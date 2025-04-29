婆媽內心小劇場：媽媽的小器簿

有一天，也許因為生理期緣故，情緒特別低落，想到照顧孩子、處理家務瑣事真的很累，長年不夠睡眠，已忘了放假的感覺，輕鬆自由……為了驅除怨念，那一刻我極需要糖分！我要吃雪糕！生理痛也懶理了！於是我便向可可提議一起去買雪糕，雪糕是她的最愛，今次由我控糖專員主動提出吃雪糕，她極之興奮，笑得特別燦爛。當天剛好天朗氣清帶點涼風，我們一人拿着一杯雪糕，滿心歡喜，商量好要到公園長椅慢慢吃，吃完再玩，還未咬下雪糕，我的心情已好轉不少。

被「搶」雪糕暗淚流

到了公園，看到一個小朋友在跑來跑去，糟了，那是可可的朋友！我心想不妙了，我要給她嗎？我和可可分着吃嗎？但我想自己吃一杯喎，那我這個大人要在小朋友面前讓她羡慕地看着我吃嗎？我好意思嗎……當我想着各種可能時，朋友仔已經衝了過來，開心地看着我們說：「你們有雪糕！」熱情好客的可可很順手拿走我的雪糕，正想遞向她，我顧不了大人應有的禮儀，壓着嗓子、肉緊地對可可說：「係我㗎……」可可笑笑口說「係喎」，便放回我的手上，但下一秒，朋友仔便從我手上拿走了。

朋友仔的工人姐姐說不能拿的，那是可可的媽媽的，朋友仔理直氣壯回應道，可以吃的，大家要分享的。我兩手空空，面帶微笑，沒說一句，幫可可打開她的雪糕包裝，然後便緩緩走開了。我坐在看不到她們滋味吃雪糕的位置，流了一滴眼淚，呀，我真的好想吃雪糕，我好想自己歎一杯雪糕。

我本來不是一個吃貨，不過當媽媽後，特別期待吃，可能日常三餐吃得太匆忙，要兼顧小孩，很少慢慢吃一頓溫熱的飯；各式甜品，有時小朋友口味不對，每樣吃一點，媽媽最後有點吃廚餘的感覺；聚會更難受，看到滿桌的美食，但要先照顧小孩的胃，然後總會有不同情况發生，爭吃、倒瀉水、去廁所，處理完後他們就吃飽，得在他們失去耐性前快快扒幾口。

「我不想吃兒童餐呀」

現在可可5歲，有時不帶祖祖，跟她撐枱腳，吃飯已舒適不少；但有次聚會，兒童餐遲遲未到，大人餐都幾乎到齊了，家長們都先讓小朋友吃，吃着吃着，大人的餐點都快沒了，有個媽媽說：「我不想吃兒童餐呀﹗」我笑了，完全說中我的心聲呢！想到那些「得個樣」的兒童餐，即是茄汁飯、粟米、西蘭花、香腸……果然，當媽媽真的是一種修煉。

不過，看到小朋友吃飽長肉就心滿意足了，我都煉到神仙肚了，怎會有小器簿呢。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第551期]