WINE：法國「香檳王」幕後花絮活動 一睹混釀工藝 歎小田塊基酒

法國著名香檳莊 KRUG始於1843年，由香檳莊創辦人Joseph Krug創立，他的目標是製作始終如一的高品質香檳，不受天氣或年份限制和變化影響。KRUG之所以有「香檳王」之稱，是因為其精湛的製作工藝和對品質的極致追求，香檳酒窖大師和團隊每年都會挑選出最好的葡萄，嚴格控制品質和混釀。其獨有的混釀方式，尤其是Grande Cuvée，以逾百款不同年份和葡萄品種的基酒混釀而成。其香檳特點是豐滿具複雜層次，充滿濃郁果香，並且可長年陳放，每一款都展現對品質的極致追求。

單一葡萄田 3種不同風味

酒窖大師（Chef de Cave）Julie Cavil和團隊每年從不同風土的葡萄田中精選最優質的小田塊（plots）採收，獨立地釀成不同基酒。團隊每年以6個月時間試酒5000次並做記錄，再從150款reserve wine（陳存基酒）和250款base wine（基酒）中混釀出最能代表品牌的佳釀，因為酒液由約400款基酒中選擇不同組合調配而成，就算某年的天氣不如理想，亦不會對香檳的風格和味道造成太大影響。Behind the Scenes 2025幕後花絮活動，便讓大家深入地了解KRUG香檳的混釀工藝（The Art of Blending）。

活動開始，我們先到Clos du Mesnil 葡萄田，1.8公頃內全是Chardonnay 葡萄。我們在葡萄田先以KRUG Clos du Mesnil Blanc de Blancs 2009年作早餐，清純而具層次，很有feel！然後我們分成3組，跟Julie和釀酒團隊到3個不同Sub Plots（個別副小田塊）試該小田塊的基酒，因為不同太陽方向和微土壤分別，就算同一葡萄田的單一葡萄，都有3種截然不同風味，分別帶多點熟果香、海洋味和酸度。因應不同氣候情况，Clos du Mesnil一般會細分為4至6個副小田塊採收，製成帶有不同個性的基酒作混釀。

嘗剛完成混釀香檳基酒

然後到試酒室試品牌的基酒，首先試4款不同風土產區的Chardonnay基酒，從香檳區北部試到南部，能嘗到不同清純果香風味。接着試4款不同風土產區的Pinot Noir基酒，帶不同層次紅果香和複雜度；以及2款不同風土產區的Pinot Meunier 基酒，感受不同香氣、圓潤度和果香。最後試了3款不同的reserve wine，包括Pinot Meunier 2018年、Pinot Noir 2012年和Chardonnay 2007年，感受不同陳年年份帶來的風韻，與新年份基酒的分別。

但我覺得最興奮的是可以試到剛完成混釀，以2024年為主要基酒混釀的KRUG Grande Cuvée 180ème Édition和KRUG Rosé 36ème Édition葡萄酒，那是在準備二次發酵前給我們試味，是十分特別的體驗！前者Grande Cuvée 以180款不同年份和葡萄品種基酒混釀而成，當中有44% reserve wine，橫跨13個年份，而最舊年份可追溯至2006年。葡萄酒帶淡金色，非常活潑，酸度高而充滿柑橘、白桃、白花、礦物及蜜糖等味道，十分具層次。後者粉紅香檳以41款不同年份和葡萄品種的基酒混釀而成，當中有49% reserve wine，並加入了10%紅酒，橫跨6個年份，最舊可追溯至2018年。葡萄酒帶深粉紅色，香氣四溢，帶紅果、糖漬紅莓、士多啤梨、礦物等味道。已混釀好的葡萄酒將入瓶作二次發酵至少7年才出廠。將來有機會試這兩款香檳時，我可以很自豪的跟大家分享我試過它原本是葡萄酒時的味道！

3星米芝蓮晚宴配香檳

活動中我很高興再次和第6代莊主Olivier Krug傾談。問到地球暖化對香檳的影響，他的應對方法是要做到更加仔細，他們將葡萄田劃分為小田塊（plots），能更精準地以不同風格基酒應對氣候變化帶來的影響。那可見將來對KRUG香檳最大的挑戰是什麼？他笑說是自己作為守護者和Julie和其釀酒團隊的不妥協，繼續挑戰對品質的極致追求。

晚宴設於家族大宅中，我坐在莊主旁邊一起品嘗3星米芝蓮×KRUG香檳配對晚宴，5道菜配以4款香檳，包括KRUG Rosé 28 ème Édition、KRUG 2011、KRUG Grande Cuvée 167 ème Édition和KRUG Rosé 23 ème Édition。每道配搭都相當精彩，我尤其喜歡第一款粉紅香檳配第一道菜紅蘿蔔（這是今年品牌推廣的單一食材），帶出更多香檳的紅果香和放大紅蘿蔔的鮮甜。在大宅飲KRUG香檳配米芝蓮美食，實在太幸福。

最後活動亦在大宅內舉行，一嘗即將推出的 KRUG Grande Cuvée 173 ème Édition和KRUG Rosé 29 ème Édition香檳，以及再嘗KRUG Grande Cuvée 163 ème Édition 比較陳年的魅力。173 ème Édition 以150款不同年份和不同葡萄品種的基酒混釀而成，主要基酒為2017年，當中有31% reserve wine，橫跨13個年份，最舊可追溯至2001年。香檳香氣四溢，複雜而充滿果香和層次。相比起來，163 ème Édition帶多點乾果和熟果香氣，感受到10年的陳存力。Rosé 29 ème Édition 以29款不同年份和葡萄品種的基酒混釀而成，主要基酒同為2017年，當中有33% reserve wine，橫跨5個年份，最舊可追溯至2020年。此香檳呈三文魚色，帶紅果、香料、烤烘等香氣，極具層次。今次能參加這個幕後花絮活動，絕對是無價的體驗！●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

葡萄酒及烈酒酒評人，ViuTV品酒電視節目《有酒今晚吹》主持和調酒師真人騷《神之調酒師》評判。榮獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎，2023年推出首本著作《酒勻世界今晚Chill》。蘇格蘭認可威士忌大使，獲法國香檳榮譽校蔚勳章，香港酒評人協會主席，香港葡萄酒評審協會專業評判，香港酒業總商會公共關係主席。社交平台「詩詩酒樂園」版主。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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