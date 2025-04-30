production：小型手作 提升升級再造

品牌慕名合作 為多餘庫存增值

XV Production開初以自家設計XV Atelier為本，但其後吸引不少品牌合作，當地連鎖品牌Lindex、Nudie Jeans和Gina Tricot為她們提供多餘庫存服裝，並升級改造成跨界企劃，又或是為時尚品牌Hodakova、BYREDO、Toteme和Deadwood製作小量服飾。XV Atelier本身亦有不少有趣設計，如以Volvo車座皮革製作的皮褸（右圖），又或是以捕魚網作為素材。品牌最有趣的是其研發升級再造的方式，以及將升級再造量產化（upscale），當中的最大難度是人力，如收集多餘庫存，並將之按大小和物料等分類統一。

梳理製作過程 計算人力成本

為了簡化程序，他們亦自行設計了產品周期管理（Product Lifecycle Management）系統，令製作過程更順暢。Lovisa Nolander解釋︰「如果我們要製作一件衣服，我們會先列出製作步驟，包括製作所需時間、成本等，然後為員工制定時間表，好計算出我們總共需要花多少時間來完成這項工作，然後訂立相應售價。這個系統我們亦公開免費予公眾使用，並透過收集數據來改善系統。我們處理過約200個升級再造生產過程，故能跟大家分享相關經驗。」●

網址︰XV Production https://www.xv-production.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）