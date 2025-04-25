明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：藝術刺青

【明報專訊】時間過得真快。還未從電影節中回神，文化中心的海報已換成金像獎。獵人書店發起的「非官方不專業只反映影迷意見民間金像獎」早前公布走勢。這個星期日，你會否守在銀幕前，見證自己心愛的影人，捧起那尊金像？

電影、海報、書籍……四散城市角落的藝術痕迹，像藝文愛好者用愛為此地刻下的刺青。藝術家傅至雅的「藝術刺青」刻在黃竹坑的展藝館。她的多媒體裝置藝術展「『熵靈』『黑盒』『重啟』」，將歷史建築轉化為記憶的載體，在紅磚上刻下被遺忘的集體意識。周日（27日）下午3時還有免費導賞，不妨與藝術家一同在投影下的古今虛實中游走。

還有10位藝術家，用木與石雕刻雙城故事。藝術中心5樓的包氏畫廊「FUSION FINAL 終極匯展」星期日完場。參展藝術家5位來自意大利，5位來自香港；用到的物料，有意大利亞平寧山脈阿普阿內區的白大理石，還有香港藝術家的特選木材。兩地物料，碰撞出木石結合的雕塑；兩地藝術家，碰撞出超越時間、跨越地理界線的文化對話。

走出藝術中心，再漫步，霎眼就到銅鑼灣。若你在周六（26日）按這條路線走到誠品書店，便可聽到用黑白兩色創作的漫畫家Pen So，與擅長運用色彩的漫畫家ArYU下午3時開始的對談，分享黑白與色彩的故事、暢談歐洲藝術之旅的見聞。同場還有Pen So《達利書店》漫畫展，從草圖到作品，從稿紙到展覽，原來再出色的作品，也要一筆一畫砌成。

不要猶豫，睜開眼，提起筆，邁開腳步，在城市中刻下你的「藝術刺青」吧！

#香港電影金像獎 #獵人書店

#熵靈黑盒重啟 #傅至雅 #黃竹坑

#FUSIONFINAL終極匯展 #包氏畫廊

#PenSo #ArYU #達利書店漫畫展

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞