尋找首爾文學脈絡 穿越朝鮮王朝 御書齋讀書

今年的首爾國際圖書展將於6月18至22日舉行，趁書展舉行前，漫步散落在首爾市中心的幾處文學空間——從百年王宮的御用書齋、外交機構，到寧靜巷弄中的書店，每一處都藏有韓國文學的靈魂碎片，不僅適合對文學、歷史有興趣的旅客，也適合想沉澱心靈的都市人。

首爾文學遊的第一站，由集玉齋開始。它是位於景福宮內的殿閣，曾是昌德宮的別館，於1891年遷移至景福宮。集玉齋是朝鮮王朝的御用圖書館，曾是高宗的書房，也用來接待外國使臣和安置祖宗畫像。集玉齋自2006年起對外開放，2016年翻新成參考圖書館，每年於4至6月、9至10月讓公眾參觀。

圖文並茂圖書展 認識王族日常生活

集玉齋，顧名思義就是「聚集珍貴如玉的書籍之處」，位於景福宮北面盡頭的最深處，遊人要經過乾清宮、交泰殿之後，才能抵達這所低調又深沉的建築。青瓦屋頂、紅漆柱樑，靜靜地佇立於竹林之間。甫進門，便聞到一股古書與木材的氣息。集玉齋左右兩側分別是八隅亭和協吉堂，通過走廊相互連接。協吉堂是不對外開放的昔日暖炕房，八隅亭則是休息的場所，到訪時發現不少遊人穿著傳統韓服，讓人有一秒穿越回到朝鮮王朝的錯覺。

書架上的典籍排列整齊，藏有朝鮮王朝的醫書、儒學文獻、韓國文學翻譯本等。書籍可供館內閱讀，但不得外借。身處書室之中，可以體驗在王族書室裏閱讀的寧靜。在集玉齋中央，現正展出以「王之日常」為主題的小型圖書展，圖文並茂，即使不懂韓語也可看圖了解王室的日常生活，內裏有不少在韓國古裝劇裏「熟口熟面」的場景，非常有趣。

景福宮集玉齋

地址：首爾鐘路區社稷路161

交通：地鐵3號線景福宮站5號出口，步行24分鐘

門票：成人3000韓圜（約16.2港元），穿韓服者免費

註：逢周二休息

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：黃振宇

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com