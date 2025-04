傳統與現代碰撞 香港設計+製造亮相米蘭 枱枱櫈櫈體現實用永恆

細查資料,原來是場香港與米蘭的設計「雙城記」——第三屆香港室內設計周於香港和意大利兩地舉行,10組香港室內設計師聯合10間本地家具製造商,共造10組家具,將「Urban Reflection Exhibition」展覽帶去米蘭。記者專訪活動搞手與設計師,細探「100% Design in Hong Kong and Made in Hong Kong」(香港設計香港製造)的家具中,反映出怎樣的「香港設計」?

香港室內設計周 10組設計師配對10製造商

香港室內設計周為何去到米蘭?原來是由香港室內設計協會(HKIDA)牽頭,加上文體旅局轄下文創產業發展處(CCIDA)資助。「怎樣可以令人看到香港設計在做些什麼?需要不同機會,去到不同平台。」香港室內設計周2025聯席主席鄒卓明(CM Jao)分享,其實早在2022年的第二屆香港室內設計周,協會便有去往米蘭的計劃。一切準備就緒,卻因疫情無法啟航,最終只能在香港及廣州兩地舉辦。

來到今年,去往米蘭再次提上日程。觀察到香港設計師大都「自己做自己嘢,冇乜交流」,鄒卓明策劃讓本地設計師與製造商分別提交計劃書,分享自己想做的項目與擅長的風格,再在逾40份計劃書中選出10組設計師、10間製造商,將入選者聚在一起,讓他們自行交流、配對。鄒卓明笑說「大家各自選出自己的心儀對象,成件事好似speed dating(極速約會)」。

茶几書枱藏榫卯 凹槽孔洞助放電子產品

怎樣的家具,才可以代表香港,去往米蘭?設計師林子康(Max Lam)與木工場廿一由八(Twenty One From Eight)帶去的是一張茶几、一張書枱。林子康將兩件家具命名為「O.N.N.O」系列,即「Old New New Old」,希望將傳統工藝與現代功能共同注入其中。茶几不大,形狀簡潔,3條柱撐起一張圓枱,側面被木條組成的捲簾包裹。伸出一隻手指,順着縫隙輕輕推動,捲簾沿軌道滑開,露出藏身其中的抽屜。林子康分享,無論是捲簾與軌道的交合,還是抽屜與茶几的連接,「其中未用到任何五金」,而是用到一種傳統的木工技藝——榫卯。

一塊木頭凸起,為榫;一塊木頭凹下,為卯。兩塊木頭對齊,榫卯契合,不用五金也不用膠水,便可連成一體,彷彿天然融合。林子康分享,這一技藝在木工中常用,在廟宇等古建築中也多見。「我對榫卯好有興趣。我唔識起temple(寺廟)呢啲大建築,但(榫卯)呢啲技巧,可否在我擅長的領域中展現出來?」於是,榫卯技藝變成木質捲簾,出現在林子康擅長的家具設計中。

現代功能又體現在何處?一旁的書枱,前端有與茶几相似的捲簾,捲簾上方木板有凹槽,凹槽內還有孔洞——「現在好多人都會work from home(居家辦公)、線上會議,或是與親人FaceTime視像通話。凹槽用來放置插電線,洞口用來給手機、平板電腦、手提電腦插電。」林子康解說。捲簾拉起,將電線遮住,配合書枱下方的抽屜,令桌面不至於太凌亂。除此之外,林子康還在設計中加入自己的居家體驗:圓弧形的設計——老人與小孩不會「撞親」;抽屜分左右兩邊——自己與太太的物品分別擺放;1米的寬度——單人書房、睡房便足以放置。在林子康看來,家具不是藝術品,「經典、耐用、可持續」才是最重要。

提起室內設計,日本有侘寂風格(Wabi-Sabi)、歐洲有文藝復興風格,香港又有什麼風格?林子康眼中的香港室內設計似乎與家具有着相似的特點,「我會覺得香港的室內設計好實在,不是好浮誇」,其中有因地制宜的功能性、有東西結合的多樣性,亦有設計師的個人風格,無法用一個詞概括。

深水埗布料織出可循環「時代之椅」

成長於香港的林子康,從室內設計中感受香港風格;來自捷克的設計師Stepan Angus Gudev,則用室內設計探索香港。他曾在米蘭學習設計、後赴香港從事設計工作7年,並在上年開辦自己在香港的設計工作室Gud Gud Studio。是次代表香港,回到米蘭,他與弦制作(國際)有限公司(One Production)合作,帶去一把「Aeon Chair」。

Aeon,在字典中譯作「極漫長的時期」;Aeon Chair,Stepan將其解讀為一把「時代之椅」,「永久且可以無限循環」。椅子輪廓由鋼管拼接而成,鋼管被各色布料緊緊纏繞,有粗有細,或似霓虹,或似日落。「堅固的鋼結構,我相信會永遠存在;上面的編織物,可以隨時更換、取下再重用。在某種程度上,這個椅子可以一直用下去。」

來自捷克,住在港島,Stepan的設計靈感卻誕生於深水埗。纏繞在椅子上的布料,是他穿越深水埗「布街」時購得,「我喜歡這些布料,我想用一種更有趣的方法來呈現,這就是這個設計的起源」。其中「像日落一樣的橙色布料」,來自深水埗某條街道轉角處的舖頭。由於該種布料所剩無幾,Stepan只好購置其他類似顏色布料,組成彩虹般漸變的效果。

Stepan笑說,「儘管我的身體不屬於香港,但不知為何,我的思想、我的靈魂,在深水埗時會感覺很好。」深水埗的布料、電器與餐廳,與港島的風景一起,組成他眼中「完整的香港」。Stepan說,每個人都可以用舊衫、舊布料,纏繞出屬於自己的「時代之椅」;就像設計一樣,每個設計師都有各自的風格,每位觀眾亦有各自的印象,「獨特的故事——這才是設計中最重要的」。

港設計「代表港人應變能力」 盼被公眾認識

怎樣的設計,可以代表「香港設計」?是香港的設計師、香港的製造商、香港的物料,還是某種無法被概括、無法被定義的「香港風格」?「似乎很多時候,定義『香港設計』的人都不在香港。美劇英劇中定義的香港,是霓虹燈、紅白藍……然而,這些元素就可以代表香港了嗎?」鄒卓明說,討論起如何定義「香港設計」,令他想起如何定義香港文化的討論,「其實香港設計或許和香港文化一樣,比起定義,更像是一種『碰撞』,代表着香港人的適應能力和應變能力」。

是設計師與製造商的碰撞,是傳統與現代的碰撞,是捷克與深水埗的碰撞,亦是香港與米蘭設計周的碰撞。鄒卓明說,比起定義「香港設計」,他更希望令米蘭設計周的觀眾看見「香港設計」,「多些曝光,令公眾有機會認識(香港設計)」。林子康亦認為,「香港設計」不必定義,是次去到米蘭,也「只想話畀人聽,香港仲有好多設計師、工廠,好想做一啲高水平正嘢」。

