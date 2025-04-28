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健康

口齒生香：AI植牙精準減創傷

【明報專訊】植牙是目前代替缺牙的常見方法之一。然而，許多缺牙患者對植牙手術抱有顧慮，擔心手術風險和術後可能出現的疼痛、腫脹等不良反應。數碼化植牙技術的出現為患者提供了更安全、更精準的治療方案，大大提升了植牙手術的成功率和患者的術後體驗。

數碼技術摸清口腔情况

傳統植牙手術主要依賴醫生經驗和肉眼觀察，即使醫生技術嫻熟，仍難以確保每次手術都能將植體精準植入理想位置、角度和深度。一旦植體位置偏差，不僅增加手術風險，還可能影響後期牙冠的修復效果。

數碼化植牙隨技術發展應運而生，通過採集患者術前口腔數據，評估並模擬口腔實際情况，精準定位植牙位置，並在手術過程中通過即時引導和監控，顯著提高手術安全和精確度。

在臨牀治療階段，患者需先拍攝牙科電腦斷層掃描（CT scan），醫生通過三維影像清晰觀察植牙區域的骨密度、高度、寬度，以及周圍神經血管的分佈情况。同時，通過口腔內掃描獲取牙齦的詳細信息。將數據整合後，可為每名患者量身訂製精準的植牙方案。

AI標記解剖危險區

現時，人工智能（AI）技術的引入更進一步提升植牙方案的規劃水平。AI能夠清晰分割缺牙區域的骨骼、牙齦和神經管結構，標記出解剖危險區域，幫助醫生設計植體位置，並選擇合適的植體尺寸，從而輔助制訂更為精確的植牙方案。

手術過程中，醫生可以通過植牙手術導板或即時監測導航系統，精準引導植體植入，其精準度可達到1.5毫米至2毫米以下，顯著提高手術的準確和安全度。

微創植入 縮短恢復時間

數碼化植牙技術不僅提升了手術的精確度，還在複雜病例中縮短手術時間，減少術後疼痛和腫脹反應。在此基礎上，微創植牙技術也得以實現；通過僅在牙齦上做微小切口即可完成植體植入，患者術後反應明顯減輕，恢復時間也大幅縮短。

文：王鳳（香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨牀副教授）

相關字詞﹕植牙 人工智能（AI） 口齒生香

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