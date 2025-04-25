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饒介《草書韓愈柳宗元文》 2.5億元成交

【明報專訊】香港蘇富比中國古代書畫部在4月10日推出兩個專場，總成交額高達3.28億港元。其中元末重要書法家饒介《草書韓愈柳宗元文》榮膺最高成交拍品，競投歷時逾95分鐘，經電話和現場競投人輪番出價，逾200多口叫價，終以逾2.5億港元高價成交，遠超拍前估價逾20倍，創下蘇富比歷來中國書法作品最高價之紀錄。

《草書韓愈柳宗元文》展現了饒介在書法藝術上的卓越造詣，以草書形式書寫了韓愈的《送孟東野序》和柳宗元的《梓人傳》。此卷流傳有緒，根據鑑藏印和著錄文獻記載，曾為明代著名收藏家項元汴所藏，清初歸於收藏名家安岐，後入清宮，成為乾隆珍藏。乾隆對此卷極為珍視，不僅親自題寫了引首「神傳醇潔」，還將其收入《石渠寶笈續編》和《三希堂法帖》。之後，此卷藏入恭親王府，在20世紀初期又輾轉流入民間，遠渡東洋，成為日本收藏家石川舜台的珍藏。

蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽表示：「元代書畫作品非常珍稀，饒介的《草書韓愈柳宗元文》是市場上難得一見的瑰寶。此卷流傳有序，曾得乾隆皇帝題寫引首，秘藏百餘年。此番重現拍場，引來精彩競投戰，並終令其成為蘇富比歷來最高價之中國書法作品，實至名歸。」

整理：張曉冬

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