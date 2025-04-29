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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

網樂天地：自閉症學員 網球場上的挑戰

【明報專訊】網球男單世界排名507的24歲美國選手布魯克斯比（Jenson Brooksby，右圖）從小患有自閉症，4歲才開始講話，每周都要接受約40小時療程。他在ATP250等級的休士頓網球賽，以7連勝的姿態拿下生涯首冠。賽後他感激母親的不離不棄，更回應說：「沒有她，我沒有今天！」

過往我曾經接觸過患有自閉症的球員，他們在學習網球時可能面臨多方面的挑戰，主要與其核心障礙（社交溝通、感官敏感、刻板行為等）相關。以下是具體的困難分析：

(1)社交互動與指令理解障礙

團隊合作困難：他們比較難跟從教練的指示，難以解讀到一些眼神或手勢。

抽象指令困惑：教練若使用比喻（如「像揮鞭子一樣打」），他們可能難以理解，需拆解為具體步驟（如「先舉拍，再向前揮」）。

輪流等待壓力：在排隊練習時他們因無法預測等待時間而引發焦慮；比賽或不能掌握計分的規則，容易被誤會成不守規矩。

(2)感官敏感與環境適應問題

聽覺敏感：小型網球課堂很多時都會安排在室內，場館內的回音、旁人喊叫聲或球拍擊球聲可能造成過度刺激，導致分心、心跳加速或想逃離等。

觸覺排斥：抗拒握拍的質感（如吸汗帶的黏膩感）或觸球碰撞的感覺，影響動作執行。

視覺干擾：快速移動的紅、橙、綠和黃色的網球與複雜背景（如戶外光暗陰影）可能導致難以追蹤，降低擊球準確度。

(3)動作協調與執行困難

精細動作挑戰：握拍力道控制（太緊或太鬆）、手腕旋轉等需要更多時間反覆練習。

全身協調需求：發球需整合拋球、轉身、揮拍等步驟，自閉兒童可能因「肢體笨拙」而感到挫敗。

反應速度差異：對來球軌迹判斷較慢，尤其在變換方向或速度時（如截擊、底線球）。

(4)刻板行為與規則彈性不足

固執難變通：網球是開放式的運動，沒有固定的擊球位置或球路，他們一旦被要求作出變化可能感抗拒。

對規則理解僵化：他們堅持「必須發球過網才算」而無法接受教練暫時調整規則，比較執著自己的看法。

勝負情緒波動：對失分或比賽結果過度執著，怕面對失敗而可能引發情緒崩潰失控。

(5)動機維持與興趣局限

興趣未必持久：若對網球無初始興趣，可能拒絕參與（曾經有學員試過在課堂中途要回家）。

厭倦重複練習：偏好固定練習模式，但過度重複容易失去新鮮感，導致專注力下降。

支援建議

•結構化教學：使用視覺提示（如動作分解圖、顏色標記場地區域）。

•感官調整：選擇低敏感裝備（例如比較軟的球拍線）、戴噪音緩解耳塞。

•正向行為支持：以小任務漸進達成目標（這個尤其有效，如先觸球再嘗試擊球）和委派特別任務（如監察組長），搭配具體獎勵（如計分後休息片刻）。

•個別化節奏：允許比其他學員更長適應期，避免強制社交互動。

理解這些難處後，透過適當的教學調整，許多自閉兒童仍能享受網球的樂趣，發展成長期興趣，甚至可以像布魯克斯比般成為出色的職業球員。關鍵在於「以適應代替強求，以耐心取代標籤化」。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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