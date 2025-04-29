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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

親子筆陣．家教明言：讓孩子的學習變得積極

【明報專訊】進入人工智能的時代，學習已不再局限於課堂之內，而是延伸至生活的每一個角落。家長都希望孩子能夠主動學習，不止是為了成績，更是為了培養終身學習的態度與能力。而史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey）在《與成功有約》中所提出7個成功習慣的第一個習慣——「主動積極（Be Proactive）」，正是幫助孩子培養這種態度的絕佳起點。

什麼是「主動積極」？簡單來說，它就是掌控自己行為與選擇的能力，孩子的學習不再被環境或情緒牽着走。對孩子而言，這意味着他們不因為教師沒提醒、爸媽未有要求就逃避責任，而是能夠自發地去學習，甚至去尋找學習的機會。

那麼，父母該如何在日常生活中培養孩子的主動積極性格呢？以下是幾個實用的親子互動策略：

1. 給孩子選擇的空間，讓他感受到掌控感

主動積極的第一步，是讓孩子知道「他可以選擇」。當我們總是幫孩子安排好一切，從補習班到做功課的時間都被填滿，他們就會習慣被動等待指令。家長試着放手，讓孩子自己決定今天先寫哪一科功課、周末想參加哪個學習活動。例如孩子在做功課時常常拖拖拉拉，媽媽改變策略，不再逼迫他按規劃完成任務，而是在晚餐後問他：「你想先做數學還是語文功課？」這個在「有限範圍內的選擇」給了孩子一種掌控感，他開始主動安排學習順序，也不再逃避功課。當孩子知道自己的選擇會被尊重，他們更願意為選擇負責，自然也更主動。

2. 以身作則，展現主動學習的態度

孩子是觀察大師，他們學習父母的行為遠比聽進父母的話語更多。如果我們自己常常抱怨工作難做、學習無聊，卻要求孩子要積極學習，這無疑是言行不一。相反地，當孩子看到爸媽下班後也願意閱讀、學新技能，或對生活中的知識充滿好奇，他們自然會模仿這種態度。我們更可以和孩子一起閱讀、學習語言、玩數學遊戲等，讓學習成為家庭的一部分，而非孩子獨自的任務。

3. 幫助孩子看見努力與成果的連結

「主動」來自於內在動機，而動機來自於對成果的期待。當孩子看見自己的努力真的帶來成就感，他們才會願意持續投入。家長可以引導孩子設定可達成的小目標，並在完成後給予具體的正向回饋。例如，孩子如果主動查資料完成了報告，除了表揚他的成果，也可以說：「你主動找資料真的幫助你更了解這個主題，老師給你高分是你努力得來的。」多讚賞孩子付出的努力，這種正向連結會強化孩子的主動行為。

4. 練習思考「我能做什麼？」

當孩子遇到學習困難時，很容易陷入「我不會」、「這太難了」的消極情緒。這時候，我們可以引導他們思考：「那你可以怎麼辦？」「有什麼方法可以幫助你？」這種問題鼓勵孩子從問題導向轉為解決導向，學會為自己的學習負責，而非等待救援，也讓孩子建立方法總比問題多的積極心態。

「我可以選擇，我為自己負責」

學習不是競賽，而是一段旅程。當孩子主動提問、主動完成任務、主動探索新事物時，不論成果如何，我們都應該給予肯定。這樣的鼓勵會讓孩子知道，主動並非只為了得到讚美或成績，而是一種對自己學習的負責任態度。培養孩子的主動積極，不是一朝一夕的事，而是一種需要耐心與智慧的引導過程。從尊重孩子的選擇、以身作則，到創造正向回饋，父母都是最重要的榜樣與支持者。當孩子學會「我可以選擇，我為自己負責」，他們就已經踏出了成為主動學習者最關鍵的一步。而這第一個習慣，也將成為他們面對未來人生挑戰的根基。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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