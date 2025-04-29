家家有禮：跟Esther Bunny遊粉紅夢幻花園

此外，商場準備了一系列期間限定Esther Bunny禮品及消費獎賞。Fortune+會員只需以電子消費指定金額或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領環保袋、速乾軟氈、保溫杯等實用禮品。在4至6月期間的指定周六日，還可玩「即抽即中密密賞」巨型扭蛋機，有機會將Dyson二合一吹風直髮器、Nespresso咖啡機、Bose消噪耳機等帶回家。

■INFO

置富Malls×Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂

日期：即日至6月15日

地點：馬鞍山廣場及置富都會

查詢：2631 0802（馬鞍山廣場）、3167 7900（置富都會）

■送Esther Bunny甜夢花旅折疊傘

置富Malls送出Esther Bunny甜夢花旅折疊傘予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於5月5日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「粉紅繁花夢幻花園」的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋有幾高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第551期]