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production：小型手作 提升升級再造

【明報專訊】不少時裝生產商，均以量產為依歸，但位於布羅斯的XV Production卻是當中異數。由（左圖，左起）Evelina Ingvarsson、Lovisa Nolander和Linnéa Magnusdotter於2017年創立的XV Production，以升級再造的小型工廠為本，比起大家相對熟悉，由Renée van Wijngaarden於2019年創立的荷蘭品牌1/OFF Paris(re)made更早成立，由設計到製作均在自家小型工場完成。

品牌慕名合作 為多餘庫存增值

XV Production開初以自家設計XV Atelier為本，但其後吸引不少品牌合作，當地連鎖品牌Lindex、Nudie Jeans和Gina Tricot為她們提供多餘庫存服裝，並升級改造成跨界企劃，又或是為時尚品牌Hodakova、BYREDO、Toteme和Deadwood製作小量服飾。XV Atelier本身亦有不少有趣設計，如以Volvo車座皮革製作的皮褸（右圖），又或是以捕魚網作為素材。品牌最有趣的是其研發升級再造的方式，以及將升級再造量產化（upscale），當中的最大難度是人力，如收集多餘庫存，並將之按大小和物料等分類統一。

梳理製作過程 計算人力成本

為了簡化程序，他們亦自行設計了產品周期管理（Product Lifecycle Management）系統，令製作過程更順暢。Lovisa Nolander解釋︰「如果我們要製作一件衣服，我們會先列出製作步驟，包括製作所需時間、成本等，然後為員工制定時間表，好計算出我們總共需要花多少時間來完成這項工作，然後訂立相應售價。這個系統我們亦公開免費予公眾使用，並透過收集數據來改善系統。我們處理過約200個升級再造生產過程，故能跟大家分享相關經驗。」●

網址︰XV Production https://www.xv-production.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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