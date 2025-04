ways of hearing：直播成就國際音樂盛事 盤點Coachella 2025

人在Coachella

不忘上Threads「緊貼資訊」

這兩個周末,只要打開Threads,便會見到被Coachella洗版的盛况,但發文的並非置身科羅拉多沙漠現場的festivalgoer,而是在家歎冷氣看直播的香港及台灣樂迷,他們附上截圖與影片,好像比現場觀眾看得更加細緻;我有位身處音樂節現場的香港人朋友便說,就算人在Coachella也不忘上Threads以「緊貼資訊」。通過直播,Coachella已不是僅屬於美國的音樂節,而得以成為國際性的音樂盛事。老牌音樂媒體Billboard在上周五亦發布了一篇專題〈為甚麼 YouTube 的 Coachella直播成為樂迷必看的電視節目——也是音樂藝人所不可或缺〉,講述從13年前開始將音樂節放上YouTube直播而備受爭議,到其直播對音樂產業衍生重大影響,造就舉足輕重的效應。

正如Lady Gaga,她4月11號晚在Coachella主舞台的壓軸演出,亦是其為專輯Mayhem開啓The Mayhem Ball世界巡演的首演,現場叫人歎為觀止的震撼性演出與視覺及舞台製作立即成為一時佳話,令Lady Gaga被封為「Coachella 2025女王」,這對她的世界巡演起到了巨大的宣傳作用。Coachella效應,亦促使Mayhem專輯重返Billboard 200排行榜十大位置。

輿論焦點

除了Lady Gaga空前絕後的演出之外,Coachella 2025的焦點,還有Lisa和Jennie這兩位Blackpink成員的單飛演出(weekend one還有隊友 Rosé前來撐場),Charli XCX與Green Day發生互beef,Benson Boone翻唱Queen的搖滾神曲Bohemian Rhapsody時來了個前空翻兼找來Queen結他手Brian May客串原汁原味的獨奏(weekend two時Brian May沒有出席但Benson帶着他的紙牌人現身),Gustavo Dudamel & Los Angeles Philharmonic的驚艷演出與星光熠熠的客席嘉賓陣容等等(而「洛杉磯愛樂樂團」也成為首支在Coachella表演的管弦樂團)。

Charli XCX和Green Day周六晚前後腳在Coachella Stage演出。去年憑着Brat專輯而大放異彩的Charli XCX,在第一個周末的演出找來Troye Sivan、Lorde和Billie Eilish客串已是讓人驚喜,演出後她還分享了一幅她掛着「Miss Should Be Headliner」的肩帶照片,被視為展示她比Green Day這支搖滾大團更勝任作頭條演出;我曾在香港看過Green Day的現場,但不算是他們的忠粉,然而看Green Day第二個周末的直播,不得不認同他們是超棒的搖滾樂團(但我已不會再說他們是punk吧),也見證到有觀眾傳來一頂「Brat」綠色帽子給Billie Joe Armstrong戴上並一臉得戚地以示他對Charli XCX之回應的經典一幕。

從德國電音教父

到獨立音樂新銳

Coachella 2025的陣容對我來說確是甚吸引,所以許多演出的直播我都不會錯過,要完完整整地看整個表演。

毋庸置疑,對我影響深遠的德國電音先鋒教父樂團Kraftwerk能夠再度登陸Coachella,已令人喜出望外,這也是其Multimedia Tour 2025北美巡演的其中兩站。他們於Mojave舞台演出,從音樂到視覺,表演仍是如此具有前瞻性,而成軍55年的他們也是今屆Coachella最資深的。

Mojave舞台的壓軸表演之一,是英倫 breakbeat electronica/big beat班霸 The Prodigy,即使沒有了在2019年離世的成員Keith Flint,但在舞台上Liam Howlett和Maxim彰顯的叫人血脈賁張的霸氣能量,仍是無可匹敵。

至於獨立音樂,我最喜歡是菲律賓裔英國indie-pop唱作女生Beabadoobee和美國洛杉磯dream-pop樂隊The Marías兩個演出。前者能夠登上主舞台Coachella Stage表演,可見去年的專輯This Is How Tomorrow Moves令她人氣大升,她的舞台上擺設一片櫻花海、LED藍天背景,映照着黃昏的柔和陽光,很chill的vibes,很怡人的畫面,看得非常賞心悅目;而後者的靡爛dream-pop音樂演出,已達至沉浸式氛圍的維度,主唱María Zardoya銷魂得來又氣定神閒,weekend two那套衫讓她更撩人,美艷得不可方物。

Beth Gibbons的演出是一如所料的精彩,驚喜是玩了其樂隊Portishead的Glory Box,可是從直播影片所見,她表演時Gobi Tent的觀眾較疏落,實在遺憾。

Coachella 2025女王Lady Gaga

Coachella作直播與重播之後,許多重點音樂單位的表演,通常都會隨後精選一至兩首歌曲的演出影片上載到其YouTube頻道,供廣泛分享流傳,無限重溫。Lady Gaga帶來了叫大家歎為觀止的演出,然而在那兩個周末卻沒有見到她有個別的歌曲表演片段發布,莫非其演出就只許一次性的直播與重播?直到本文截稿的死線前夕,才見到Poker Face、Shallow和Vanish Into You三首歌在weekend one的livestream feed發布上Coachella的YouTube頻道。想吊大家癮嗎?我相信該是要時間給Lady Gaga方面作核准。Vanish Into You也記錄到這位風格獨樹一幟的美國樂壇天后,從延伸舞台邊唱邊沿着台下通道反回主舞台時,可以多麼親民地跟粉絲又握手又合照。

Lady Gaga在Coachella 2025的頭牌演出,把The Mayhem Ball巡演帶到沙漠——那被稱之為「Mayhem in the Desert」,她已不僅是把她的專場音樂會放在音樂節上舉行,而是做了一個別具野心的音樂劇場出來。甚至我很好奇製作團隊於Missy Elliott的表演後1小時15分鐘的轉場時間,是如何能夠在Coachella Stage搭建出這麼大型而變化多端的舞台布景裝置出來(睇轉set也是我在現場看音樂節的體驗)。

The Mayhem Ball是個叫人看得目不暇接的音樂劇場/歌劇,劃分成Act I: Of Velvet and Vice、Act II: And She Fell into a Gothic Dream、Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name、Act IV: To Wake Her Is to Lose Her和Finale: Eternal Aria of the Monster Heart五幕戲劇性演出,用上古老電影式間幕,有點復古的歌德色彩。最重要是現年39歲的Lady Gaga狀態大好,Mayhem她時隔4年的回歸專輯,她也將其視之為音樂生涯新階段的開始。

The Mayhem Ball巡演要到7月中才在美國內華達州天堂城正式啓動,Lady Gaga在Coachella 2025所舉行的兩個周末表演,還有這個周末在墨西哥的兩場演出、下月在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘的免費音樂會,以及在新加坡的四場演出,皆屬這個巡演之宣傳預演,新加坡也是Lady Gaga在本年內於亞洲區的唯一表演地區。

香港失落於Lady Gaga揀取新加坡作四場演出,但The Mayhem Ball巡演尚未正式開始,連日本也未出現在其巡演路線圖上。說不定到明年,The Mayhem Ball巡演方會空降啓德主場館舉行呢。

文.袁智聰

{ 圖 } 路透社、法新社、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

