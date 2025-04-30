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education：從學院實踐 結合工藝科技

【明報專訊】教育之於時裝業的可持續發展十分重要，每個時裝首都，均有重要的時裝學府。哥德堡的Tillskärarakademin i Göteborg（下稱TIG）和布羅斯的The Swedish School of Textiles（下稱SST），便是區內的重要學府。前者以舞台服和帽匠課程而聞名；後者則是少數配備高科技製作設備的學院，如Hodakova的品牌創辦人Ellen Hodakova Larsson便是其校友，學校亦備有自家時裝博物館Textil Museet。

TIG校長Sofia Höfvner Skogh在導賞時強調學校的工藝元素︰「我們是北歐少數着重戲服的學院，亦是唯一一個有帽匠課程的學校，特別重視工藝以及其變遷，工藝是設計過程中不可或缺的一部分。我們亦強調工藝與科技的結合，如其中一位學生David Boman便研發如何將銅絲織入服裝。（ 上圖，左）」

相比於着重工藝的TIG，SST則着眼於高科技設備。Science Park Borås和SST布料發展策略專員Susanne Nejderås在介紹學院時，展示了不少布料研發物料如紙製布料（中圖），屬於學校Forest Fabrics企劃的一部分。校內設施可謂一站式，由素材實驗室到紡線、織布機均齊備，亦有少見的金屬線紡織機（下圖，右）。整個學府設有7個實驗室，研究員和設計師可租用空間研發自家作品，成為瑞典的重要研發基地，以及學生與業界交流的據點。校內另一重要空間是Do-tank Center，以推動循環經濟為本，備有不少高科技設施，如能夠進行大量專業攝影的自動化攝影工作室Styleshoots，能於刺繡時同時為繡線染色的Coloreel等，可見兩所學院均是當地時裝業發展的重要動力。●

網址︰Tillskärarakademin i Göteborg https://www.tillskararakademin.se

The Swedish School of Textiles https://www.hb.se/en/the-swedish-school-of-textiles

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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