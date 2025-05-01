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SHOWCASE：塗鴉 刺繡 多層混搭 富藝術感 加入AI技術 營造前衛時尚風

【明報專訊】一向強調以Soft Avant-Garde為設計綱領的田山淳朗，其同名品牌ATSURO TAYAMA融合藝術元素，於今個春夏推出Modern Avant-Garde Artistry系列，並首次引入人工智能AI技術，呈現令人耳目一新的現代前衛風格，讓穿者不僅是時尚服飾的擁有者，更成為展現藝術的載體。

田山淳朗採用色彩鮮艷的花卉塗鴉、抽象花形刺繡圖案和西部民族風元素，以不對稱輪廓、形態和剪裁長短不一的多層混搭，探索藝術與時尚之間的界線。多元材質如有機棉、牛仔布與天然纖維提升服裝的舒適度，軟墜或半透視材質營造層次和質感的對比效果。提花針織外套和毛衣，則通過 AI 技術進行生成與創作，展現出一種前所未有的現代感。

文：溫兆明

模特兒：Zhenna D（We Management）

化妝：Kyo Lee

髮型：Sam Chan ●

editor's pick

中性系列展現個性

除春夏主系列外，ATSURO TAYAMA最近推出了另一個名為Gender Free的系列。顧名思義服裝乃中性設計並男女皆宜，當中包含5款單品，以簡約剪裁為基礎，結合前衛風的素材和拼接工藝，並融入超大尺碼與散口飾邊等細節，增添服裝趣味與層次感，展現獨特個性與自由精神。●

查詢：ATSURO TAYAMA 2780 6808（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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[Showcase]

相關字詞﹕2025春夏 Atsuro Tayama 田山淳朗

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