明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【巴黎】連環殺人犯巡展 兼具教育工藝獵奇

【明報專訊】「連環殺人犯——世界巡迴展」（Serial Killer Tour）近日來到巴黎展出，參觀者絡繹不絕，筆者好不容易才預約到門票參觀。展覽於巴黎市南邊蒙帕納斯區（Montparnasse）的地標兼商業中心內舉行，格局頗有「密室逃脫」（Escape Game）的感覺，再加上添置了VR體驗館和各類小遊戲，又聘請了法國著名電影道具師Guillaume Chevalier，以精緻的蠟像和佈置還原多個著名兇案現場，其獵奇性和具娛樂性的定位確實與嚴肅的正規博物館展覽有所不同。但與此同時，主辦方亦強調展覽的教育方針：除展出大量案件背後的冷知識，解說罪犯、罪案分類上的複雜性，並澄清不少坊間對連環殺人犯的誤解，還詳盡地介紹了不少在偵查、鑑證上的發展，以及世界各地對連環殺人案的定義、研究和數據等等。此外，展覽也展出了大量罪犯的親筆書信和繪圖，讓公眾以不同角度去認識罪犯的心理狀况。

而談到連環殺人犯，最經典的必然數到英國的「開膛手傑克」（Jack the Ripper），但讀者又有否發現，除「傑克」外，絕大部分著名的連環殺人犯，如Dennis Rader、Ted Bundy、「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer） 、「小丑」John Gacy、「食人魔」Jeffrey Dahmer，以及縫製人皮燈籠的Ed Gein等均為美國罪犯，難道其他國家就沒有連環殺人犯嗎？

原來，最早為「連環殺人犯」定義並系統性分類、記錄和研究的，乃美國聯邦調查局（FBI），因此美國的「連環殺人犯」紀錄最為悠久、齊全，且被廣泛報道和流傳。FBI更謹慎地將恐襲、集體殺人、無差別殺人、隨機殺人，以及黑幫仇殺、殺手類犯案等，與「連環殺人」作出系統性區別。反觀歐洲或世界其他地方，對「連環殺人」的檔案處理和分類則較為粗疏，檔藏發展較晚，不少地方更是以FBI的分類作基礎再加以發展，所以美國才較易被世人誤認為「連環殺人大國」。展覽亦以不同例證指出連環殺人犯不一定瘋癲，也不一定有童年創傷或破碎家庭，且與種族、基因無關；罪犯當中既有高智商、高學歷，並有完整計劃犯案的人，同時也有智力不高或毫無組織力的人。患有精神病的連環殺人犯大多想像自己獲得神諭，或見到不同幻象，但變態和有虐待狂的殺人犯則大多非精神病患，而是有着嚴重的心理扭曲或反社會人格；當然，殺人犯中也有純粹的性罪犯、操控狂、模仿犯，或是純為利益（如騙保金而連續殺人）的人。

若大家路經巴黎，又對此展覽感興趣，記得提早網上預約！展覽以英法雙語進行，而由於展場很大且展品極多，官方雖建議觀看時間最少1.5小時，但筆者建議大家預算至少兩小時。此外，導賞服務不用付費，只需用手機掃描二維碼便能聆聽詳盡介紹，因此切記攜帶耳機參觀，別錯過精彩內容啊！

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞