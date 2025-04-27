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2025年4月27日星期日
星期日生活
星期日生活
悼：走過泥濘路：教宗方濟各治下的激盪12年
編者話：保持樂觀
無名周記：生仔救地球
影像特區：母儀水德 獅麟絕舞
什麼人訪問什麼人：內心的載體：從繪本雞到Soul Island，藝術治療師的出版療癒之路
周日話題：工黨輸少當贏
圖文城市：「美女」纍纍，AI問那誰？
Short D：（四十七） 點解中文咁難？
五音筆傳：來自加勒比海群島的後nu-soul音樂 豎琴唱將Sophye Soliveau
#077 金魚囝
開門讀書：相信愛
放心寫作：#130 個個都是I人，難道個個都識做I人？
讀者來信：〈從傷痛中尋找力量〉
阿貓阿狗：#273 城門河（二）
對號入座：動盪時代的獨立精神──全州國際電影節
同場加映：《乘著光的幻想》：夢想之城的現實創作
家明雜感：自由．家人．鄉愁．童真——電影節6齣戲
影片簡評
單元連載：香港書142
星期日文學‧略薩晚期風格，及其不滿
{佛學達人}邵頌雄 修煉、學術並行 佛法「指月」為鑑 觀照人生
家常便飯：春日餐桌二松奏 五柳馬頭松笠燒
無定向學堂：竹枝金屬各有優點 混搭戲棚 鐵架助陣
ways of seeing：《漂亮朋友》沒有隱喻，但有秘密
ways of hearing：直播成就國際音樂盛事 盤點Coachella 2025
未來城市：振興旅遊業 可選醫療新賽道？
阿貓阿狗：#273 城門河（二）
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【明報專訊】作者•李香蘭
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悼：走過泥濘路：教宗方濟各治下的激盪12年
編者話：保持樂觀
無名周記：生仔救地球
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