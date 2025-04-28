澤星寄語：善用人工智能

人類與科技怎樣和諧並存，是科幻電影中經常探討的主題。自從人工智能面世以來，這樣的議題亦具現實意義。近年來，人工智能在各行各業的應用漸趨普遍，如何回答這個問題就更見迫切。

早在2021年，聯合國教科文組織已就如何善用AI提出建議，並獲全球193個國家採納。建議書強調每個人都有與生俱來而不可侵犯的尊嚴、權利和自由，任何AI系統都不應損害人類及其社會，或強迫人類及其社會處於從屬地位。同時，AI應促進人類與生態環境的安全、多元、包容、公義與可持續發展等，為改善人類生活作出貢獻。

我很認同建議書裏有關尊重人類的基本原則。任何科技發展應為改善我們的生活，並非主宰或損害人們的尊嚴與價值。所以我鼓勵大家仔細閱讀這份建議書，認真思考如何在日常工作中實踐這些重要的原則。

AI搜尋真假難辨 考驗判斷力

那些原則看似抽象，其實卻像晨鐘暮鼓，時刻提醒着我們要謹慎。舉個例子：現時生活不可或缺的網上搜尋器，也是AI的產物，但搜尋結果經常真假難辨，考驗我們的分析和判斷力。這麼一來，教導學生如何善用科技，同時加強他們分析內容和辨別真偽的能力，提防虛假資訊，都是我們推行AI教育的重要課題。

維持學術誠信 同時善用科技

自2023/24學年起，香港大學包括醫學院在教與學的各個範疇，已全面融入AI，以提升學生的相關認知及應用技巧。我認為最重要的是，在維持學術誠信的最高標準下，怎樣有效而負責任地善用科技。

這一點也是我審閱由醫學院與香港津貼中學議會主辦「香港健康創科盃」參賽計劃書的重要考慮因素。這項比賽共收到來自90間中學、130隊伍提交計劃書，反應熱烈，令我十分欣喜。兩星期前舉行了作品海報展示博覽初賽，讓參賽隊伍向醫學院教授評判團隊，講解他們的構思。坦白說，評選工作並不輕鬆，但看到那麼多具有創意和社會關懷的計劃書，辛苦一點也是值得。

文：劉澤星

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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