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健康

健康點滴：增免疫力+打疫苗 防「生蛇」

【明報專訊】帶狀疱疹，俗稱「生蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒所引致的傳染病。病人一旦感染過水痘，帶狀疱疹病毒會潛藏在體內，並伺機隨年齡增長和免疫系統衰弱而發病。雖然病情一般不嚴重，但可能引發嚴重併發症風險，不容忽視。

患慢性腎病、糖尿病高危

香港老年人口比例持續攀升，這不僅意味着帶狀疱疹的患病率隨之增加，長者亦可能經歷更嚴重症狀、更多併發症，以及更長康復時間。此外，免疫力較弱的群體，例如慢性病患者，也屬高危族群。慢性腎病、糖尿病及心血管疾病等，均可能削弱免疫系統，增加生蛇及其併發症的風險。

除了年齡和健康史，高壓生活環境亦會影響身心健康和作息習慣，從而削弱免疫系統。香港市民的「開心指數」於過去5年持續下跌，反映整體市民面對壓力上升和幸福感下降，特別是長時間工作，缺乏休息的年輕一輩，亦是帶狀疱疹的潛在受害者。

帶狀疱疹典型症狀包括身體出現紅疹及水疱，伴隨劇烈疼痛。治療方面，病發後3至5天內服用特效藥能縮短病程，因此患者應盡快求診。

同時，要注意可能引發併發症，包括：

•帶狀疱疹後神經痛

長期神經疼痛，可持續數月甚至數年

•帶狀疱疹病毒眼症

可能影響視力，甚至導致失明

•心腦血管疾病

增加中風及其他心血管疾病的風險

•聽力受損

可能引致部分或永久的聽力喪失

健康生活和接種疫苗是預防帶狀疱疹的兩大關鍵：

1.健康生活

增強免疫力是預防疾病的重要基石。應透過均衡飲食、定期運動、壓力管理及充足睡眠來維持健康，同時避免吸煙、過度飲酒等削弱免疫系統的行為

疫苗保護效力達11年

2. 接種重組帶狀疱疹疫苗（RZV）

根據香港衛生防護中心及多個歐美衛生組織建議，接種重組帶狀疱疹疫苗是安全且有效的預防措施。研究證實，50歲以上人士及18歲以上高風險群體，接種兩針疫苗有效預防帶狀疱疹及其併發症，保護效力高達87%並持續11年。疫苗需肌肉注射，接種分兩次，相隔2至6個月完成，可與其他疫苗同時注射。疫苗安全且耐受度良好，常見副作用有注射部位疼痛和紅腫等，一般會迅速自行消退。

文：劉宇揚（家庭醫學專科醫生）

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