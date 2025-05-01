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BRAND FOCUS：Chateau Orlando設計師 野地之神游走衣飾間 「說故事是品牌的核心」

【明報專訊】時尚品牌Chateau Orlando由英國設計師兼藝術家Luke Edward Hall創立，他的設計融合了個人記憶、自然之美與說故事的藝術。早前他來港分享創作靈感，帶領我們走進他的創意旅程，提醒大家真正的創作，是源於內心的熱愛與對世界的好奇。

Luke Edward Hall筆下的創作深受鄉村生活以至文學與民間傳說的啟發，對他而言每個系列都是一個故事，他表示：「可能源自我讀過的一本書，或是我去過的一個地方，也許是幾個想法、主題和線索的結合。」這種對主題的深入探索成了設計的核心，他將這些靈感化為圖案，並注入品牌的精神，「這些故事對品牌至關重要」。他強調「我們所做的一切，都基於我想探索並介紹給受眾的事物」，這種個人化的敘事方式，無疑讓Chateau Orlando的每一件作品帶有獨特的溫度與深度。

植物畫作演變成針織和印刷設計

喜歡大自然的Luke，選擇居住於英國的鄉村，他每天被田野、樹林與河流環繞，這種自然環境亦自然成為他靈感的源泉。「我喜歡研究我居住的地區，沉浸在古老的民間故事和地方歷史中。」他在家中的園藝經驗，也為設計增添新層次，「我會畫下種植的植物和花卉，這些畫作常常演變成針織和印刷設計」，這種與自然的親密聯繫，不僅體現在圖案選擇上，也反映了他對簡單而真實生活的熱愛。

Luke表示會在系列中頌揚愛情、自然和鄉村生活外，還會注入個人感受。「在過去5年中，鄉村生活對我變得極其重要。當然，我還會去城市，但我的家（從字面上和精神上來說）是在鄉村。」他舉例說，品牌的「吉祥物」Pan ——希臘野地之神，源自一幅他曾經繪製的畫作，象徵他對大自然的熱愛。「他是一位鄉村神，但他也與惡作劇和混亂有關。我喜歡這種毫無掩飾的創意，他的性格確實引起了我的共鳴。」

視小說角色為設計繆斯

身上散發一股文青氣息的Luke，亦擅長將文化靈感編織成一個獨特的創意世界，品牌的2025春夏系列Blossom At The Mention Of Your Name便從一部小說汲取靈感，展現文學對Luke創作的深遠影響。「說故事是品牌的核心。」他表示：「我是狂熱的書籍收藏者，特別是小說、傳記、歷史、神話和民間傳說。」他視小說中的角色為設計繆斯，想像為這些角色創作服裝，「我經常為我最有共鳴的角色設計」。他形容「他們都是靈感來源」，這種方法不僅豐富了設計的敘事，也為每件作品賦予情感共鳴。

除了美學，Chateau Orlando也致力推動永續時尚，與小型獨立意大利工匠合作，專注優質工藝。品牌亦優先選擇經認證的材料，確保產品耐用度與品質。「這對我來說很重要，希望能創造出不僅美觀且能長久使用的作品。」這種對可持續時尚的承諾，體現了品牌對環境與消費者的尊重。展望未來，Luke希望探索更多設計領域。「我想引入更多款式，嘗試新技術，例如是發掘更多刺繡和新面料。」從最初的針織品開始，品牌逐步加入襯衫與強調剪裁的設計，Luke認為還有很大潛力有待挖掘。●

editor's pick

跨越界限 時尚與家品的創意融合

Luke的創作不僅限於時尚，還延伸至家品設計。他認為這是自然的發展：「一個新的針織設計，在靠墊和毛衣上一樣適用。」他以相同的思維設計貫穿服裝與家品，透過混合色彩與質地、融合新舊以講述故事。「我不認為彼此有太大不同。」他說：「我喜歡模糊它們之間，以及藝術與設計之間的界限。」這種跨界思維為品牌帶來無限可能，不論是服裝或家居用品，都是一個個故事的載體，訴說出自然、文學與鄉村生活的美好。●

查詢：Joyce 2810 1120（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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