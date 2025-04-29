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飲食

低調小店 泰式素魚吸滿冬蔭功湯

【明報專訊】深水埗元州街有一家低調卻充滿熱誠的素食餐廳「善膳坊」。餐廳由一群志同道合的佛教徒於2022年初創辦，今年1月遷至現址。餐廳宗旨是以大眾化價錢推廣素食，特意選址於基層家庭為主的深水埗，盼普羅大眾養成茹素的飲食習慣。

素臘味粳米飯 淡淡荷葉香

餐廳供應點心、小菜及煲仔菜。大部分點心及素菜料均來自相熟的素食工場「善膳工坊」，保證材料無五辛、無蛋及無奶。招牌點心之一 荷葉素臘味粳米飯，選用東北粳米取代糯米，米粒飽滿帶黏性，還具米香，同時搭配菇菌、麵筋製成的素臘肉及其他材料，以荷葉包裹，蒸熟後米粒散發淡淡荷葉清香，素臘肉更有真肉口感，整體香而不膩，值得一試。

素蝦餃皮薄 四寶紮雪耳極似魚肚

另一款素蝦餃經廚師反覆測試，做出皮薄香糯的澄麵蝦餃皮，並以素蝦等材料作餡。素粉果內餡則有花生、沙葛、唐芹及甘筍等，每種食材分別炒香，用粉果皮包裹蒸熟，口感跟葷版粉果沒大分別。而四寶紮的四寶為芋頭、猴頭菇、冬菇和雪耳，當雪耳吸盡湯汁，口感與魚肚極其相似，讓人吃得非常滋味。

餐廳還有多款小菜供應，網民推介菠蘿素咕嚕肉、咖喱素羊腩、西蘭花素叉燒及涼瓜素鰻魚，其中泰式明爐魚因甚有創意而人氣急升。這道菜先將腐皮反覆清洗和蒸煮，直至腐皮變得軟熟，再鋪上紫菜、蔬菜後捲成魚形，炸至酥脆；然後直接放進熱辣的冬蔭功湯裏，此湯以香茅、南薑、檸檬葉及茄子等材料製作，客人享用前再擠上新鮮青檸汁，即時帶出酸辣風味。雖然炸腐皮不像魚肉質感，不過腐皮吸滿湯汁後柔軟多汁，十分美味！冬蔭功湯較傳統版本溫和，酸辣味平衡。●

善膳坊

地址：深水埗元州街13號

查詢：9221 7166

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