胡世昌夫婦藏品上拍 乾隆藍瓶天下無雙 爐鈞釉紋路自成一格

香港邦瀚斯將舉行「胡世昌醫生暨胡周妙坤女史中國藝術藏珍」單一藏家專場拍賣。胡世昌在收藏和醫學界都很有名。香港大學醫學院前院長梁卓偉，曾於2017年7月在《明報》刊登的文章〈大醫精誠：胡世昌——謙厚親和的兒科聖手〉中，稱讚胡是謙謙君子，博學多才，除醫學知識還精通中國文學、藝術、歷史典故和古董收藏，是公認的漆器專家。梁回憶胡對藝術的熱愛不亞於行醫，家中所藏的全套中國考古學期刊《文物》上寫滿眉批，晚年中風後仍努力編撰文章考證製漆細節，整理製造年代和特色，跟醫學上實事求是的態度如出一轍。

夫婦合璧鑽研漆器 藏學並重

胡世昌1952年畢業於香港大學，赴英深造後回港在公立醫院服務，之後開設私人診所。他多年來潛心研藏中國古代藝術珍品，涉獵瓷器、玉雕、景泰藍和漆器等，後來鑽研漆器。他的收藏體系完備、脈絡清晰，涵蓋先秦、兩漢至明、清等時期，曾發表多篇具重要學術價值的論文，刊於《故宮文物月刊》、《東方藝術 Oriental Art》和《香港東方陶瓷學會會刊》等，在中國藝術史研究有卓越貢獻。

小說《神鵰俠侶》中楊過與小龍女分別以君子劍和淑女劍雙劍合璧，和胡世昌闖蕩收藏界的胡夫人亦來頭不小。「女史」是對女性的尊稱，拍賣行指胡周妙坤女史（1928至2024）亦出身醫學世家，父親周懷璋是初代香港大學醫學院畢業生，亦是養和醫院前身——香江養和園的創辦人之一。胡夫人曾任香港大學馮平山圖書館館長，學養深厚，悉心輔助丈夫收藏與學術研究，系統化地整理歷代文獻，每件藏品都凝聚二人共同的心血與智慧。

邦瀚斯中國古董藝術部高級董事沈恩文亦大讚夫婦兩人藏學並重。二人承襲舊上海與北京的收藏傳統，又融會歐美的鑑賞理念，於文化交匯中淬煉出獨特的收藏文化。根據拍賣行的資料，胡世昌也是已故知名香港傳奇藏家、齡記出版集團創辦人區百齡的家庭醫生。區百齡曾憶述於1974年秋天，首次隨扶輪社會友親赴一場拍賣行預展，在數百件展品前不知如何入手之際偶遇胡夫人，得其細心講解天球瓶、扁壺、梅瓶等器形，得悉粉彩、闘彩之分別，讓他首度參與拍賣活動便摘下10多件珍寶。胡氏伉儷樂於和同好分享收藏樂趣和心得，亦慷慨把藏品借展予博物館和藝術機構，讓大衆了解中華歷史文化傳承和工藝，如他們曾捐贈文物予大英博物館，並贈陶瓷文物和書刊予中文大學文物館。胡世昌於1980年代先後獲邀擔任香港藝術館榮譽顧問，並入選「聯合國開發計劃署中國文物專家名錄」。香港中文大學文物館2010年出版的《疊彩：抱一齋藏中國漆器》亦記錄了胡氏夫婦的心血，「抱一齋」正是他們的堂號。他們在收藏界地位極高，曾有拍賣行於2014年4月和10月在本港為其藏品舉行拍賣專場，總成交額分別高達2094.75萬港元和676萬港元。

存世孤品天球瓶 創新鈞釉技藝

今次上拍的清乾隆爐鈞釉天球瓶是領軍拍品。拍賣行指此瓶是存世孤品，屬現知清宮御製署銘款爐鈞釉器中體量最大的一款。它碩大豐滿、線條優雅，按獨特的「大清乾隆年製」印款篆書體，考證其應屬清乾隆早期作品。此品是自1977年「敏求精舍明清一色釉瓷」展覽、近半世紀後首次曝光。爐鈞釉誕生於愛好創新的清雍正時代，是在模仿宋鈞窰釉器時蛻變而成的新釉色。此款藍釉在製作過程中順流形成條紋或斑點，圖案渾然天成，每件器面紋路均自成一格、天下無雙。天球瓶器形則初見於明永樂宣德時期，雍乾二帝雅好慕古，以此仿製和改良。天球瓶分大、中、小3類體量，今次上拍的款式高達54厘米，屬大型天球瓶，燒製、施釉、繪畫和保存難度均極高。

明漆製盞托 雕花繁中有序

另一領軍拍品是明洪武至永樂剔紅花卉紋盞托。雕漆技藝耗時費工，一般需數年製作。漆製盞托早於宋代出現，功能是用來固定器皿，免用家燙損，會友賞茶時頓顯華貴。雕漆技法始於宋盛於元，元器設計粗獷頓挫有力，至明代漸精漸細。胡世昌悉心重檢明宮舊檔，為洪武漆器研究帶來突破。拍賣行指，此盞托通體滿有飾花葉紋樣，花瓣連綿相疊，枝莖蜿蜒交錯，葉片雕刻纖細，採用陰線刻劃筋脈工藝極高。雖然其佈局繁密卻層次清晰，密而不亂、繁中有序，是明初雕漆典範。明代早期漆器繼承宋元技法，延續元代雕漆風格特徵並加以突破，令雕漆工藝飛躍發展。類似的七葵瓣式存世例子極罕，只見兩例。此品來源有緒，由胡氏於拍賣會上購得，曾分別於1993年香港東方陶瓷學會「中國漆藝二千年」和2010年香港中文大學文物館「疊彩：抱一齋藏中國漆器」兩度公開亮相。

唐白釉蓋壺 可愛端莊

其他胡氏伉儷的精彩拍品，還包括來自倫敦古董商Bluett & Sons的唐白釉蓋壺。蓋壺盤口短頸，器形可愛端莊，呈牙白釉色，柔和精密。唐代瓷器造型喜採用渾圓設計，此品見證唐朝鼎盛時期的巧手工藝。明十六世紀銅胎掐絲琺瑯葡萄紋渣斗亦來自同一古董商，渣斗寬口呈喇叭狀，斜頸豐肩，圈足外撇，口內飾番蓮紋，外飾芭蕉和葡萄紋飾，果葉相間，細緻生動。渣斗又稱「奓斗」，始於晉朝，是古人用於盛裝食物渣滓、茶葉渣的器皿。後來的渣斗以瓷質為主，也有銀質或漆質。一款清十八世紀紫檀百寶嵌三陽開泰圖盒，則在紫檀木料嵌以壽石、玳瑁等各式稀珍寶石。「三陽開泰」的主題圖飾帶萬物復蘇、亨通安泰之吉祥寓意。三羊造型物料配色各異，空間配置得宜，構圖優美，盡顯藝匠巧思。

胡世昌醫生暨胡周妙坤女史

中國藝術藏珍專場

地點：金鐘皇后大道東50號太古廣場六座10樓香港邦瀚斯

日期：5月5日

預展：5月1至4日

網址：www.bonhams.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]