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旅遊

Quicknote：日本東北避暑 68折快閃住宿優惠

【明報專訊】東京、大阪都玩得有點悶，日本東北6縣——青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島，你又去過未？它們被譽為日本避暑秘境，擁有壯麗的大自然景色和豐富文化，無論是漫遊青森的森林與湖畔，在秋田體驗傳統祭典，穿梭岩手的山川峽谷，或於宮城、山形、福島品嘗新鮮的水果美食，都非常令人心動。

想投入東北6縣的大自然懷抱？即日起至5月22日，日本網上旅遊平台Rakuten Travel推出EARLY SUMMER SALE（早鳥優惠），限時快閃派發各式優惠券，讓旅客以優惠價格訂購日本住宿。舉例，使用EARLY SUMMER SALE配合優惠券，預訂青森市酒店​​Dormy Inn Aomori，便可享高達68折預訂優惠。由JR青森站步行約8分鐘即可抵達酒店，頂樓的天然溫泉「淡雪の湯」（圖）配備桑拿及露天風呂。浸浴後可在休息區放鬆身心，眺望津輕海峽，欣賞青森日夜風貌。大堂飲品吧提供免費咖啡及蘋果汁，十分貼心。

其他熱門地區如北海道、沖繩、福岡、東京及大阪，亦於指定日子推出7折限量優惠券，折扣額高達30,000日圓（約1630港元），部分優惠券適用住宿可預訂至今年11月30日，特定房型還享有「行程前免費取消」的彈性服務。所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即止！

網址：https://shorturl.at/ZueWG

整理：陳詠詩

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