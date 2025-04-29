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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：首次踏足特殊學校

【明報專訊】多年來，記者走訪過多間本地中、小學及幼稚園，但這次採訪三水同鄉會劉本章學校，卻是我採訪生涯中首次踏足資助特殊學校，難免有一番緊張和期待。「到底學生願不願意分享呢？他們會否躲避鏡頭呢？」幸而早前在一場活動中，曾與該校校長仇恒初交流，對特殊學校有了一個初步了解。

「鐵路大使」帶領參觀校舍

採訪當日，不少同學仔面對鏡頭時，都會落落大方地打招呼，學校更安排兩名「鐵路大使」學生李栩欣與林子軒，親自帶領我們參觀校舍，由地下走到7樓，詳細介紹每層設計理念。兩名學生們的介紹內容均非常詳盡，完全不像背誦出來，且解說清晰，條理分明，讓我和攝影師均留下了深刻印象。

學習過程充滿趣味 自然投入其中

觀課時，看到一至三年級的學生都使用電子產品學習，細問下，原來他們在家也會利用電子平台溫習。我問校長，學生懂不懂得控制時間和內容，如何防止他們沉迷玩電子遊戲，仇校長分享：「與其禁止孩子使用電子產品，不如從小教曉他們如何管理時間與內容。」他指出，若學生覺得學習無趣、缺乏選擇，才會轉向遊戲尋找刺激，但只要學習過程充滿趣味，他們自然會投入其中。這種教育理念放諸主流學校同樣適用，其實無論孩子有沒有特殊教育需要，他們都一樣需要愛心和引導，並非一味壓抑與限制，這樣他們才會學得「心甘情願」，學習壓力也可大大減少。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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