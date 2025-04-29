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點止消閒 助解決人生難題 拼圖迷登世界舞台競速

【明報專訊】Jigsaw puzzle（拼圖），相信很多人都玩過，但你又知不知道，拼圖不止是一種消閒娛樂，更是一項可登上世界舞台的競技運動？

擁有32年拼圖經驗的公關公司老闆李鳳璽，去年一口氣參加了3個不同地方舉辦的拼圖大賽。對她來說，拼圖技能不僅可用來消閒、參賽，更可用來解決人生及職場難關。

「面對拼圖時你需要策略，根據圖案特性決定從何入手，如果是參加隊際比賽，就更加要因應個人能力分配工作，有如在職場中因應人的能力分配任務一樣。」

玩了拼圖32年的李鳳璽（Jennifer）去年首次在西班牙參加世界拼圖錦標賽（World Jigsaw Puzzle Championship），記者看見她家中的拼圖，還有她純熟的砌圖手法，奇怪她為何直至去年才首次參賽？她說參賽原因源於2020年疫情期間的一件事。

當時她將已砌好的拼圖相片上載至社交平台，有朋友留言問她完成的時間算不算快。一言驚醒，她才發現從未想過評估自己的拼圖速度。在好奇之下，她在網上搜尋到世界拼圖錦標賽及其賽事規則（詳見「知多啲」），大會規定初賽參賽者必須在90分鐘內完成一盒500塊拼圖，激起了她的挑戰欲望；但由於當時她的工作要兼顧很多發展及推廣計劃，忙碌得只能將賽事記在心裏。「直至2023年，有一天我覺得是時候要實行，否則永遠也不會參賽，便上網買了其中一款賽事曾使用的拼圖測試，第一次用了1小時54分鐘完成。」眼看距離標準線不算很遠，她認為練習後應可達標，便報名參加翌年舉辦的賽事，並一口氣買入多款贊助該賽事的德國品牌Ravensburger的拼圖練習，一年間砌了約150次，到最後階段，她幾乎每次也能在限時內完成。

現場「利好」因素 反成失利原因

去年9月，Jennifer隻身飛往西班牙參賽，這次賽事共有千多人參加。在個人賽的初賽上，她雖然有信心在限時內完成，但因跟過往冠軍完成時間相差甚遠，故對奪獎完全沒期望，純粹享受比賽過程，「分組賽大約有200人參加，現場氣氛好熱鬧，有很多觀眾入場觀戰，只要有參賽者完成，觀眾都會歡呼拍掌，而大會負責直播的攝影隊更會衝前拍攝」。這些原本對參賽者有鼓舞作用的「利好」因素，反而令首次參賽的Jennifer非常緊張，在翻開拼圖的頭10分鐘，雙手已不住顫抖，又因失去冷靜，在不擅長的拼圖部分花了太多時間，「最可惜是未到40分鐘，已聽到有參賽者完成了，之後又陸續傳出歡呼聲，但自己仍未砌好一半」，她說感覺就像考試時有考生提前交卷，難免打擊自信。雖然其後拾回節奏，但最終仍只能拼砌476塊，遺憾未能進級。個人賽敗陣，還好Jennifer在大會的破冰遊戲中，認識了中國大陸的參賽者，讓她有機會組隊出戰雙人賽及團體賽，當中雙人賽更在限時內完成拼圖，終於讓她達成上直播畫面的心願。

西班牙世界賽後，她又連環報名參加在中國大陸及日本舉辦的拼圖比賽，其中大陸賽規非常特別，除了要先在分站賽事取得進級資格，決賽時，參賽者會一次過獲發8盒拼圖，自由決定拼砌順序，以完成數量最多且準確率最高者獲勝。Jennifer說因不太熟悉這種賽例，而且在順序上亦選擇失當，結果只能完成6.5盒，「但我都覺得這種賽制很具挑戰，尤其是有一盒拼圖是球體，要邊用手托着底部邊拼砌餘下的圖塊，力度很難拿揑」。

愛挑戰 專注拼圖助減壓

為何對拼圖如此鍾情？她說這與童年生活有密切關係。「8歲時，爸爸送了一盒180塊的卡通拼圖給我，可能因為他見我砌得不錯，之後亦有繼續買給我。」由於父母要輪班工作，她自稱有點像被「放養」長大，平日主要娛樂是窩在圖書館看書，其次是拼圖。「我覺得他（父親）其實不懂得拼圖的困難之處，好像他有次買了一盒4000塊的拼圖回來，我花了個多月才砌完，完成後的拼圖足足有客廳半幅牆高！好誇張。」經過那次後，Jennifer發現自己原來很喜歡挑戰，換轉是他人可能已中途放棄，加上自己亦有能力應付難度高的拼圖，包括那些有很多漸變顏色，或圖案很類似的款式。

憑着會考7A優秀成績，Jennifer被香港中文大學「拔尖」取錄，入讀傳理系。為了令大學生涯更加多姿多采，她在4年大學生活中不斷「上莊」，籌辦各類學生活動，又參加大學辯論隊，擴闊生活圈子及人際網絡，她說這段時間反而很少玩拼圖。畢業後，她的職場生涯亦充滿變化，先做了兩年公關，其後往英國牛津大學修讀工商管理碩士，回港後分別投身IT、地產、製衣等行業。她更曾擔任先頭部隊，代表當時任職的公司到非洲埃塞俄比亞，從零開始與當地政府合作建立製衣廠。

回港後，她輾轉加入新世界發展，在疫情期間先後參與公司旗下的K11 MUSEA及啟德體育園項目推廣工作，更開設了一個KOA Academy組織，專門培訓新進KOL。在多年「工接工」的職場生涯下，讓Jennifer身心疲憊，「其實之前已意識到這個問題，所以加入新世界時已決定要騰出多些時間去拼圖，雖然後來不知不覺又接手了很多工作，但我都堅持抽時間砌」。她認為拼圖是一種很療癒的興趣，「在拼圖時，我可以拋開其他問題，將注意力集中完成拼圖，過程中可以很放鬆」。

拼圖如工作 遇樽頸「夾硬」都無用

聽Jennifer細數近20年工作經歷，記者頗驚訝她每轉一份工，似乎都是跳進另一個完全陌生的行業，但她反指其主要工作仍是為企業發展計劃制訂管理及市場策略，只是將以往修讀MBA時學會的計數及建立管理模型技能，應用至新行業中，「就好似拼圖，雖然有好多類型（如藝術畫、大自然、風景、動漫等），但使用的拼圖技巧都差不多」；不過她亦承認自己的個性喜歡挑戰新事物，加上學習能力高，因而一直對轉投新行業保持開放態度。

她又指拼圖的過程與人生和工作有許多相似之處，「面對拼圖時你需要策略，根據圖案特性決定從何入手，如果是參加隊際比賽，就更加要因應個人能力分配工作，有如在職場中因應人的能力分配任務一樣」。她提到，無論是拼圖還是工作，都會遇到樽頸位，「好似拼圖砌不到的話，其實你夾硬砌都無用，可能要放開它轉去另一部分，回頭再砌；又或望闊一點，可能會發現你欠缺的圖塊，原來就在旁邊」。●

■有片睇

達人教路提升拼圖速度

link.mingpao.com/84112.htm

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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