視覺化呈現，便需大量資源堆砌製造出視覺衝擊。而日本之所以成功，在於有完善產業鏈—— 一套特攝拍完後可以推出玩具、遊戲、音樂、劇場版電影，甚至可以帶紅演員、歌手。回看香港，卻無相關生態、創作環境，容錯率亦低，他坦言資源甚至比10年前少——例如近年有人嘗試重本製作與荷李活作品看齊的科幻片《明日戰記》，收益及不上拍攝明星在枱上吃飯的電影故事，老闆看不到怎樣「回水」，自然難以說服投資，商業化的道路，仍然遙遠。

影子與光相互依存，若《神骸軀形》是暗黑系特攝，另一邊廂的本土原創英雄特攝《守武者——夢翔》則更貼近大眾對特攝片的印象。主創團隊成員黃旨灝（Agfa）、黎曰曦（Sam）等人2012年組成團體「假面製造」，一班拉打迷不止自製主角皮套，更為了精準表現角色動作形態定期訓練。後來為了引入更多普羅大眾少見的特攝文化，將幪面超人舞台劇（action show）帶入香港，後以非牟利形式於社區中心表演，向小朋友宣傳家居安全、公民意識——看起來「老套」，卻是不少特攝英雄片的核心思想。

赴日拜特攝演員、武打專家為師

為了精益求精，2017年主創Agfa更遠赴日本向雙截棍師傅、前皮套演員願羽マサル學習，不久後再從師特攝老行尊早瀨重希，正式學習日本特攝武打。後來他觀看千葉縣的地方英雄特攝影片《鳳神八劍》，發現日本有百多個地區製作特攝，雖然1集只約10分鐘，但主題曲、結尾歌、特效樣樣齊全，加上成本不高，便萌生創作本土特攝的想法。雖然有影視界人士勸說先拍短片試水溫，但他矢志要拍成一整套劇，「不一定要100分，70分都夠，但要令人覺得是完整作品」。由零開始設計角色皮套、背景，甚至找來本地樂隊「神奇膠」創作主題曲，《守武者》終於在2017年「亞洲玩具展」以舞台劇形式初次亮相，再於2019年正式推出首集內容。對抗妄圖支配世界的迪斯災一族，兩名守武者「夢翔」與「勇進」已走過8年光景，8集作品除了打怪人，也有出現經典的升級情節。

團隊坦言製作最大難關是資金，Agfa粗略估計5集花費約48萬元。雖然未有真實數字，他們依靠拍攝隊伍義務工作減低成本，但每次拍攝不計皮套、機器、租場費用，只算出動3部車的運輸費與伙食加起來已是數千元，他指直至現時基本上都是「用自己錢及攞個肝出來搞」。至少4、5個月才更新1集，因為每集用3、4天拍完後，又會再用4天補拍，比起業內拍10分鐘只用2天無疑是「不合格」的，但商業片的拍攝要因應開支預算，他們則更似是「希望工程」，為求每個動作都爽快、有力而花不少時間補拍與後製。但剪片、後製、拍攝的任務全集中在幾名成員身上，身兼幾職的Agfa笑言即使自己24小時無休，每集拍攝加後製都要將近半年時間，時間攤開便是5、6年過去。

獲邀出席日本「英雄祭」

苦苦堅持，未必沒意義。《守武者》至今便三度被邀請參與於千葉縣每年一次的「日本地區英雄祭」，不同於部分只有作品名、皮套與故事背景的作品團隊，在攤位販售周邊商品，《守武者》是少數能在台上表演的作品，後兩次更獲對方提供舞台劇演出費。衝出香港，算是一種認同。他們亦在2021年成立「香港特攝英雄總會」推廣特攝文化，更創立內容覆蓋特攝武打、道具製作，甚至3D printing的「守武者道」，更設有由日本顧問團隊ACTION TEAM RAL'C現場監考的色帶進升考核制度，每年由日本師傅來考核，甚至與皮套演員井上景太交流。帶着教育新一代認識特攝的使命，雖然製作不易，團隊近日仍抱持着熱血宣布開拍新一輯《守武者》，除了希望小朋友見證香港不同英雄的誕生，亦「希望以後提起日本會諗起幪面超人時，講起香港會諗起守武者」。

香港特攝在傳統影視媒介中難見蹤迹，卻在其他媒介找到生存空間。梁仲文指自己因特攝風格而受廣告商青睞，例如擔任House730、岡本、香港寬頻的廣告導演——只是目前在香港仍難以靠特攝片為生。近年特攝亦屢見於不同音樂影像，Agfa便曾參與陳健安《戀愛腦之死》、布志綸《飛鳥俠》、陳蕾《下流社會》等MV的製作。雖然非特攝作品，但是動作、鏡頭都有相關元素，如他提到陳健安MV中內心鬥爭的動作，其實和特攝妖怪的動作類似。

雖是如此，梁仲文仍覺得大眾對特攝文化的接受程度與初接觸時相差無幾，仍然相對小眾，又提到部分香港人總會對本地創作「踩咗先」，進入主流視野後相信也會有「抄日本」的聲音出現。但香港特攝尚在發展，相對較注重日本特攝傳統的《守武者》團隊，梁仲文更着重效果，亦會放入香港的武打風格。Agfa則提到，不少香港人對特攝的理解仍停留在「拉打粉絲」層面，也會有人批評本地特攝製作不如日本的精美。細啄其中，「夢翔」頭飾鬢角模仿粵劇裝扮，「勇進」造型及專屬武器「哮擊棍」向李小龍致敬，而召喚英雄的登場方式，也有別於由角色自行變身的傳統橋段，確實走出了自己的道路。道阻且長，使這班熱血小子堅持下去的或許是愛，也是責任——「特攝是次文化中的次文化，但keep住做說不定某日會有人看到，如果我們停了就什麼都沒有」，Sam如是道。

「銀河唯一的秘密 」無人不知，可惜的是香港人想搞新意似乎仍舉步維艱，但在沒有任何支援配套的情况下拍出屬於香港的英雄特攝，這些平凡的「天際最強人物」就在你我身邊。談及香港IP，除了Labubu與約20年前的「古惑仔」，未來或許也會有本地出產的特攝英雄。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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