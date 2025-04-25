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陳小娟談善言同理心詮釋 《虎毒不》攤開母親的掙扎

【明報專訊】曾憑《淪落人》奪金像獎「新晉導演」獎的陳小娟，「沉寂」6年後帶來新作《虎毒不》，秉承對社會議題的關注，將目光投向另一個被看見卻未被充分理解的群體——新手媽媽。婆媳衝突、為了育兒放棄工作與夢想，當丈夫繼續以家庭支柱姿態示人，新手媽媽在沒日沒夜的照料中，好像逐漸找不回當初的自己。「男主外、女主內」的觀念表面看似消弭，暗地卻仍舊如影隨形。每一個獨自照料孩子的長夜過後，日光下似乎並無新事。

母職失能與自我萎縮的糾纏

電影圍繞基層新手媽媽淑貞（談善言飾）的育兒經歷開展：家住交通不便的偏遠地區，難獲原生家庭的支援、本是心懷夢想的麵包師傅，但因育兒的牽絆被辭退，掙到的錢又和請人照顧相差不遠。陳小娟刻意選擇「邊緣化」情境使女性被迫犧牲的情况更深刻。

陳小娟說，自己在成為母親後，才明白成為媽媽意味着什麼，以及當中的困難，「就算我幾準備好，實際面對寶寶不斷哭鬧等時刻還是會束手無策，甚至有負面念頭」。她過往曾批判新聞中對孩子動手的媽媽，甚至覺得「搞唔掂唔好生」，親歷育兒困難後開始理解為什麼她們會走到這一步。自己以往作為女性都未能理解她們，更讓她覺得當代母親的故事需要被訴說。後來以資料蒐集和法庭聽審為基礎，逐步塑造出「淑貞」這個角色。

談善言說初讀劇本時並未完全理解角色的掙扎，但透過訪問不少媽媽、觀察網上母嬰群組的討論，那些孤立無援地餵奶、不被家人理解的經歷，都提供空間讓她想像淑貞的夜晚是怎樣的。產後身材改變、妊娠紋出現，淑貞作為新手媽媽的掙扎深植於育兒的壓力，亦關乎自我存在價值——為母職失能內疚的同時，卻覺寶寶出生後自己的存在漸告消亡，被母親的身分侵吞。談善言眼中，「淑貞是一個很普通的角色，連拍攝的都是生活瑣碎」，卻也正因平凡，更教人痛心。

上一輩可聽到新手的徬徨？

戲中聚焦淑貞作為當代母親的困境，與片中3位上一輩的女性——母親、奶奶與芬姨對母職的理解形成張力。3個上一輩媽媽到老年還在照顧小朋友，將畢生奉獻給育兒。婆媳因奶粉與母乳的育兒觀念產生衝突，淑貞辛苦抽出的母乳甚至被偷偷倒掉；而戲中託兒保母芬姨（馮素波飾）雖在移民前安慰為此徬徨的淑貞，陳小娟卻指出有時「過來人」毫無根據一句「你一定可以」的「雞湯」，反而會帶給聽者另一種痛苦與壓力，戲中一句「Happy mother, happy baby」便是一例。

淑貞的母親（區嘉雯飾）是淑貞心中「完美媽媽」的典範，淑貞向母親訴說自己的痛苦、尋求認同，但對方無私地為育兒付出一切、不曾為母職掙扎的回應卻更讓她自慚形穢。在陳小娟看來，淑貞心底有着現代女性對理想的追求，因而「愧於無法成為理想母親，卻想繼續作為女兒享受偉大的母愛」。談善言作為飾演者，則認為媽媽雖然看到女兒辛苦，但不知道她在求救。她在拍攝過程中最感受到淑貞的時刻，是芬姨走後她在浴室裏的獨腳戲——「淑貞很想尋求幫助，但沒有人真正理解她」。儘管再無力，淑貞仍以母職自勉，直至忍到崩潰邊緣，阻止情緒宣泄的都是嬰兒的喊聲。貫穿全片的嬰兒哭聲，實則全是拍攝現場同步錄製，陳小娟望以此讓大家體驗真實的育兒生活。

「非壞人」亦可傷人 盼拓家庭分工討論

面對育兒壓力自然渴望伴侶的支持，戲中丈夫阿偉（盧鎮業飾）也有付出，只是在談善言眼中那些幫手與付出過於「就手」，往往先入為主將分工「𠝹開」，把育兒視為妻子的份內事。陳小娟指早期版本中阿偉是更明確的壞男人，但後來在跟不同人交談間發現另一半不差但未主動參與育兒更常見，便塑造了現在的角色，「當你發現他不是壞人，但就是不知道為何做不到育兒的公平分工，原來都幾痛苦」。癥結所在，實是社會對性別分工的定型，「社會對『好爸爸』的要求只是掙錢、不要嫖賭飲蕩吹，但對媽媽有好多想像——小朋友扭計、站上椅子，都會覺得媽媽不會教」，談善言補充。

母職失能的自責與自我萎縮糾纏下，淑貞有否走到極端，電影未有給出確切答案。陳小娟指早期版本中，淑貞因殺害孩子而受審，但因為不希望有類似經歷的觀眾覺得只能這樣解脫而「留下一線空間」。談善言認為「電影裏面沒有人是壞人」，只是他們的行為或言語傷害了淑貞，不少時刻只要阿偉早一點伸出援手，結局或許完全不同。

戲名《虎毒不》，不難令人想到諺語「虎毒不吃兒」。話句到半忽爾落空，似打啞謎。陳小娟指是想將新聞報道與社交媒體的這些批評化作問題——「就連兇殘的老虎都不會吃牠們的子女，為何十月懷胎、辛苦照料孩子的媽媽卻會走到這一步？」

談善言指不少男性觀眾回饋「活生生經歷一次，才知道妻子在看不到時經歷了這麼多」，她期望上映後也可繼續打開母職與家庭分工的討論，也望曾將這些付出視作「老奉」的觀眾能「對母親有滿滿的歉意和滿滿的謝意」。

《虎毒不》

現正上映

預告片：bit.ly/4cI7JwC

文：鍾卓言

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

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