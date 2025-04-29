小學雞媽媽：纜車小高引領 穿梭今昔

「一百多年前，這裏是一片光禿禿的山頭。沒有綠樹，也沒有花香，就連小鳥也不願意飛過來，生一個蛋。這樣的山，不是太寂寞了嗎？於是小高的爺爺的爺爺就來。而比他更早抵達的，是世界各地的樹。」

山頭是遊樂場 逃不掉電閃雷鳴

這頁畫了一幅從海上遠眺群山的圖，岸上有民房，但山上光禿禿的。這不是杜撰。曾經，原居民為了牟利而開伐無度，直至後來實施植林計劃，山林才得以喘息。那時，植物學家從各地帶來樹的種子，有馬達加斯加的旅人蕉、印度的芒果樹、澳洲的檸檬桉……把荒蕪慢慢填成深淺斑駁的綠。而小高天天在盛放的林間穿梭，與樹一起成長，山頭是快樂的遊樂場。

然而，遊樂場逃不掉天上的電閃雷鳴，也躲不過地上轟隆隆的炮火。路軌兩旁有橫眉怒目的人和槍桿，還有亂飛的炮彈。小高被轟下山坡了，還好最後一些被大樹抱住，但樹朋友卻一棵棵倒下來……

「對這裏已經有太多牽掛」

很多年過去了，樹倒下去，樹長回來，把土地抓得更牢；小高也一代傳一代，日復一日堅守同一條路線。樹和小高，一路往上，眼看就要攀到雲上，出發去遠方了。但小高搖搖頭，說不走啦，因為他「對這裏已經有太多牽掛」；樹也當然不走，因為百多歲的樹依然很年輕，而且「和人類不同，它們不會輕易離開」。

就這樣，小高說了一個橫跨百年，經歷草創、熱鬧、滄桑和別離的故事。舉重若輕，餘韻悠長。讀完，感動也悵惘。離開了，仍盼小島不寂寞。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第551期]