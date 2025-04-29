明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

教大GPS．不僅是他們的：少數族裔文化是我們的一部分

【明報專訊】全球有近20億穆斯林（包括香港的30萬穆斯林）在齋戒月期間慶祝《古蘭經》賜予先知穆罕默德的恩典。信徒在此期間不僅會祈禱與自省，還會恪守從黎明至黃昏的禁食戒律，其間不吃不喝。雖然12歲以下的小孩毋須禁食，但很多孩子因渴望參與集體體驗而選擇自願參與禁食。

這種嚴格的禁食習俗令外界感到詫異。一些人誤以為穆斯林家長強迫孩子禁食。若大眾將其他族裔的文化簡單標籤為「奇怪的習俗」，可能會加深社會分裂，還會助長偏見與歧視。在香港，有很多少數族裔的小朋友正因為這類誤解而難以融入學校生活。

推動社會共融的關鍵在於培養下一代對文化多樣性的欣賞能力。理解不同的信仰和文化能為我們帶來多元的知識、有趣的生活體驗和深層的同理心，最終促進社會和諧。以南亞社群為例，他們的語言（如印地語、烏爾都語、尼泊爾語等）、美食（如巧克力芭菲、玫瑰椰子、卡蘭吉餃子等）、節慶（如開齋節、排燈節等），以及獨特的個人色彩，都為香港的文化圖譜增添了獨特的色彩。即便如此，大眾在討論香港文化時，往往局限於中華傳統，少數族裔的文化貢獻仍然被忽視。

行政長官在2024年的《施政報告》中提出會提供更多支援予少數族裔，包括增設課後班、網上資源，以及家長和教師培訓，以幫助他們學習中文。社區中心也增設更多語言課程、補習、輔導和青少年活動。這些舉措雖具有積極意義，但對實現真正的社會共融仍未足夠。

擁抱雙重文化 增歸屬感

當少數族裔學生為迎合主流文化而放棄自己的文化傳統時，往往會陷入身分認同危機，感到孤立，導致學習表現不佳。反之，那些能夠擁抱雙重文化身分的學生，則會有較強的歸屬感、自信心、學習動力及更優異的中文能力。文化融合是一條雙向的進程：既要支持少數族裔傳承其自身文化，也要讓他們與主流社會分享其文化精髓，這樣才能幫助他們更好地融入香港的生活。

建立包容的社會需從幼年開始。家長應教導小孩開懷接納不同種族裔的文化，了解不同族裔的文化傳承，包括一同學習語言、民族故事和習俗，從書本、節慶體驗異族文化；也可探訪充滿異國文化氣息的社區，讓孩子品嘗來自遙遠國度的美食，打破地域界限結交朋友，並欣賞世界的多樣性。

教師可以讓學生分享彼此的文化特色，並鼓勵學生介紹不同的文化，例如將民族節慶融入校內活動，教授不同語言的基本用語，並分享不同文化的故事。

再以齋戒月為例：教師可以向學生闡釋齋戒月對個人和靈性成長的意義。學校可以調整午休安排以尊重齋戒月的禁食，同時將齋戒月納入世界文化課程，幫助學生理解每種文化的獨特價值。

所以，作為家長和教師，我們要反省的是：究竟要讓下一代困於單一文化的孤島和冰冷的社會，還是幫助他們在多元和諧的社會中共同成長？

文：谷明月（教大研究生院院長）

趙明明（教大數據分析及評估研究中心總監）

李蓁（教大中國語言學系助理教授）

何博菁（牛津大學教育系博士生）

譯者：林思明

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

上 / 下一篇新聞