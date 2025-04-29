電子學習：採電子課本 學習遊戲助投入課堂

現時各校均採用電子教學平台，劉本章早在10多年前已採用電子課本，以「星願小王子」學習遊戲系列，為有讀寫障礙及智障學童提供閱讀及識字訓練。2016年學校更與中華基督教會基順學校、東華三院徐展堂學校、香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心，以及知識共享協會合作推行電子教學，並成功申請「匯豐150周年慈善計劃」資助，建立一套可共享及持續發展的電子教學系統及資源庫「RainbowStar」，製作了逾500本不同科目的電子課本，供本地學校使用。

節省教學時間 照顧學生差異

學校電子學習統籌、發展組主任林康妮表示，現時全校學生均是以「RainbowStar」系統來上課，「裏面有小遊戲、寫字練習等，可協助同學溫習，也讓他們更願意去做，因為傳統課堂是『老師講，學生聽』，但用了電子平台，每人都有自己的任務，如寫字，答問題，學生會覺得『跟自己有關』，會更投入課堂。此外電子課本亦節省老師不少課堂教學時間，例如以往教學生重組句子，學生思考完，又要寫，又要抄，甚至用擦膠把工作紙擦爛，全班只做一兩題已（夠鐘）下課。但用電子書只需用手指把字句前後拉（移動），老師又可即時知道同學有沒有做錯。要知道智障學童記憶及專注力也較短暫，如果用紙本，隔兩三日才派回功課，他們根本不會記得自己為何會做錯，電子課本便減省了這個問題」。她又指這套電子書同時適合主流學校及特殊學校，教師可按學生程度更改當中內容，「每個學生都有自己強弱項，只要工具用得對，他們便會更專注、更有目標地去做，而且可即時知道其他同學的答案，可讓老師看到同學能力的參差，更容易照顧學生學習差異」。

[Happy PaMa 教得樂 第551期]