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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

言語自聊：進食治療解鎖 「我食晒啲pizza」

【明報專訊】「姑娘，晴晴已經兩個月無用過胃喉！」上周收到這條信息時，我正擠在港鐵人潮中。手機熒幕上的字句模糊成光斑——那個曾與鼻胃管共生5年的小女孩，終於學會用嘴巴感受食物的味道。

這趟學習用口進食之旅始於去年盛夏。5歲的晴晴（化名）在診所展示胃造口的喉管，明確表示只想用胃喉進食。早產的經歷與反覆插管的創傷，讓她將用口進食與「辛苦」畫上等號。即使父母之後拿出薯條雪糕誘惑，她也只會尖叫拍打餐盤。「寧願吊營養奶都唔肯食，我們試過偷偷不落營養奶餓佢幾日，結果搞到又入醫院。」晴晴媽媽那時灰心地說。

言語治療師×營養師 跨專業合作

面對如此棘手的個案，我們展開跨專業團隊合作。我們言語治療師作密集的進食治療，教授咀嚼和吞嚥技巧，並培養她對食物的興趣；營養師精密計算熱量過渡方案，雖然沒有公立醫院的資源優勢，卻換來靈活調度的彈性和個人化而又配合家庭需要的治療方案。

將治療室變成童話世界

第一階段：改寫食物記憶密碼

我們將治療室變成童話世界，例如我們試過將之變成海盜寶藏洞。沾滿花生醬的塑膠金幣、用紅菜頭汁繪製的藏寶圖、用來掘寶藏的「魔法湯匙」……這些精心設計的遊戲，實則是用遊戲控制感官刺激強度。記得某天晴晴自然地伸出舌頭，舐黏在手上的乳酪——這個瞬間，進食而引致的創傷記憶枷鎖已悄然鬆動。

第二階段：建立飢餓感工程

長期管灌餵食讓晴晴的身體忘記何謂飢餓。營養師將配方每次減量5%，教導媽媽如何在餐前避免進食，精準地計算食物的分量，平衡食物質地和營養，要在沒有犧牲營養的情况下培養肚餓感，營養師真的功不可沒。

經過3個月的密集治療及半年的系統性跟進，晴晴在農曆新年假期成功告別胃管。最近一次視像覆診中，她捧着午餐盒，用10分鐘吃完半份便當，這對曾明言拒絕用口進食的女孩而言，已是具突破的進步。

晴晴這類個案印證了餵食治療的核心價值：通過拆解進食步驟、重建正向經驗，能逐步扭轉深層的身心障礙。過程中需要跨專業協作——言語治療師負責處理口腔敏感和進食技巧治療，營養師要確保熱量攝取及培養肚餓感，家長則在家延續治療策略。當晴晴首次主動要求嘗試新食物時，我們便知道，那些反覆進行的口腔減敏治療和食物探索遊戲，正在重塑她對「吃」的認知。

若你的孩子對進食存在強烈抗拒，請別輕易歸因於挑食或任性。及時尋求專業評估，或許就能發現背後潛藏的感統障礙或創傷記憶。晴晴的轉變證明，即使是最複雜的餵食困難，在耐心且有研究實證的介入下，仍有極大改善空間。這條路或許漫長，但每個小進步都值得喝彩——就像晴晴媽媽珍藏的那段手機影片：女兒握着湯匙，對鏡頭露出沾滿飯粒的笑容說：「今次我食晒啲pizza！」

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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