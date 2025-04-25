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開眼 玩樂擴志

大埔工業威水史 來看「香港製造」

【明報專訊】大埔有山、有河、有社區，再深入挖掘，連「香港製造」都有！回溯香港製造業歷史，大埔的角色較少被提起，但早在上世紀已有不少家庭式工廠和山寨廠在大埔墟、廣福道一帶出現，後期由嘉道理家族設立的太平地氈、為國際電子遊戲品牌代工的康力集團、國際啤酒品牌嘉士伯等陸續在大埔設廠，令「香港製造」走向國際。香港文化古蹟資源中心的展覽「天工開物 埔民造物」，梳理1940至1990年代的大埔工商業歷史，回顧當區出現過的工業、品牌與廠房，與大家重讀大埔工業威水史！

曾為雅麗珊郡主大婚製造地氈

奢華地氈品牌太平地氈1950年代末曾落戶大埔，在區內聘請大量工人。太平地氈主要遠銷海外，英國王室、聯合國總部、五星級酒店、博物館等都是其顧客，展覽中一張1960年代政府委託太平地氈、為雅麗珊郡主大婚製作的地氈複製品，圖案變化多樣，色彩配搭鮮艷，盡見當年工人的精細手藝。

早在1980年代任天堂FC紅白機出現前，國際電子遊戲巨頭雅達利（Atari）為電子遊戲的流行開創先河，以大埔為基地的電子生產商康力集團（Conic）曾為雅達利的電子遊戲機代工，後來更推出自行製作的康力牌遊戲機。遊戲迷或許聽過雅達利經典電子遊戲PONG，展覽中重現此遊戲讓大家試玩。電子遊戲機以外，康力當年亦生產彩色電視、收音機、電子鐘等，推動香港電子產業發展。

大埔工廠租客來來去去，更替好幾輪，但在巷弄中仍有本地老字號、小型廠房，默默守護「大埔製造」。展覽一隅搭建出懷舊士多，放有大埔老店產品，有些店舖猶在，有些已消失。伊麵餅的圓盒，是上世紀的送禮佳品，至今已買少見少。上一代會將具長壽之意的伊麵送給長輩，並搭配精美的伊麵禮盒包裝，盒身通常選用紅、黃、綠的縐紙製成，盒頂有「壽星公」圖案或書有長壽祝福語的貼紙，現時在大埔嘉禾粉麵廠仍可找到，非常難得。大埔曾有不少水上人聚居，當區有近半世紀歷史的華誠珠寶金行不少顧客是水上人，店家分享漁民尤愛買金器，因他們擔心紙幣易被海水弄濕，金器有保值之用，因此他們會為水上人打造獨特的金器款式，街外人不會買到。這些小店故事，至今仍可在展覽、社區中找到。

天工開物 埔民造物

日期：即日至4月30日

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：西營盤西邊街36A後座香港文化古蹟資源中心

查詢：Instagram@hkrcheritage

[開眼 玩樂擴志]

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