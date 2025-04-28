一呼一吸之間 氣功調和身心

中醫理論以陰陽為綱領。氣為陽，主動；血為陰，主靜。人體血液靠氣來推動，氣之不足或過多，都會致病。《素問．舉痛論》云：「百病生於氣也。」中醫經絡學說提出人體有經脈系統覆蓋全身，氣功就是透過特殊運氣方法、姿勢動作等，打通脈絡，加強氣血循環，提高抗病能力。

陰陽由對立到調和

武術與氣功同樣有益身心，但着重點不同，前者注重武術攻防反應，後者以自我修身養生為主。練武之人都必定知道，外練筋骨皮，內練一口氣；也有一句老話：練武不練功，到老一場空。

達摩禪功是我的佛學老師果通法師傳授給我，這套功法代代相傳。達摩禪功以中醫學陰、陽作為萬物在矛盾中發展和變化為基礎的養生功法。陰、陽兩字包含對立概念，由對立逐漸邁向協調，猶如太極圖中兩儀互為制約，最終達至陰陽平衡，生理心理活動才能正常運作，正是達摩禪功目標所在。誠如《黃帝內經》云：「陰平陽秘，精神乃治。」

我整理功法內容，編成《達摩禪功初班講義》及進階班《達摩禪功真如班講稿》，兩份講義互為補充，完善地闡釋功法內容及奧義。其後開班授徒，薪火相傳，藉此幫助有緣者提升生命力，發掘潛能，增進智慧。

我曾在課堂上即席示範達摩禪功，讓學員揣摩領會。我放鬆身體，耍一遍後閉目禪定，調勻氣息。不久，就感受到體內氣機受功法牽引，內息自行運轉，循着經脈環繞全身，身體逐漸發熱，微微出汗。學員看到我全身有規律地微微顫動，全場鴉雀無聲，只聽到我坐着的椅子與地面因摩擦而生出「吱吱」聲。這情况持續約一兩分鐘，然後我慢慢收功，身體逐漸停止震動。調息過後，張開雙眼，氣定神閒。

氣血暢通 睡得安穩

氣功與其他運動一樣，若能夠每日堅持練習達摩禪功，身體健康會有明顯改善。我練功數十載，甚少生病；亦有學生告訴我，練功後鼻敏感症狀減輕，睡眠質素改善，食慾增加，甚至有人覺得臉部色斑皺紋也變淡。只要堅持練習，令全身氣血通暢，心腦血管等嚴重疾病也可望減少。

氣功流派甚多，各有特色。練氣又有分文火、武火之說。少林氣功例如鐵布衫、金鐘罩等氣硬功，強調提肛蓄勁，氣息吞吐強烈，感覺極具氣勢，武術感覺較強，屬武火鍛煉。太極氣功功法綿長，崇尚自然，如六字訣、八段錦、站樁等都是偏重養生，多屬文火鍛煉。

新手可從吐納學起

如果從未學過氣功，暫時又未打算拜師學習。不妨先學習基本吐納，對身體有很多好處。吐納二字其實饒有深意，先吐後納，呼盡才吸，而且要鼻呼鼻吸，同時舌尖輕抵上顎，切忌張口呼吸。每次呼吸要輕、慢、細、長，深度腹式呼吸比淺層胸式呼吸好；腹式呼吸又分順呼吸（吸氣時腹部脹大）及逆呼吸（吸氣時腹部收縮）兩種，用順呼吸或逆呼吸都沒關係，能夠吸得長、深、慢，持之以恆，身體會有很大改善，血壓、心率尤為明顯。

若每晚臨睡前，以深長腹式呼吸取代淺短肺式呼吸，可以減輕心臟負擔。另外，腹式呼吸可以幫助睡眠、紓緩情緒。我有病人經常失眠，教她改用腹式呼吸，配合中藥治療，睡眠大幅改善。

研習達摩禪功後，我能夠看到別人身上顯現的毫光，並可透過觀察病人毫光顏色及其強弱，以助臨牀辨證。而我教授達摩禪功逾30年，遇過不少「奇異」事情。有一次，一名學員閉眼練習時，轉動手掌結出手印，之後我問她手印有何意思，她滿臉疑惑說不知道自己結過手印。另有學生分享，練功時突然感到自己身體不斷膨脹，比籃球明星姚明還要高大。我時常告訴學員，在練功過程中，由於精神高度集中，可能因而觸發人體潛能，產生異常舉動或感覺。但所謂的特異功能，過去產生過很多非議，甚至被人利用作為騙財幌子，惹來不少批評。直到現在，仍然有很多人對氣功發掘潛能這種說法抱持懷疑態度。

不執著潛能開發

我認為，氣功作為養生方法，講究練氣，以放鬆身心，調和氣血，延年益壽。至於潛能的開發，則毋須過於執著，亦不可強求，收穫多少因人而異；練習時日長短也十分重要，刻意追求，反而不妙。

亦有人說，練習氣功可能會走火入魔，後果嚴重。然而，日常運動如跑步、游泳、爬山等，也難保不會有意外發生，是否因噎廢食，裹足不前呢？我建議有興趣學習氣功的朋友，正式拜師學藝，接受專人指導，較為穩妥。

何樹勛

（中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。）

文：何樹勛

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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