台中勤美術館「隱於市」 地景連綠意 起伏塑新意

「負建築」理念 「掀開大地」連接周遭

筆者回想數年前來到草悟道上，當時看到的是美術館前身的臨時展覽空間「工家美術館」——場地可供工友們午休，並設有小食店，其餘時間則開放展出受工地啟發的藝術裝置，突破大家對工地的印象。如今重回草悟道，街上遊人變多，市民優哉游哉地享受着市中心難得的步行街區。透過草悟道兩旁的大樹望去，全新的勤美術館沒有突兀的「盒子」，而是以一個彷彿是從大地掀起的有機形態出現，完美延伸草悟道的林蔭綠意，將周遭藝術氛圍無縫融入環境之中。

隈研吾着重環境脈絡（context），與其他擁有龐大建築體量的美術館相比，建築師刻意把這個項目的建築體量縮小，實踐「負建築」理論。此理念強調與自然環境融合，減少對環境的衝擊，透過考慮建築材料及環境脈絡，探索建築的新可能。隈研吾的建築不斷挑戰建築物與自然環境的融合，實現建築「消失」於環境中的效果。從日本愛媛縣龜老山展望台項目開始，他運用「隱形建築」理論，善用天然材料和地形環境，使建築謙遜地成為自然的一部分。勤美術館項目中他使用了相近的設計思維，顛覆了傳統美術館形式，創造隱藏於鬧市的藝術空間，同時強調建築與自然共生的關係。

勤美術館強調通透、動感及綠化元素，讓曲面屋頂與地面自然銜接，透過地景與草悟道的綠意環境緊密結合，也同時間呈現輕薄透亮的視覺效果。美術館從草悟道向後退入（setback），入口位置前方先緩坡往上，然後微微下沉，連接一個水景廣場，引導訪客進入一個高低起伏流暢錯落的展覽空間。園境設計把梯級曲面屋頂與入口廣場連接，形成「掀開大地」的意象。階梯上滿佈綠化景觀，讓植物與建築成為一個有機共生體。

平衡經典與實用 應氣候改用木紋金屬板

延續隈研吾標誌性的木格柵設計語彙，美術館採用木紋金屬條，立面融入周遭大樹林立的環境，並與後方的酒店大樓和住宅項目融為一體，襯托出美術館上下起伏、綠化融入室內的動態視覺效果。

眾多隈研吾項目皆以木材作為標誌。可惜，由於作品分佈於不同地區，部分地區氣候較潮濕，加上木材防腐處理的不足，不少項目的木材為管理者帶來維修方面的困難。建築師汲取了過去案例的經驗，亦觀察了台灣高濕度及多雨的天氣，決定把室外的木格柵換成木紋金屬面板。雖然真實木材質感確實無可比擬，但在台灣這些潮濕的氣候之中，現時做法不失為一個折衷方案，展現出對實用性和氣候限制的理解。

天花舞動 樓梯輕薄 天井透亮

走進室內，最顯眼的就是富有動感的鋼結構型屋頂，建築師在室內天花橫樑位置補上木材，延續常用的木系列設計，以天然木材隱藏鋼結構的沉重感，減輕鋼結構橫樑帶來的壓迫感，再配合通透的玻璃，營造出富有動感的效果。建築物也有彎曲排列的窗戶，框起草悟道上的風景，豐富的視覺層次吸引視覺交流，也符合美術館的開放氛圍。

進入展覽範圍，斜坡引領訪客向上走動。室內展覽空間以簡潔的白色為主。位於中庭的樓梯連接上下兩層高低起伏的樓板。具層次感的迴旋式樓梯設計恍似紙張摺疊般輕薄，彷彿飄浮在兩層之中。樓梯同樣採用鋼結構，美術館策展人善用其輕薄特性，將樓梯底部空間作為短片展示區，使樓梯成為視覺主軸。

展覽空間強調內外交融、上下起伏的空間流動感的設計，打破傳統美術館的局限，使展覽空間更有趣。樓板高低也恰巧為下層的展覽場地預留更高的空間，以視覺連繫着旁邊地下室外展覽空間。未有購票的遊人也可以由上而下透過天井俯瞰展覽內容。天井同時也為位於地庫的展覽空間引入陽光，照亮整個展覽空間。

文：伍卓曦（Jeffrey Ng）（英國註冊建築師，喜歡在城市、建築、咖啡室和文字間游走）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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