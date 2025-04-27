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{佛學達人}邵頌雄 修煉、學術並行 佛法「指月」為鑑 觀照人生

【明報專訊】臨近佛誕，香港不僅將迎來公眾假期，各區更會有誦經、浴佛等活動，紀念佛教創始人釋迦牟尼佛誕生。釋迦牟尼佛誕生日在不同佛教宗派各有詮釋，但也普遍定在西曆5月。遠在12500公里外的加拿大多倫多，那天不叫佛誕，是叫衛塞節（Vesak）。談佛教，難免染上濃厚的東方色彩，那在西方社會，多倫多大學以馬內利學院「釋悟德漢傳佛學教授席」冠名教授邵頌雄又是如何觀照佛學、佛教，乃至人生呢？

與佛結緣

邵頌雄生於香港，讀畢中學課程後，負笈多倫多。邵頌雄中學就讀高主教書院，是一所天主教學校，但他坦言中學時期只待天主教是一門學科，要讀經、要彌撒，也要考試，對宗教並沒有「開竅」。為了與家人團聚，他1990年動身到多倫多升學，一開始在多倫多大學本科讀機械工程，選了Buddhist Philosophy（佛教哲學）作為選修課程，只是因為「聽別人說容易得分、不需付出太多努力」，怎料一讀就讀出新世界。在香港中學讀理科、多倫多大學本科又是讀理科，邵頌雄說佛教哲學是他第一門接觸理科以外的科目，「它需要連繫一些人生思考，不只是在做一些數學問題，那時候覺得大開眼界」。從那時候開始，邵頌雄找到自己真正想發展的領域，漸把宗教相關課程變成主修，機械工程反成選修，並終以宗教學（Religious Studies）本科畢業。

開始接觸佛學時，邵頌雄的母親遇交通意外，全身多處受傷，肩膀碎骨傷勢尤為嚴重，醫生說若能痊癒將是奇蹟。邵頌雄當時別無他法，內心煎熬，只好選擇念誦《大悲咒》，最後母親住院近兩個月後竟痊癒，及後並沒有出現後遺症。邵頌雄亦有把相關經歷記於明報專欄，他寫道母親痊癒後，漢傳佛教的誠祥和性空兩位長老為他和母親授以皈依。但到底是因為在學校對佛學感興趣，還是因為母親緣故而對佛教感興趣，因而決定皈依佛門，邵頌雄說已經記不清了，他形容一切都是順理成章。

佛學與佛教的「鴻溝」

邵頌雄在多倫多大學繼續攻讀碩士和博士，都是專研佛學，他說「佛學，我們可以稱它為西方學術裏的其中一個學科，它的成立及發展只有約100年，約是從19世紀末或20世紀初開始」。佛學研究最初由文獻及經典研究開始，邵頌雄強調，佛學研究作為類似社會科學的一門學科，其理念是着重以客觀角度研究，「研究的方向和佛教或者佛教徒的理解其實未必很一致，甚至會說出很多佛教徒未必接受到的結論，就譬如是禪宗的傳承」。普遍說法是，達摩將禪宗由印度傳入中國，再經二祖慧可、六祖惠能繼續傳承，但邵頌雄說在佛學學者角度，他們比對不同年代、地方的文獻，認為這個「傳承表」是到了某個年代才開始出現，且出現增減，所以更傾向是後人創作（fabricate）出來。而且，佛學學者大多不會把佛教徒從禪修等方式獲取的主觀經驗、境界納入研究考量，所以佛學學者和佛教徒——或如邵所言「學佛者」，看待「佛」的角度迥異，邵頌雄甚至形容兩者之間有「鴻溝」。

這樣的鴻溝當然也出現在多倫多，那麼同時研究佛學，又是學佛者的邵頌雄，是如何處理呢？他現在任教於多倫多大學以馬內利學院（Emmanuel College），這學院是組成多倫多神學院（Toronto School of Theology）的學院之一，他說數十年前，神學院和他本科讀的宗教學，兩個部門是「勢成水火」，兩者都會研讀經典，但立足點剛好相反，宗教學是從客觀、外在的角度研究，但神學院更傾向從作為一個信奉該宗教的角色去理解教義。近年，兩個部門——乃至全世界的佛學和佛教之間——關係相對緩和，邵頌雄舉例近年由全球最大型宗教研究機構「美國宗教研究學會（AAR）」舉辦的研討會，都會有佛學學者和佛教徒位列其中。在這個大背景下開始接觸「佛」，邵頌雄也形容自己比較幸運，以馬內利學院能提供空間讓他建立一種「Buddhist Theology」，亦即是不止從客觀角度研究佛，而是能容納一些佛教徒的主觀經驗。

受古典音樂啓發 收集主觀經驗融入研究

當記者問及平衡主、客觀的具體做法，邵頌雄就聊起他多年來都醉心研究的古典音樂。這樣一類比，不諳佛的記者立刻便聽懂了不少。邵頌雄還居港時已經考獲鋼琴八級，但始終對古典音樂興趣缺缺。直至聽到鋼琴大師霍洛維茨（Vladimir Horowitz）演奏的錄音後，他大感震撼，「同一首樂曲為什麼他彈出來會這麼不同？那個生命力是從哪裏來呢」？他在古典音樂的世界頓悟，音樂作品或許能一代傳一代，但每一代人對音樂的理解可以是千變萬化，讓他思考「佛教的各個宗派一代傳一代，傳的到底是什麼呢？一些很規矩性的東西，甚或是一句所謂的口訣，幾百年來一直在傳，會不會傳錯呢」？從古典音樂裏，邵頌雄得出的結論是「所傳的其實是一些無形的東西」，「你不一定要用某一個速度演奏某個作品，傳下來的是無形的、精神層面的理解，助你形塑自己對作品的體會」。

邵頌雄進一步補充說，在古典音樂界，學者致力研究樂譜的原始版（urtext），做法就是反覆比較同一樂譜的不同版本，甚至努力尋覓作曲家的手稿，期望能最原汁原味呈現樂譜，在邵頌雄看來，和佛學學者比較佛經不同版本的情况雷同。他認為，如果我們學習音樂，只是做樂譜版本比對，就算逐個音符比對後呈現出「最準確」的蕭邦、貝多芬作品，到頭來可能根本沒有真正認識過他們的音樂。分析樂譜只是第一步，下一步是聽別人演奏，了解演奏者如何詮釋作品；再下一步便是嘗試自己演奏，會發現無論樂譜再貼近原始版，始終都要看到樂譜背後的音樂世界，音樂才算有了生命。受古典音樂的啟發，回歸佛學，邵頌雄對佛的追求不止於對文本的分析、歷史的考證，他更希望能了解佛經一字一句背後的精神境界，所以他會用打坐、禪修、冥想等方式收集主觀經驗。他更觀察到，全世界的大學裏，音樂系教授很多時都是一個演奏者，音樂研究者和音樂家兩個身分往往沒有衝突。同理，他希望這個想法也能在佛學研究形成，主、客觀雙軌並行，或許能為佛學帶來更多養分。

邵頌雄如此深信樂譜只為引、佛經只為導，他分享是啟發自一個「指月」的佛教故事。「指月」之典故在多卷佛經都有相關記載，如《楞嚴經》載：「如人以手指月示人，彼人因指當應看月。若復觀指以為月體，此人豈唯亡失月輪，亦亡其指。」禪師以手指指月，其座下愚鈍的弟子會誤把禪師之手指當成月亮，只有智慧者能參透出，手指指向天空之處方為月亮。邵頌雄這些年來都以「指月」為鑑，提醒自己不要手執《金剛經》、《心經》，便視之為真理，「佛經或任何形式的經典，它們要表達的東西，遠比接觸到的文字要深刻得多」。往手指指向之處走，正是他多年修煉的座右銘。

多倫多佛教宗派多元

作為佛學學者，邵頌雄什麼佛教宗派的經典都會鑽研，他形容自己主要研究的是大乘佛教；作為佛教徒的他初入佛門之時，是跟隨漢傳佛教，但後來有二三十年時間投入學習藏傳佛教。為何有這個轉變？邵頌雄說漢傳佛教對他而言比較難學，學佛模式主要是坐禪，但「究竟坐在那裏做什麼呢？其實沒什麼指示……又如淨土宗（漢傳佛教十宗之一），一心祈求死後解脫和抵達淨土，修煉之路主要是不斷念『南無阿彌陀佛』，我看不到一條清楚的路」。相對而言，他認為藏傳佛教其中一個最大的特色就是有「修行次第」，讓修煉者有清晰的「漸修」道路可依從。

不論是漢傳抑或藏傳佛教，多倫多社會都能海納百川。邵頌雄由入佛門至今都長居多倫多，比起華人社會的佛教，邵頌雄自然更熟知西方社會的佛教是怎樣。邵頌雄說加拿大，尤其是多倫多，是一個很多元的社會，社區內可以找到不同宗教：錫克教、回教、基督教、佛教……單論佛教，大部分的佛教宗派都能在多倫多找到。他留意到，西方人對佛教都很有興趣，除了指涉傳統佛教，他們甚至發展出「Western Buddhism」，少一點宗教儀式、多一點靜觀訓練（mindfulness practice）。總的來說，邵頌雄說多倫多的佛教是易觸及（accessible），全加拿大的佛教道場和中心高達五六百個。同時，邵頌雄現時在校主要任教心理精神研究碩士課程（Master of Psychospiritual Studies），驟眼看好像跟佛學無關，但原來這課程細分成基督教、回教和佛教3個宗教取向，邵頌雄負責的自然是佛教，教授學生佛教傳播和發展史、基本教義、倫理道德等相關知識。從這學位畢業後能獲政府認證，掛牌做心理治療師，應用相關宗教取向的心理療法。

「出家」「在家」視乎性情

常有人誤解學佛的終極階段便是「出家」，記者也不免俗。但邵頌雄說「出家」只是一種學佛的模式，「出家」後六根清淨，固然能全身心投入宗教事業，但他認為「在家」也有「在家」的好處，全視乎個人的根氣和性情而已。記者留意到，邵頌雄在明報的專欄不時會提及影視作品和佛學的扣連，如《破地獄》、《三命》等，問及此事時，他便說這正是顯示「出家」和「在家」之區別的其一例子。「我自知自己的根氣和性情，我從影視作品、音樂等經常得到很大啟發，但若為出家人，戒律是不容許他們看電影、聽音樂」，邵頌雄如此說，「很多時候影視作品本身跟佛教或佛學沒有關係，就如《三命》，但我在這些作品中，會發現很多唏噓、會覺得很多東西都只是浮光掠影，再比照自己的人生」。 這些算不算是佛學？邵頌雄覺得未必，但卻是人生。

文．譚雅詩

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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