教大GPS．不僅是他們的：少數族裔文化是我們的一部分

這種嚴格的禁食習俗令外界感到詫異。一些人誤以為穆斯林家長強迫孩子禁食。若大眾將其他族裔的文化簡單標籤為「奇怪的習俗」，可能會加深社會分裂，還會助長偏見與歧視。在香港，有很多少數族裔的小朋友正因為這類誤解而難以融入學校生活。

推動社會共融的關鍵在於培養下一代對文化多樣性的欣賞能力。理解不同的信仰和文化能為我們帶來多元的知識、有趣的生活體驗和深層的同理心，最終促進社會和諧。以南亞社群為例，他們的語言（如印地語、烏爾都語、尼泊爾語等）、美食（如巧克力芭菲、玫瑰椰子、卡蘭吉餃子等）、節慶（如開齋節、排燈節等），以及獨特的個人色彩，都為香港的文化圖譜增添了獨特的色彩。即便如此，大眾在討論香港文化時，往往局限於中華傳統，少數族裔的文化貢獻仍然被忽視。

行政長官在2024年的《施政報告》中提出會提供更多支援予少數族裔，包括增設課後班、網上資源，以及家長和教師培訓，以幫助他們學習中文。社區中心也增設更多語言課程、補習、輔導和青少年活動。這些舉措雖具有積極意義，但對實現真正的社會共融仍未足夠。

擁抱雙重文化 增歸屬感

當少數族裔學生為迎合主流文化而放棄自己的文化傳統時，往往會陷入身分認同危機，感到孤立，導致學習表現不佳。反之，那些能夠擁抱雙重文化身分的學生，則會有較強的歸屬感、自信心、學習動力及更優異的中文能力。文化融合是一條雙向的進程：既要支持少數族裔傳承其自身文化，也要讓他們與主流社會分享其文化精髓，這樣才能幫助他們更好地融入香港的生活。

建立包容的社會需從幼年開始。家長應教導小孩開懷接納不同種族裔的文化，了解不同族裔的文化傳承，包括一同學習語言、民族故事和習俗，從書本、節慶體驗異族文化；也可探訪充滿異國文化氣息的社區，讓孩子品嘗來自遙遠國度的美食，打破地域界限結交朋友，並欣賞世界的多樣性。

教師可以讓學生分享彼此的文化特色，並鼓勵學生介紹不同的文化，例如將民族節慶融入校內活動，教授不同語言的基本用語，並分享不同文化的故事。

再以齋戒月為例：教師可以向學生闡釋齋戒月對個人和靈性成長的意義。學校可以調整午休安排以尊重齋戒月的禁食，同時將齋戒月納入世界文化課程，幫助學生理解每種文化的獨特價值。

所以，作為家長和教師，我們要反省的是：究竟要讓下一代困於單一文化的孤島和冰冷的社會，還是幫助他們在多元和諧的社會中共同成長？

文：谷明月（教大研究生院院長）

趙明明（教大數據分析及評估研究中心總監）

李蓁（教大中國語言學系助理教授）

何博菁（牛津大學教育系博士生）

譯者：林思明

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[Happy PaMa 教得樂 第551期]