日式育兒記：用演習經驗對抗地震恐懼

日本媽媽：擔心不了那麼多

最近新聞也開始報道香港航空公司大幅減航班的消息，原因就是不少香港人對7月5日大地震這個預言深信不疑，有些日本媽媽朋友看到這段新聞報道後，也有問我是否真有其事，最令她們驚訝是為什麼我們會知道有這一本書，因為她們沒有人看過這本書。我自己看過這本漫畫書，在我家附近的書局，確實不容易找，我是在東京站買的，我猜大概很多兩岸三地旅客也在搜購這本日文版漫畫的緣故。當我問那些日本媽媽擔心嗎？她們都回答擔心不了那麼多，因為從小到大，她們也知道日本是一個經常地震的地方，只可以用大家的演習經驗來對抗未來的恐懼。

學校、居所、公司皆有演習

日本學校每年也有3至4次演習，讓小朋友學習當地震發生時應該如何保護自己，學校每次演習的時間也有不同，有時在早上，有時在下午，更有試過在中午吃飯時演習；而家長同時也要參與，要知道萬一發生地震，應該在哪裏接回自己的子女。

而我住的那個大廈，每一季也有防災演習，每個住客入住的時候，管理處會派發兩個防災安全牌，是貼在門上的磁石牌，當開始演習的時候，管理處會透過對講機跟住客說：「現在是8級地震，如果大家安全的話便把安全牌貼在門外！」而每一層也會安排一個防災組長，過了一會之後，管理處同樣透過對講機請組長檢查自己樓層的住客是否安全，再到管理處報到，最後得知所有住客安全後，演習便結束。此外，我們所繳交的管理費，有一部分也會用作購買防災物資用途，所以每年大廈也會派發一系列的防災食品及用品以備不時之需。再者，很多日本公司也會有一個報告安全的程式，我公司跟我先生公司也有，不時會發出一些「現在是8級地震，你身處的地方安全嗎」等類似的信息，當然你會說萬一真的地震時也不會收到信號，但日本公司應該也會有不同的防災對應。

「是福不是禍，是禍躲不過」，明白大家的擔心，希望這個只是一個杯弓蛇影的預言。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第551期]