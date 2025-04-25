明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】查無此人

【明報專訊】「也許，移動，是地理位置的轉移，也是驅使身於其中的人生活方式的變異。」這句話摘錄自麥海珊《唱盤上的單行道》（2007）錄像作品中的畫面，正好描繪了搬了32次屋的麥海珊（Anson）的寫照。儘管我們曾經是城大創意媒體學院的同事，由於坐在學院辦公室的兩端，交流不多，但我卻偶爾聽到「Anson又搬屋」的消息。幾年前，我仍能在她的社交網絡上看到她搬屋的帖文。

有搬屋或搬工作室經驗的朋友，或許也有類似的感受：每一次搬遷，彷彿都是一次自我歷史的整理。在整理舊物、選擇丟掉和保留的過程中，你總不能避免回憶，並不停重複上演以上的過程。如果每一次搬屋都是一次自我民族誌的創作，Anson可能已經創作了32次。「查無此人」的展覽將這位搬屋經驗者滿滿的「執嘢」過程攤開，以自我民族誌的方法整理她不同媒介的昔日創作，從這些橫跨香港各種流變的個人創作紀錄中，梳理出連串的社會脈絡。

正如策展人周麗珊在策展理念中提到的，「查無此人」是她「嘗試以研究麥海珊的自我民族誌為策展實驗，藉自我（auto-）、民族（ethno-）和書寫（-graphy）這三個範疇，書寫我在『閱讀』她的自我民族誌時所理解到的真實」。在整個過程中，Anson既是研究者，也是觀察者和參與者。她通過創作的方式書寫自己在不同時期的經歷，以及在不同領域中所擔任的角色：性權運動、城市空間、精神健康和離散，從個人故事、情感及與社會的互動中揭示這些領域在社會中的流變。這不僅是她個人的自省和反思，也同時投射出更廣泛的社會和文化議題。雖然並非每位觀眾都是Anson的朋友或對她非常熟悉，但我們能在展覽中從她整理的文字、影像和聲音中聯結自己的經歷或觀點，從而探索個體與社會文化之間的互動關係，將個人的微觀感受延伸到宏觀的公共議題。

一進入展覽空間，牆上的是照片、黑膠和文字，旁邊是一扇門，而牆的另一邊則是通往另一個展區的通道。這裏似乎沒有既定的動線，就如同搬家一樣，可能是無可奈何，也可能是通往解脫的道路。展覽空間中有很大一部分是Anson以往在性權運動中的紀錄，其中《同志後浪》和《十分一會》通訊中的撰文，都是1980年代性權組織進行的活動。在細讀這些通訊文章的同時，我不僅在閱讀Anson多年來與LGBT+群體的互動及他們在性權運動中的經歷，也在反思今天相關議題的公共討論。其中一本由香港婦女基督徒協會出版的Anson著作《雙性情慾》（初版於2002年），書背上可見由民政事務局贊助，足見香港官方曾經非常願意開放性權的討論，也讓觀眾反思今天相同議題的空間和狀况。當刻我不禁好奇發問：如果同樣的贊助單位在今天贊助同樣的出版，將會出現什麼樣的討論呢？

「查無此人」的名字源自於當大家寄信給一位已搬離的朋友時，信件會被標上「查無此人」。然而，她曾經確實存在。我們不能否定現在不存在的客觀事實，同時也不能否定她的曾經存在，只是這一切現在是否已經煙消雲散，還是在地球的某處繼續存有？也許每位創作者都需要書寫自己的自我民族誌，以免一切到最後只能被標示為「查無此人」。

文：林欣傑

（媒體藝術家，Dimension Plus藝術總監。Ig @keithlyk）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞