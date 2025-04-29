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Happy PaMa 教得樂 第551期

Happy Pa Ma

學校巡禮：創舒適環境 設鐵路主題式教育 學校變身港鐵站 增SEN生學習動力

【明報專訊】「各位乘客請注意，下一站係劉本章，The next station is Lau Pun Cheung。」你沒有聽錯，葵涌葵盛西邨內的確有一個「劉本章站」，沿着紫色「P1」入口，便會來到三水同鄉會劉本章學校，校內有入閘機、不同港鐵站名和路線圖，以及仿效車站燈箱的指示牌。這間由外到內都充滿港鐵特色的學校，是為輕度智障兒童提供中、小學教育的特殊學校，校方希望在校園設計多花心思，使有特殊教育需要（SEN）的學生可以在安全、愉快的環境下學習，讓他們更有動力去探索身邊事物。

文︰顏燕雯

三水同鄉會劉本章學校（下稱劉本章）設有小學部及中學部，是一間為輕度智障學生提供教育的資助特殊學校。現時學生共有225人，小一至中六年級共15班，學生可由小學部直升中學部。由於學生有不同程度學習需要，上課多採用跨班跨級分組方式，如一至三年級的高能力學生會被編成同一組上語文課，讓教師較易調節教學內容。除了課堂設計與主流學校大不同，在校園設計甚至課本教材方面，教學團隊都要悉心打造，希望他們在量身訂做的環境下得到最適切的教育。

教學樓如港鐵縮影 圖書館模擬巴士

劉本章其中一大特色，是設有「鐵路主題式教育方案」，未踏進校門，已可看到整棟學校大樓外牆設計成港鐵車站般，有指示牌和車站燈箱，而「劉本章」3個字更是由港鐵車站站名書法家區傑棠親手題字。校內新建的升降機大樓連地下共有7層，除地下的「劉本章站」，每層均以兩個現有的港鐵站命名，如2樓是奧運及九龍塘，6樓是北角和寶琳，各樓層的電梯大堂均採用不同顏色設計。大樓內更有港鐵公司捐贈的退役列車部件如車廂座椅和出入閘機，令整間學校有如港鐵的縮影。

3年前，劉本章已建設了一家「巴士圖書館」，圖書館外牆以巴士車身為設計靈感，裏面的閱讀空間更放有已退役的巴士卡座、扶手等，非常有趣。校長仇恒初表示，學校有一半以上學生患有自閉症，他們特別喜歡交通工具如巴士和港鐵，因為它們既有固定系統和路線，又有很多可背誦的資訊，學生在這些環境內不但很開心，讀書時也會感到更安全舒適。後來教職員與家長希望再構思與鐵路相關的學習主題，最後亦得到港鐵公司捐助，花了2年時間完成全新的「劉本章站」。

學生票選樓層車站主題、設計路線圖

在籌備過程中，學生、教師和家長也有份參與，如大家一起投選每層樓以哪兩個港鐵站來做主題，並採用了學生設計的字體和圖樣，以積木、電子印刷等方式製成各個站名、路線圖，讓學生不但上學時感到歡欣，也能在模擬港鐵環境中學習，認識香港的鐵路與發展，了解整個鐵路網絡及服務。「鐵路主題式教育方案」並非在裝潢完成後便完結。現時，學校仍有不少活動圍繞這個主題，如『你』想路線圖，可隨時加入學生心目中想增加的車站，他們交出設計後，有機會變成新的磁石卡，公布於展板上，讓學生繼續在他們喜歡和專注的事情上努力前進。」仇恒初說。

■INFO

三水同鄉會劉本章學校

類別︰資助特殊學校（輕度智障兒童學校）

地址︰新界葵涌葵盛西邨第10座側

查詢︰2426 8448

網址︰www.lpc.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第551期]

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