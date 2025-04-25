【巴黎】連環殺人犯巡展 兼具教育工藝獵奇

而談到連環殺人犯，最經典的必然數到英國的「開膛手傑克」（Jack the Ripper），但讀者又有否發現，除「傑克」外，絕大部分著名的連環殺人犯，如Dennis Rader、Ted Bundy、「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer） 、「小丑」John Gacy、「食人魔」Jeffrey Dahmer，以及縫製人皮燈籠的Ed Gein等均為美國罪犯，難道其他國家就沒有連環殺人犯嗎？

原來，最早為「連環殺人犯」定義並系統性分類、記錄和研究的，乃美國聯邦調查局（FBI），因此美國的「連環殺人犯」紀錄最為悠久、齊全，且被廣泛報道和流傳。FBI更謹慎地將恐襲、集體殺人、無差別殺人、隨機殺人，以及黑幫仇殺、殺手類犯案等，與「連環殺人」作出系統性區別。反觀歐洲或世界其他地方，對「連環殺人」的檔案處理和分類則較為粗疏，檔藏發展較晚，不少地方更是以FBI的分類作基礎再加以發展，所以美國才較易被世人誤認為「連環殺人大國」。展覽亦以不同例證指出連環殺人犯不一定瘋癲，也不一定有童年創傷或破碎家庭，且與種族、基因無關；罪犯當中既有高智商、高學歷，並有完整計劃犯案的人，同時也有智力不高或毫無組織力的人。患有精神病的連環殺人犯大多想像自己獲得神諭，或見到不同幻象，但變態和有虐待狂的殺人犯則大多非精神病患，而是有着嚴重的心理扭曲或反社會人格；當然，殺人犯中也有純粹的性罪犯、操控狂、模仿犯，或是純為利益（如騙保金而連續殺人）的人。

若大家路經巴黎，又對此展覽感興趣，記得提早網上預約！展覽以英法雙語進行，而由於展場很大且展品極多，官方雖建議觀看時間最少1.5小時，但筆者建議大家預算至少兩小時。此外，導賞服務不用付費，只需用手機掃描二維碼便能聆聽詳盡介紹，因此切記攜帶耳機參觀，別錯過精彩內容啊！

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

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