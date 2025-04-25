【東京】地球轉動，你在其中

隨着上月動畫最終話播放完結，位於東京台場的日本科學未來館，在3月至6月期間舉行《地。-關於地球的運動-》特別展。展覽入口處掛上巨型橫幅，而場館本身有一個名為「Geo-Cosmos」的LED面板地球儀裝置掛在半空，正好配合動畫，光是看着已經熱淚盈眶。展覽跟隨動畫的時間線分成4章：第一章〈與地動說的相遇〉、第二章〈地動說的證明〉、第三章〈地動說的普及〉及第四章〈地動說的過去、現在、未來〉。故事內，12歲的天才少年拉斐爾經常拿着古代天體觀測裝置「Astrolabe」（星盤）觀察天空。觀眾能在第一章展覽部分實際接觸復刻出來的天體觀測裝置，體驗古代天文學者如何觀察天空。

當初拉斐爾接觸這個與世界背道而馳的理論時，仍然無法違背從小遵循的「真理」天動說，所以非常痛苦矛盾；直到他意外跌了一跤，發現其實地球有「自轉」這個可能。拉斐爾無法停止計算、推論，覺得這個理論是何等合理，而且非常美麗。假若地動說成立，從地球其實能觀察到滿盈狀態的金星。展覽第二章設置了天動說（無法看到金星滿盈的情况）和地動說的金星觀察模型，觀眾能體會到選擇相信「地動說」的異端者，首次觀察到金星滿盈一刻的感動。另外場內也能體驗將地動說普及的活字印刷術。

作品中講述的議題非常大。現在我們身處的世界，或許愈來愈能夠體會權力與自由的鬥爭。在這麼一個世界，如何得到自由、定義自由？作品說，就是能夠思考、發問，亦即是「知」。《地。-關於地球的運動-》最想帶給觀眾的東西，是「知」的喜悅和感動：有追求真理的好奇心，透過思考連結過去、現在和未來；即使沒有在歷史上留下名字，肉身化為泥土，只要地球一直轉動，我們就在宇宙其中。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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