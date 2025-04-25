Friday Planner：藝術刺青

電影、海報、書籍……四散城市角落的藝術痕迹，像藝文愛好者用愛為此地刻下的刺青。藝術家傅至雅的「藝術刺青」刻在黃竹坑的展藝館。她的多媒體裝置藝術展「『熵靈』『黑盒』『重啟』」，將歷史建築轉化為記憶的載體，在紅磚上刻下被遺忘的集體意識。周日（27日）下午3時還有免費導賞，不妨與藝術家一同在投影下的古今虛實中游走。

還有10位藝術家，用木與石雕刻雙城故事。藝術中心5樓的包氏畫廊「FUSION FINAL 終極匯展」星期日完場。參展藝術家5位來自意大利，5位來自香港；用到的物料，有意大利亞平寧山脈阿普阿內區的白大理石，還有香港藝術家的特選木材。兩地物料，碰撞出木石結合的雕塑；兩地藝術家，碰撞出超越時間、跨越地理界線的文化對話。

走出藝術中心，再漫步，霎眼就到銅鑼灣。若你在周六（26日）按這條路線走到誠品書店，便可聽到用黑白兩色創作的漫畫家Pen So，與擅長運用色彩的漫畫家ArYU下午3時開始的對談，分享黑白與色彩的故事、暢談歐洲藝術之旅的見聞。同場還有Pen So《達利書店》漫畫展，從草圖到作品，從稿紙到展覽，原來再出色的作品，也要一筆一畫砌成。

不要猶豫，睜開眼，提起筆，邁開腳步，在城市中刻下你的「藝術刺青」吧！

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