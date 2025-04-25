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傳統與現代碰撞 香港設計+製造亮相米蘭 枱枱櫈櫈體現實用永恆

【明報專訊】「原來米蘭設計周有咁多香港嘢！」日前，世界設計業盛事米蘭國際家具展（Salone del Mobile Milano）與米蘭設計周（Milan Design Week）開幕，遊學歐洲的朋友前去「朝聖」，向身在香港的記者寄來感歎。

細查資料，原來是場香港與米蘭的設計「雙城記」——第三屆香港室內設計周於香港和意大利兩地舉行，10組香港室內設計師聯合10間本地家具製造商，共造10組家具，將「Urban Reflection Exhibition」展覽帶去米蘭。記者專訪活動搞手與設計師，細探「100% Design in Hong Kong and Made in Hong Kong」（香港設計香港製造）的家具中，反映出怎樣的「香港設計」？

香港室內設計周 10組設計師配對10製造商

香港室內設計周為何去到米蘭？原來是由香港室內設計協會（HKIDA）牽頭，加上文體旅局轄下文創產業發展處（CCIDA）資助。「怎樣可以令人看到香港設計在做些什麼？需要不同機會，去到不同平台。」香港室內設計周2025聯席主席鄒卓明（CM Jao）分享，其實早在2022年的第二屆香港室內設計周，協會便有去往米蘭的計劃。一切準備就緒，卻因疫情無法啟航，最終只能在香港及廣州兩地舉辦。

來到今年，去往米蘭再次提上日程。觀察到香港設計師大都「自己做自己嘢，冇乜交流」，鄒卓明策劃讓本地設計師與製造商分別提交計劃書，分享自己想做的項目與擅長的風格，再在逾40份計劃書中選出10組設計師、10間製造商，將入選者聚在一起，讓他們自行交流、配對。鄒卓明笑說「大家各自選出自己的心儀對象，成件事好似speed dating（極速約會）」。

茶几書枱藏榫卯 凹槽孔洞助放電子產品

怎樣的家具，才可以代表香港，去往米蘭？設計師林子康（Max Lam）與木工場廿一由八（Twenty One From Eight）帶去的是一張茶几、一張書枱。林子康將兩件家具命名為「O.N.N.O」系列，即「Old New New Old」，希望將傳統工藝與現代功能共同注入其中。茶几不大，形狀簡潔，3條柱撐起一張圓枱，側面被木條組成的捲簾包裹。伸出一隻手指，順着縫隙輕輕推動，捲簾沿軌道滑開，露出藏身其中的抽屜。林子康分享，無論是捲簾與軌道的交合，還是抽屜與茶几的連接，「其中未用到任何五金」，而是用到一種傳統的木工技藝——榫卯。

一塊木頭凸起，為榫；一塊木頭凹下，為卯。兩塊木頭對齊，榫卯契合，不用五金也不用膠水，便可連成一體，彷彿天然融合。林子康分享，這一技藝在木工中常用，在廟宇等古建築中也多見。「我對榫卯好有興趣。我唔識起temple（寺廟）呢啲大建築，但（榫卯）呢啲技巧，可否在我擅長的領域中展現出來？」於是，榫卯技藝變成木質捲簾，出現在林子康擅長的家具設計中。

現代功能又體現在何處？一旁的書枱，前端有與茶几相似的捲簾，捲簾上方木板有凹槽，凹槽內還有孔洞——「現在好多人都會work from home（居家辦公）、線上會議，或是與親人FaceTime視像通話。凹槽用來放置插電線，洞口用來給手機、平板電腦、手提電腦插電。」林子康解說。捲簾拉起，將電線遮住，配合書枱下方的抽屜，令桌面不至於太凌亂。除此之外，林子康還在設計中加入自己的居家體驗：圓弧形的設計——老人與小孩不會「撞親」；抽屜分左右兩邊——自己與太太的物品分別擺放；1米的寬度——單人書房、睡房便足以放置。在林子康看來，家具不是藝術品，「經典、耐用、可持續」才是最重要。

提起室內設計，日本有侘寂風格（Wabi-Sabi）、歐洲有文藝復興風格，香港又有什麼風格？林子康眼中的香港室內設計似乎與家具有着相似的特點，「我會覺得香港的室內設計好實在，不是好浮誇」，其中有因地制宜的功能性、有東西結合的多樣性，亦有設計師的個人風格，無法用一個詞概括。

深水埗布料織出可循環「時代之椅」

成長於香港的林子康，從室內設計中感受香港風格；來自捷克的設計師Stepan Angus Gudev，則用室內設計探索香港。他曾在米蘭學習設計、後赴香港從事設計工作7年，並在上年開辦自己在香港的設計工作室Gud Gud Studio。是次代表香港，回到米蘭，他與弦制作（國際）有限公司（One Production）合作，帶去一把「Aeon Chair」。

Aeon，在字典中譯作「極漫長的時期」；Aeon Chair，Stepan將其解讀為一把「時代之椅」，「永久且可以無限循環」。椅子輪廓由鋼管拼接而成，鋼管被各色布料緊緊纏繞，有粗有細，或似霓虹，或似日落。「堅固的鋼結構，我相信會永遠存在；上面的編織物，可以隨時更換、取下再重用。在某種程度上，這個椅子可以一直用下去。」

來自捷克，住在港島，Stepan的設計靈感卻誕生於深水埗。纏繞在椅子上的布料，是他穿越深水埗「布街」時購得，「我喜歡這些布料，我想用一種更有趣的方法來呈現，這就是這個設計的起源」。其中「像日落一樣的橙色布料」，來自深水埗某條街道轉角處的舖頭。由於該種布料所剩無幾，Stepan只好購置其他類似顏色布料，組成彩虹般漸變的效果。

Stepan笑說，「儘管我的身體不屬於香港，但不知為何，我的思想、我的靈魂，在深水埗時會感覺很好。」深水埗的布料、電器與餐廳，與港島的風景一起，組成他眼中「完整的香港」。Stepan說，每個人都可以用舊衫、舊布料，纏繞出屬於自己的「時代之椅」；就像設計一樣，每個設計師都有各自的風格，每位觀眾亦有各自的印象，「獨特的故事——這才是設計中最重要的」。

港設計「代表港人應變能力」 盼被公眾認識

怎樣的設計，可以代表「香港設計」？是香港的設計師、香港的製造商、香港的物料，還是某種無法被概括、無法被定義的「香港風格」？「似乎很多時候，定義『香港設計』的人都不在香港。美劇英劇中定義的香港，是霓虹燈、紅白藍……然而，這些元素就可以代表香港了嗎？」鄒卓明說，討論起如何定義「香港設計」，令他想起如何定義香港文化的討論，「其實香港設計或許和香港文化一樣，比起定義，更像是一種『碰撞』，代表着香港人的適應能力和應變能力」。

是設計師與製造商的碰撞，是傳統與現代的碰撞，是捷克與深水埗的碰撞，亦是香港與米蘭設計周的碰撞。鄒卓明說，比起定義「香港設計」，他更希望令米蘭設計周的觀眾看見「香港設計」，「多些曝光，令公眾有機會認識（香港設計）」。林子康亦認為，「香港設計」不必定義，是次去到米蘭，也「只想話畀人聽，香港仲有好多設計師、工廠，好想做一啲高水平正嘢」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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