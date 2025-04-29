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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

好去處：穿過海洋隊道 暢玩潛水艇滑梯 酒店尋「鯊」蹤 與Baby Shark同眠

【明報專訊】Baby Shark「游」到香港機場，要與小朋友由5. 1假期開始一直玩到暑假！鄰近機場的麗豪航天城酒店近日推出Baby Shark主題套房住宿體驗，除了充滿可愛佈置的主題房，還有兒童餐和遊戲區，讓小豆丁可以全程投入繽紛海洋樂園！

甫入麗豪航天城酒店大堂，已見到3.5米高的巨型Baby Shark歡迎大家！為配合主題住宿體驗，巨型Baby Shark旁更有一條以氣球佈置而成的海洋隧道，走進去後會發現潛水艇設計的Baby Shark主題滑梯，呼喚大家一同出海去！

主題房間共有兩個房型，分別是Baby Shark主題豪華套房及Cabana主題套房，均設有客聽及房間，每間客房可獲贈一件Baby Shark毛絨玩具；而從客廳、臥室至浴室每個角落，均處處遍佈「鯊」蹤，非常可愛。Cabana主題套房附有戶外庭院及燒烤設備，入住主題住宿的話更包括豪華燒烤餐，食物有意式烤麵包配煙三文魚及辣肉腸配蒜蓉麵包、安格斯牛冧扒、帶骨羊扒、西班牙豬扒、雞翼及自製托斯卡納香腸。客人亦可加配環球海鮮如龍蝦、虎蝦及帶子等，享受家庭燒烤樂！

■INFO

Baby Shark 主題套房住宿

日期：即日至8月30日

價錢：豪華套房連早餐（最多4人）$2228起；Cabana套房連早餐及豪華燒烤餐（兩位成人及最多兩位3至11歲小童）$2921起

地址：赤鱲角香港國際機場航展道8號麗豪航天城酒店

預訂及查詢：3556 3213

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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