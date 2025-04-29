半職爸爸：百般好處不若心胸廣闊

女兒長大了，似乎找到了旅行的某種意義。

曾經說過，讀萬卷書還是行萬里路好，見仁見智，亦因人而異。一個人若沒有好奇心、探索心和同理心，讀書等同看字，旅行等同走路，眼界不開，腦袋不轉，感情無法被觸動，讀遍億卷書和走遍億里路，又有何用？

如果子女不想去旅行……

有些家長喜歡強迫子女讀「有益」的課外書，強迫子女旅行去看「有益」的博物館，結果，子女依然更喜歡打電子遊戲機。這其實是無法用強權去改變的。所以，家長一旦發現子女不能享受閱讀和旅行的樂趣，不如及早放手。堅持下去，不僅徒勞無功，還會傷了雙方感情。

父母愛子心切，認為讀書和旅行都是「有益」的，偏偏，擁有這種功利心態的父母，很難培養到真正能享受閱讀和旅行樂趣的孩子。較好的方法，是鼓勵，而不是強制，是春風化雨，而不是雷厲風行。父母自己喜歡閱讀，讀到妙處，不自覺「咭咭聲」笑，子女看在眼裏，或許就會愛上閱讀。家中藏書既多，子女有緣，自會找到他們喜歡的書來看。子女不看書，亦不必大動肝火，勞師動眾，面斥不雅。父母去旅行，若想看藝術品，只管自己去博物館好了，子女不願意去，硬要拉他去看蒙娜麗莎做什麼？他不想看，因為不了解這幅名畫的背景，既談不上「逸興」，更無「壯思」可言。家長一廂情願，把一切想像得太美好，習慣對子女 （而不是自己）有許多「遊目騁懷」等不切實際的期許，往往只會讓旅行「變味」。家長平時不引導啟發孩子，臨出發時或身在現場才強迫孩子「惡補」，「欣賞」變成「不想」，「享受」變成「難受」，何苦來哉？

殊途可以同歸

不喜歡，由他去吧。孩子總有一天會找到他喜愛的東西。閱讀也好，旅行也好，大不了，也不過是沒有了這兩種興趣。

所謂讀書，所謂旅行，當中的好處，不過是「心胸廣闊」四字。孩子長大到某個年紀，因緣巧合，被某些東西觸動，可能就會迷上閱讀，迷上看電影，迷上跟不同的人接觸，迷上探索和思考。一個只喜歡音樂或只喜歡運動的孩子，難道只能透過閱讀和旅行，才可領略到世間千百般的好處？

世界很大，讀書和旅行，只是方便法門，不是一切。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第551期]