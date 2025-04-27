影像特區：母儀水德 獅麟絕舞

上周日，茶果嶺村的天后誕按傳統於農曆3月23日舉行，當日得天公造美，陽光普照，來自村內以至香港各區的獅隊、麒麟隊共譜拆村前「最後一舞」，鑼鼓聲響徹天邊，不論男女老少皆現身巡遊之列；村民與舊街坊齊聚廟前，祈求天后賜福，眾人笑靨未曾流露一絲拆村應有的悲涼，大家似是將拆村一事拋諸腦後，全心全意慶祝天后誕。

另邊廂，有「香港南極」之稱的蒲台島亦同時舉行天后誕。島上天后廟臨海而立，聖潔如海上明珠。神功戲棚依懸崖搭建，匠人無數日夜冒着風浪用竹杉搭棚，僅為天后誕時上演5日神功戲。同時，蒲台島天后誕亦保留搶花炮傳統，主辦單位用彈弓將竹筒射上半空，竹籤隨之散落，逾百人爭相搶籤，成功奪得竹籤者須趕到戲棚內取得相應花炮，再將花炮放上船，出海逆時針轉三圈，祈求天后娘娘庇佑。有搭棚師傅笑言，「活到老、搭到老」。

香港與天后娘娘的緣分，可追溯至南宋時期建成的西貢佛堂門天后古廟，經歷數個世紀，近百座天后廟現時仍屹立港九新界，守護港人，表現人對海洋、自然的敬畏與感恩。茶果嶺天后宮不僅為漁民庇佑風調雨順，內裏供奉的清末海疆英雄李準像，更是李準曾到訪九龍、助村民排憂解難的印記，是當年官商民合作的象徵。反觀現在港府力推「無處不旅遊」，卻對地區文化的傳承與港人身分認同關注不足，無法扎根香港本土文化的旅遊業又如何吸引外人，一位曾是前公務員的麒麟隊老隊員無奈道：「這是最後一個茶果嶺村天后誕，卻無任何官方代表或區議員到場，哪像從前民選議員來村拉票、共商村事的熱鬧？」

茶果嶺村舞麒麟、蒲台島上建戲棚，皆是港人與海洋、與神明對話的寫照。天后誕不僅是節慶，還是市民集體回憶。正如麒麟隊主席「扭計叔」所述：「真的很詭異，我們擲筊許多次問娘娘下年會不會回來，都不回來，要我們跪下她才肯回來。」茶果嶺村清拆在即，當天后廟仍在，斯人卻遠去，誰會記得天后誕的盛况？誰還會停下腳步延續傳統習俗？然後天后娘娘還會繼續留下來庇佑這浮城嗎？

文、圖．馮凱鍵

編輯．羅殷琉

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