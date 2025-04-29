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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

家家有禮：跟Esther Bunny遊粉紅夢幻花園

【明報專訊】粉紅控注意！在日韓台等地區擁有超高人氣的Esther Bunny（艾絲樂小兔）剛抵港，現於馬鞍山廣場及紅磡置富都會打造粉紅色的「置富Malls×Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂」，令人少女心爆發！其中，馬鞍山廣場化身「粉紅繁花夢幻花園」（圖1），5米高Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、櫻花林中的露營車，還有薰衣草園裏的單車少女Lavender Bunny，每個角落都佈置得像童話書一般；另一邊的置富都會「甜美草莓園」，則有巨型草莓瓶、滿載草莓的收成車，連Esther Bunny都忙着做果醬，小朋友快來幫手數數有多少草莓收成吧！

此外，商場準備了一系列期間限定Esther Bunny禮品及消費獎賞。Fortune+會員只需以電子消費指定金額或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領環保袋、速乾軟氈、保溫杯等實用禮品。在4至6月期間的指定周六日，還可玩「即抽即中密密賞」巨型扭蛋機，有機會將Dyson二合一吹風直髮器、Nespresso咖啡機、Bose消噪耳機等帶回家。

■INFO

置富Malls×Esther Bunny 春日BUN紛郊遊樂

日期：即日至6月15日

地點：馬鞍山廣場及置富都會

查詢：2631 0802（馬鞍山廣場）、3167 7900（置富都會）

■送Esther Bunny甜夢花旅折疊傘

置富Malls送出Esther Bunny甜夢花旅折疊傘予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於5月5日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「粉紅繁花夢幻花園」的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋有幾高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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