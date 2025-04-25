明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 焦點

阿布扎比公共藝術雙年展 試在多元都會結連人與空間

【明報專訊】近年香港與中東經貿往來日益頻繁，香港銳意開拓文化旅遊，中東各藝術節亦漸受國際關注。首屆阿布扎比公共藝術雙年展（Public Art Abu Dhabi Biennial 2024-2025: Public Matter，下稱「雙年展」）在去年11月至本月舉辦，記者應當地文化及旅遊局之邀，躍上紅眼航班，遠渡中東親自觀察取經。

初試啼聲 選址包括沙漠綠洲

不少人以為阿聯酋首都在迪拜，實際卻是旁邊被譽為全球最安全城市的阿布扎比，亦即阿布扎比酋長國的首府。7個酋長國既互利並存，又相互競爭，如Art Dubai（4月中）、沙迦雙年展（2至6月）就與阿布扎比公共藝術雙年展同期進行。甫到當地，不見「中東油王」成街成巷，更多見的反而是印度、巴基斯坦、菲律賓人。細看阿布扎比酋長國人口組成，非阿聯酋公民佔約八成，如何以藝術詮釋「公共」概念與連結社群，在這社會背景下，或有一番異彩。

由阿布扎比文化及旅遊局（DCT）籌辦的雙年展實質其來有自，DCT公共藝術總監Clémence Bergal指出DCT在2023年推出每年投資逾3500萬美元的「阿布扎比公共藝術」（Public Art Abu Dhabi）計劃，並在同年籌辦了首個大型公共藝術節「Manar Abu Dhabi」（光屋藝術節）；雙年展作為該計劃的三大支柱之一，將與前者交替舉行，而籌備工作亦早於2023年展開，終在去年11月開展第一階段，並在今年揭幕第二階段，至4月方閉幕。相較前者透過光藝術以不同島嶼為據點探索公共空間，雙年展進一步涵蓋雕塑、裝置藝術等不同藝術形式，亦有別於其他地區於展覽空間內舉行雙年展，選址酋長國境內鄰海的阿布扎比市及沙漠綠洲艾因（Al Ain）兩大城市的戶外和公共空間，嘗試有系統地連結公眾與公共空間。

一般或會以為，伊斯蘭國度裏女性社會參與度較低，但雙年展的5位策展人卻全都是女性。作為其中一位策展人，DCT文化項目總監Reem Fadda表示自己負責構思雙年展的主題「公共事宜」（Public Matter），以環境（environment）、社群（community）、城市化（urbanity）及本土性（indigeneity）四大支柱探討公共空間、城市歷史與社群的關係，而本次逾60位藝術家的作品分佈兩地大小角落，其中40件為全新委託，涵蓋來自阿布扎比本地，以及阿聯酋其他地方和印度、韓國等地的國際藝術家，再規劃為8條觀賞路線。作品挑選方面，先由策展團隊邀請藝術家短期駐留及實地考察，再就收到的計劃書遴選，遴選時致力平衡不同性別、本土與國際的比例，也嘗試找出可以在社區長期保留的作品，努力為本地藝術家提供接通國際的平台。

夜間公眾駐足 不知雙年展者也喜見藝術品

一連3日隨記者團走訪兩地公共空間，怎一個熱字了得。頂着39度高溫，大多只見藝術品獨對艷陽，間或遇到保安。追問之下，Reem指保安負責保護公眾和藝術作品，也幫忙計算訪問人次，雙年展首兩個月便已共吸引了約200萬名參觀者互動，惟此刻太熱，市民要待黃昏才會外出。

夜晚11點，記者自住處出走，阿布扎比市民與野貓一樣都是晝伏夜出的動物。日間不見一人的休憩空間，入夜後反而朝氣滿滿，但有人聚集又是否代表成功？記者沿着相連的海濱路線及公園路線漫遊，發現確有人在草地聚餐，但藝術品卻不如想像中受歡迎。走到海濱盡頭，Wael Al Awar以鹽、棕櫚纖維與回收塑膠製作建築模組建成的作品Barzakh，在燈光映照下恍如縷空的菠蘿包。巧遇留影的尼泊爾旅客，他們雖然不知道這些「海洋骨頭」從何而來，也不知背後以建材反思都市發展的理念，不過希望旅途上能看到更多作品。沿途折返，又偶遇在藝術品前停下腳步的本地居民Sadif小朋友一家，他們表示對雙年展有所了解卻未參與過相關活動，但覺得藝術品為城市增添生氣。臨近住處，一對剛自迪拜移居當地的新婚夫婦正在作品Crown所在的草地休息，細問下二人不知曉雙年展，但記得一堵寫着各國文字的牆——正是海濱處Oscar Murillo邀請當地社群一同創作的油畫壁畫作品A 1% offering: collective messages to our ancestors。啟發自莫內《睡蓮》，講述難以看清他人掙扎困境的作品，卻也在過程中成為社群參與的橋樑。

雙年展有否成功連結社群，固然難以據數天觀察蓋棺定論，若要成為具認知度或吸納旅客的藝文盛事，似乎仍需時間建立口碑。但市民遊客評價普遍正面，或至少可云為文化景觀錦上添花。

蒐移民故事織大地氈 乒乓波枱建社區聯繫

說起展品背後的連結，當地地氈市場中由藝術家Christopher Joshua Benton創作的Where Lies My Carpet is Thy Home或是有趣的例子。Christopher說留意到市場集工作場所與居所於一身，便想將市場中間的沙地變為社區空間。觀察到市場80%商戶是阿富汗人，移民故事卻往往在人口混雜的阿聯酋被忽視，這次便拜訪社區每一個商店，訪談上百次，問他們對於公共空間的想像、對故鄉和回家的想法，轉化口述歷史為圖像。有人想要空地變為運動場、有人講起家鄉往事，地氈成品中有山有海，有地氈生產的場景，也有他們過去、現在和未來的故事——其中一個圖案便源自店主Wally吃蘋果時總會想起家鄉擁有逾1000棵蘋果樹果園的經歷。

前後共花8個月完成、約66米乘42米大的人造草皮地氈，除了辦社區放映等活動連結社群之餘，Christopher嘗試呈現社區中隱藏的聲音，故邀請了一些女性詩人以至DJ辦活動。惟同行記者詢問女性為何在地氈裏缺席時，Christopher指社區成員認為「女性不應該被踩踏」故未有放入地氈，只能折衷地放入了女童的圖像。然而為何「孩子就容許踩踏？」因遇着喚拜廣播，答案無疾而終。在商圈店主幾乎全為男性的社區有其內在癥結，而公共藝術作為介入社區的媒介，能否成為建立關係的平台，或許才是看點所在。記者便見到有商戶走出與Christopher細說家常。

觀賞路線未納羅浮宮所在文化區

雙年展大部分路線以步行為主、集中阿布扎比市中心，另在艾因亦設有一條推薦參觀者乘搭交通工具觀賞藝術品的路線，相對傳統的沙漠綠洲與現代化的沿海首府各異其趣，Clémence提到兩地對阿布扎比的發展都至關重要，官方亦為市民提供穿梭巴士。驟眼看覆蓋面不多，但阿布扎比市面積與香港相近，想像要規劃18區的藝術地圖殊實不易。然而今次並未有將當地政府力促多年的薩迪亞特文化區（Saadiyat Cultural District）納進雙年展版圖，叫人奇怪。Clémence回應稱當地社區尚未成形，而比起將一切集中在特定藝術空間，更傾向走入現存社區，將藝術融入在地語境。走進「尚未成形」的文化區，知名現代藝術館古根漢美術館阿布扎比分館宣布落戶經年，雖曾預定於2017年開放，但目前還未竣工，其他幾間國家級博物館也尚在興建。文化區唯二開放的只有2017年開幕的羅浮宮阿布扎比分館及剛於本月落成的「teamLab Phenomena Abu Dhabi」。從羅浮宮遠望過去，是尚未完成的住宅區。回到本島市中心，雙年展沿用當地基建常見又耐曬的天青藍色為主視覺，又以作品定錨，創造通過步行穿梭城市空間的旅程，Clémence指希望能為市民提供另一種視角重新發現阿布扎比，也為從未來過的人提供新體驗。

雙年展舉行期間也有表演藝術與藝術駐留項目等，但走過現場的記者不禁思考市民心中與藝術的距離，是否仍有一面透明的牆？不告知是藝術品，可能無人問津；標榜為藝術可能又只敢遠觀，Clémence指出阿布扎比人口組成多元，走進不同社區展開對話並不容易，但看見成果卻令人欣慰。如來自哥倫比亞的藝術家團體Arquitectura Expandida便在市區租了一間店作工作室駐留9星期，自製流動乒乓波枱穿梭城市各地，以對話和互動與社區成功建立聯繫。記者到訪店舖時，舖位內展示着乒乓波枱實物及駐留那9星期拍下的影片，牆壁則佈滿移動軌迹畫成的路線圖，展示出另一面的阿布扎比。

小量作品記住「前石油」時代

此行除了社群與藝術，不斷聽到的關鍵字還有「現代遺產」（Modern Heritage），在當地語境中，即轉型石油出產經濟以來，見證重大變化的建築和城市空間。1989年建成以來見證社會現代化的中央巴士總站、擁有25年「悠久」歷史的地氈市場……但「石油轉向」前的「史前史」卻如像集體失憶地消失——除艾因小量與當地農業相關的藝術品，只餘阿布扎比海濱藝術家Farah Al Qasimi裝置作品Homesickness尚存蛛絲馬迹。珍珠貝殼雕塑背靠海洋，播放着多年前採珠人妻子祈求丈夫平安歸來的民謠Tob, Tob Ya Bahar，似在召回當地曾仰賴珍珠捕撈支撐經濟的歷史。不過慮及特殊的人口組成，久遠歷史或不比當下連結更見人心。裝置之外，尚有工作坊等未有機會觀察的公眾活動，未能窺見雙年展全貌。萬事起頭難，這屆雙年展奠定基礎後，未來尚有漫漫時間塑造品牌。有阿布扎比公共藝術雙年展為前例，瑞典厄勒布魯（Örebro）又將於2026年舉行公共藝術雙年展，香港會否也能策動一次不止得個擺字、讓藝術貼地走入全城不同社區的藝術節？

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 焦點]

相關字詞﹕藝術節 文化旅遊 阿聯酋 雙年展 公共藝術 阿布扎比 開眼

上 / 下一篇新聞